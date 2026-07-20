Mbappe este primul fotbalist care câștigă Gheata de Aur de două ori. Rodri a fost desemnat cel mai bun jucător la CM 2026

3 minute de citit Publicat la 08:16 20 Iul 2026 Modificat la 08:21 20 Iul 2026

Kylian Mbappe este primul fotablist care câștigă Gheata de Aur de două ori. foto: Getty Images

Kylian Mbappé a devenit primul fotbalist care câștigă de două ori Gheata de Aur a Cupei Mondiale, după ce a încheiat turneul din 2026 în postura de golgheter. Atacantul Franței a înscris zece goluri în opt meciuri și l-a devansat pe Lionel Messi într-o cursă spectaculoasă pentru titlul de golgheter, scrie BBC.

Mbappé fusese cel mai bun marcator și la Cupa Mondială din Qatar, din 2022, când a înscris opt goluri. Francezul a câștigat astfel Gheata de Aur la două ediții consecutive ale competiției.

La 27 de ani, Mbappé este primul fotbalist care ajunge la cel puțin zece goluri la un singur turneu final după vest-germanul Gerd Müller, care reușise această performanță în 1970.

Doar francezul Just Fontaine, cu 13 goluri în 1958, și ungurul Sándor Kocsis, cu 11 goluri în 1954, au înscris mai mult la o singură ediție a Cupei Mondiale.

Mbappé a devenit și cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale la fotbal masculin, cu 22 de goluri, unul mai mult decât Lionel Messi.

Campioana mondială Spania a dominat restul premiilor individuale. Căpitanul Rodri a primit Balonul de Aur acordat celui mai bun jucător al turneului.

Mbappé, două goluri în finala mică

Mbappé l-a depășit pe Messi în clasamentul marcatorilor după ce a înscris de două ori în finala mică, disputată sâmbătă. Golurile sale nu au putut împiedica însă înfrângerea Franței, cu 4-6 în fața Angliei. Naționala franceză a încheiat astfel competiția pe locul al patrulea.

„Când marchezi atât de multe goluri la Cupa Mondială, cu siguranță ajungi la un nivel cu totul nou. Dar aș fi preferat să nu fiu golgheter și să joc în finală. Este un lucru important pentru moștenirea pe care o voi lăsa după retragere, însă acum nu la asta mă gândesc”, a declarat Mbappé după meciul disputat la Miami.

Atacantul francez a înscris câte două goluri în partidele din faza grupelor cu Senegal și Irak și a marcat și împotriva Suediei, în șaisprezecimile de finală.

El a transformat apoi, în minutul 70, lovitura de pedeapsă care a adus victoria Franței în fața Paraguayului, în optimi, și a înscris și împotriva Marocului, în sferturile de finală.

Lionel Messi l-ar fi putut depăși pe atacantul lui Real Madrid dacă ar fi reușit un hat-trick în finala Cupei Mondiale de duminică. Argentinianul în vârstă de 39 de ani nu a marcat însă în partida din New Jersey, pierdută de Argentina cu 0-1 în fața Spaniei. Messi a încheiat competiția cu opt goluri în opt meciuri.

Englezul Jude Bellingham și norvegianul Erling Haaland au înscris câte șapte goluri. Francezul Ousmane Dembélé și căpitanul Angliei, Harry Kane, au urmat în clasament, cu câte șase reușite.

Balonul de Aur: Rodri, cel mai bun jucător al turneului

Rodri, mijlocașul lui Manchester City și unul dintre oamenii esențiali ai Spaniei în drumul spre al doilea său titlu mondial, a fost desemnat cel mai bun jucător al competiției.

FOTO: Getty Images

Fotbalistul în vârstă de 30 de ani a primit trofeul din partea președintelui FIFA, Gianni Infantino, pe terenul stadionului MetLife, după finala disputată în New Jersey.

Este al treilea premiu individual important din cariera sa, după Balonul de Aur câștigat în 2024 și titlul de cel mai bun jucător al Campionatului European din același an, turneu la care Spania a învins Anglia în finală.

Lionel Messi a primit Balonul de Argint, acordat celui de-al doilea cel mai bun jucător al turneului, iar Kylian Mbappé a câștigat Balonul de Bronz.

Mănușa de Aur: Unai Simón, cel mai bun portar

Spaniolul Unai Simón a primit Mănușa de Aur, trofeul acordat celui mai bun portar, după ce a primit un singur gol în opt meciuri.

FOTO: Getty Images

Portarul lui Athletic Club nu a primit gol în șapte partide. Singurul jucător care a reușit să-l învingă a fost belgianul Charles De Ketelaere, în sferturile de finală.

În vârstă de 29 de ani, Unai Simón a fost preferat în poarta Spaniei în locul lui David Raya, campion în Premier League cu Arsenal. El a răsplătit încrederea selecționerului Luis de la Fuente printr-o serie de evoluții sigure și a contribuit decisiv la câștigarea titlului mondial.

Pau Cubarsí, cel mai bun tânăr jucător

Pau Cubarsí, fundașul central în vârstă de 19 ani al Barcelonei, a primit premiul pentru cel mai bun tânăr jucător al turneului.

FOTO: Getty Images

El a fost unul dintre oamenii de bază ai defensivei spaniole, care a primit un singur gol pe parcursul întregii competiții. În finală, Spania i-a permis Argentinei să expedieze doar două șuturi, niciunul pe poartă.

Cubarsí a jucat fiecare minut pentru Spania la turneul final și a contribuit la repetarea performanței din 2010, când naționala iberică devenea pentru prima dată campioană mondială, în Africa de Sud.