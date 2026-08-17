România importă energie și la peste 2.500 de lei pe MWh după oprirea centralei de la Cernavodă. Facturile ar putea crește cu 15%

România deja a importat cantități foarte mari de energie după oprirea centralei nucleare de la Cernavodă. sursa foto: Getty

Începe o săptămână foarte importantă pentru Sistemul Energetic Național. Comandamentul Energetic se reunește pentru a analiza situația în care ne aflăm. România deja a importat cantități foarte mari de energie după oprirea centralei nucleare de la Cernavodă, iar prețul acestei crize va fi plătit tot din buzunarele noastre, ale românilor. Și facturile la energie electrică ar putea să crească de luna viitoare chiar și cu 15%.

În primele zile de criză energetică, de când s-a închis și Reactorul 2 de la centrala nucleară de la Cernavodă, România a importat mai bine de 50 de gigawați-oră, ceea ce înseamnă că, în unele seri, la orele de vârf, importurile au reprezentat și mai bine de 30% din necesarul de energie electrică la nivel național.

De asemenea, în unele momente, aceste importuri au ajuns să valoreze și mai bine de 550 de euro pe megawatt-oră, adică peste 2.500 de lei. Aceste prețuri mai mari, spun specialiștii, ar putea să se transfere în facturile românilor din toamnă.

Sunt scenarii pesimiste, analizate de specialiști, care arată că facturile ar putea crește chiar și cu 15% în lunile următoare. Asta, deși se compensează aceste prețuri mari cu prețurile mai mici din timpul zilei, când știm că importăm mai puțin și la prețuri mult mai mici.

Pe de altă parte, în această săptămână este așteptat să aibă loc și o ședință a Comandamentului Energetic la nivel național, unde se va analiza situația Sistemului Energetic Național după ce s-a oprit centrala nucleară de la Cernavodă.

Autoritățile vor vedea dacă în acest moment există riscuri pentru Sistemul Energetic Național și vom afla și când se va redeschide un reactor de la Cernavodă – autoritățile spuneau că va sta oprit cel puțin 10 zile.