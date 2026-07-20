Câți bani a câștigat Spania după triumful la Cupa Mondială. FIFA a dat premii-record de 871 de milioane de dolari

4 minute de citit Publicat la 15:15 20 Iul 2026 Modificat la 16:15 20 Iul 2026

Spania va primi 51 de milioane de dolari pentru câștigarea Cupei Mondiale din 2026. FOTO: Getty Imags

Spania va primi 51 de milioane de dolari pentru câștigarea Cupei Mondiale din 2026, în timp ce Argentina, finalista competiției, va încasa 34 de milioane de dolari. FIFA a majorat considerabil premiile acordate la această ediție, suma totală destinată celor 48 de echipe ajungând la un nivel-record de 871 de milioane de dolari, scrie Fortune.

Fondul include peste 100 de milioane de dolari adăugate în aprilie, după ce mai multe federații europene au cerut sprijin suplimentar pentru acoperirea costurilor. Organizarea turneului în trei țări, Statele Unite, Canada și Mexic, a presupus cheltuieli ridicate pentru deplasări și cazare.

Cele 51 de milioane de dolari primite de Spania reprezintă o sumă importantă, dar sunt relativ mici în comparație cu banii cheltuiți în fotbalul mondial. Premiul este inferior și celui încasat anul trecut de Chelsea pentru câștigarea Campionatului Mondial al Cluburilor, competiție desfășurată tot în Statele Unite. Clubul englez a primit atunci 115 milioane de dolari.

Pentru comparație, premiul acordat campioanei mondiale este mai mic decât suma plătită de clubul englez Brighton pentru Luka Vušković. Fundașul croat în vârstă de 19 ani a fost transferat marți, după ce a petrecut cea mai mare parte a Cupei Mondiale pe banca de rezerve.

Toate cele 48 de echipe primesc bani

FIFA plătește federațiile naționale în două moduri. O parte din bani reprezintă premiile acordate în funcție de faza competiției în care ajunge fiecare echipă, iar cealaltă este destinată pregătirii și cheltuielilor făcute înaintea turneului.

Fiecare dintre cele 48 de participante primește cel puțin 12,5 milioane de dolari. Din această sumă, 10 milioane de dolari reprezintă premiul pentru calificarea și participarea în faza grupelor, iar 2,5 milioane de dolari sunt acordate pentru antrenamente și alte cheltuieli de pregătire.

Banii pentru pregătire sunt plătiți în avans. Măsura a fost introdusă la edițiile precedente pentru a evita conflictele apărute înaintea turneelor, când jucătorii acuzau uneori federațiile că nu le-au achitat primele promise.

Valoarea premiilor crește în funcție de faza în care ajunge fiecare echipă.

Federațiile europene au cerut premii mai mari

Mai multe federații, în special din Europa, au avertizat FIFA că ar fi putut pierde bani în urma participării la turneu. Potrivit acestora, sumele stabilite inițial pentru pregătire și participare nu acopereau toate cheltuielile, dacă echipele nu ajungeau în fazele avansate.

Președintele Federației Franceze de Fotbal, Philippe Diallo, a declarat pentru publicația „L’Équipe” că i-a atras atenția timp de mai multe luni președintelui FIFA, Gianni Infantino, asupra diferenței dintre premiile Cupei Mondiale și cele acordate la Campionatul Mondial al Cluburilor.

Chelsea a primit 115 milioane de dolari pentru câștigarea competiției cluburilor. FIFA a oferit un premiu atât de mare pentru a convinge marile echipe europene să participe la turneul organizat într-un format nou.

Federațiile ale căror echipe au jucat în Statele Unite au avut și anumite obligații fiscale. Aceste taxe nu s-au aplicat în cazul meciurilor disputate în Canada și Mexic.

Campioana mondială primește 51 de milioane de dolari

Spania va încasa 51 de milioane de dolari pentru câștigarea Cupei Mondiale. La ediția din 2022, Federația Argentiniană de Fotbal primise 42 de milioane de dolari după victoria din Qatar.

Turneul din Qatar, la care au participat 32 de echipe, a avut un fond total de premiere de 440 de milioane de dolari. Suma acordată în 2026 este aproape dublă, dar competiția a fost extinsă la 48 de formații.

Premiile Cupei Mondiale din 2026 sunt distribuite astfel:

Campioana mondială, Spania: 51 de milioane de dolari

Finalista, Argentina: 34 de milioane de dolari

Locul al treilea, Anglia: 30 de milioane de dolari

Locul al patrulea, Franța: 28 de milioane de dolari

Echipele eliminate în sferturile de finală: câte 20 de milioane de dolari

Echipele eliminate în optimile de finală: câte 16 milioane de dolari

Echipele eliminate în șaisprezecimile de finală: câte 12 milioane de dolari

Echipele eliminate în faza grupelor: câte 10 milioane de dolari.

FIFA plătește transportul și cazarea

Pe lângă premiile în bani, FIFA achită biletele de avion dus-întors la clasa business pentru delegațiile federațiilor participante.

Organizația acoperă și cazarea și mesele pentru delegații formate din 50 de persoane, inclusiv jucătorii. Plata hotelului începe cu cinci nopți înaintea primului meci și se încheie la o noapte după eliminarea echipei.

FIFA suportă și costurile deplasărilor interne pentru cel mult 50 de membri ai fiecărei delegații. Echipele primesc și o flotă proprie de vehicule, inclusiv un camion pentru transportarea echipamentelor.

Federațiile trebuie să plătească asigurări adecvate pentru accidentări, accidente, boli și călătorii. Tot ele suportă cheltuielile suplimentare de la hotel și cazarea persoanelor care depășesc limita de 50 de membri.

Campioana nu păstrează trofeul original

Cea mai importantă recompensă rămâne trofeul Cupei Mondiale. Cupa originală nu este oferită definitiv echipei câștigătoare.

Campionii primesc o replică placată cu aur, pe care o pot păstra. Trofeul original rămâne în proprietatea FIFA.

Premiile în bani sunt plătite federațiilor, nu direct jucătorilor. Fiecare federație decide ulterior, potrivit propriilor reguli, cum distribuie sumele.

În Statele Unite, de exemplu, federația păstrează 20% din premiu. Restul de 80% este împărțit în mod egal între echipele naționale masculină și feminină.

Sistemul este rezultatul acordului încheiat în 2022 pentru remunerarea egală a celor două reprezentative. Federația americană a devenit astfel prima din fotbal care a promis premii egale pentru jucătorii și jucătoarele echipelor naționale.