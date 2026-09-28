Erste Group anticipează că România nu va fi retrogradată încă la „junk”. „S&P va aștepta bugetul și cum va evolua situația politică”

S&P va publica ratingul de țară al României vineri, 2 octombrie. Foto: GettyImages

Analiștii de la Erste Group anticipează, într-un document publicat luni, că România nu va fi retrogradată de S&P, însă „riscul de retrogradare este semnificativ.” Analiza publicată de Erste vorbește și despre situația politică din România, anticipând eșecul Guvernului Mureșan.

„Avem revizuirea S&P a ratingului și perspectivelor României vineri, după închiderea pieței. Scenariul nostru de bază este că ratingul va rămâne neschimbat, însă riscul unei retrogradări este semnificativ. Credem că S&P va aștepta, cel mai probabil, să vadă cum va arăta legea bugetului pentru 2027 și cum va evolua situația politică înainte de a lua o decizie. O evaluare neprogramată, în cazul în care lucrurile evoluează negativ, rămâne întotdeauna o posibilitate.

În ceea ce privește situația politică, votul pentru Mureșan este programat pentru 29 septembrie (n.red votul va fi pe 30 septembrie). Scenariul de bază rămâne acela că nu va reuși să strângă suficiente voturi. PSD a transmis clar că nu susține această nominalizare. Președintele Nicușor Dan continuă să reitereze că alegerile anticipate reprezintă un scenariu pe care ar prefera să îl evite”, se arată în analiza Erste Group.

Agenția de rating S&P se află în aceste zile în România, unde au purtat discuții cu premierul interimar și cu ministrul Finanțelor. Vineri, S&P va anunța ratingul de țară pentru România.

Retrogradarea ratingului de țară ar putea avea efecte catastrofale pentru economie și finanțele publice. Economistul Christian Năsulea a explicat că dacă România va fi retrogradată la „junk”, puterea de cumpărare se va eroda și mai mult, apoi statul nu va mai putea plăti pensii și salarii, oamenii nu își vor mai putea plăti ratele și facturile și din ce în ce mai multe companii vor intra în faliment.