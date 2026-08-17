Forţele ruse au lansat bombe şi drone asupra Ucrainei. Infrastructura civilă şi zone rezidenţiale au fost afectate

Forţele ruse au lansat bombe şi drone asupra Ucrainei, noaptea trecută. Sursa colaj foto: Poliția Națională a Ucrainei

Forțele armate ale Federației Ruse au lansat bombe ghidate asupra oraşului ucrainean Izium, aflat în regiunea Harkov, în noaptea de duminică spre luni, notează Ukrainska Pravda. Mai multe drone ruseşti au lovit orașul Zaporojie, dar şi regiunea Sumî. În urma atacurilor, infrastructura civilă şi numeroase zone rezidenţiale din Ucraina au fost afectate. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei au transmis luni dimineaţa că s-au folosit Rusia a folosit aproape 150 de drone în timpul bombardamentului de noaptea trecută.

Parchetul regiunii Harkov a anunțat luni dimineaţa că cinci persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra orașului Izium.

"Forțele ruse au lovit orașul Izium pe 16 august, în jurul orei 21:38. Primele informații indică faptul că inamicul a folosit două bombe aeriene ghidate. Loviturile au fost înregistrate în apropierea centrului orașului și în partea de nord-vest", a transmis Administrația Militară a orașului Izium.

În urma atacului, ferestrele și acoperișurile mai multor case au fost avariate, iar echipele de intervenție au acordat îngrijiri locuitorilor după două explozii în apropierea zonelor centrale din oraşul ucrainean Izium.

Reprezentanţii Parchetului regiunii Harkov au declarat că forțele ruse au folosit un UMPB-5R, o bombă aeriană ghidată propulsată de rachetă, pentru a lovi orașul Izium. Cel puțin 15 case au fost avariate, iar cinci persoane, trei femei și doi bărbați, au fost rănite.

"În noaptea de 17 august (...), inamicul a atacat cu 128 de UAV-uri de atac de tip Shahed, Gerbera și drone-imitatoare de tip Parodia din direcțiile: Kursk, Orel, Primorsko-Ahtarsk, Federația Rusă, teritoriile ocupate temporar din Donețk.

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:30, apărarea antiaeriană a doborât/suprimat 106 UAV-uri inamice de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri în nordul, sudul și estul țării. Au fost înregistrate lovituri ale dronelor inamice în 14 locații, precum și căderea celor doborâte (a fragmentelor) în 2 locații", a precizat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei într-o postare pe Facebook, făcută în această dimineaţă.

În urma atacului cu drone ruseşti din Sumî, un bărbat de 75 de ani și o femeie de 72 de ani au murit, iar o femeie de 52 de ani a fost rănită, au relatat jurnaliştii publicaţiei Ukrainska Pravda.