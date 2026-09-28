Măsuri urgente în Estonia pentru un posibil război cu Rusia. Legea roaming-ului, schimbată ca să fie semnal la telefon în caz de atac

Țările baltice se pregătesc intens de un posibil război cu Rusia. Și Polonia și Lituania lucrează la un plan internațional pentru evacuarea civililor în cazul unei crize majore sau al unei amenințări militare. Dacă va fi nevoie, planul ar permite evacuarea unei părți a populației din Lituania, Letonia și Estonia peste granița cu Polonia.

Legea privind situațiile de criză și apărarea națională, adoptată în vară și care intră în vigoare la 1 octombrie, combină trei legi existente privind apărarea națională și gestionarea crizelor într-un cadru unic. Aceasta atribuie sarcini specifice de criză administrațiilor locale și introduce un plan de criză la nivel național, împreună cu modificări ale modului în care este numit comandantul Forțelor de Apărare din Estonia. Printre prevederile sale se numără introducerea roamingului intern, permițând clienților de telefonie mobilă să treacă la rețeaua unui operator rival dacă propria lor rețea este deteriorată în timpul unei crize.

Începând de joi, clienții de telefonie mobilă din Estonia vor putea trece la rețeaua unui operator rival dacă propria lor rețea este deteriorată în timpul unei situații de criză, cum ar fi în caz de război, scrie presa din țara baltică .

Oficialii din Estonia au declarat că roamingul intern se va aplica la nivel național și este rezervat celor mai grave situații de urgență, cum ar fi cele care afectează securitatea națională, și nu, de exemplu, în timpul penelor de curent electric care urmează adesea furtunilor de toamnă.

Începând cu 1 octombrie, dacă rețeaua propriului operator a fost deteriorată, clientul poate comuta la rețeaua unui alt operator al cărui catarg este încă în funcțiune.

„Acest lucru va funcționa pe întreg teritoriul Estoniei. Deoarece suntem atât de mici, nu are sens să facem acest lucru la nivel de județ. Telefoanele oamenilor vor selecta operatorul care funcționează în acea locație dacă rețeaua lor de domiciliu nu funcționează”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Justiției și Afacerilor Digitale, Mart Laas.

„Pare disproporționat să se activeze un mecanism atât de amplu din cauza furtunilor. Scopul este acela de a se aplica situațiilor în care există un război sau o stare de urgență foarte gravă, în care rețeaua unei companii de telecomunicații a suferit daune semnificative, este scoasă din funcțiune și, evident, va dura mult timp pentru a fi restabilită”, a continuat Laas.

Tele2, de exemplu, are aproximativ 1.500 de antene de telecomunicații în toată Estonia. Unele sunt montate pe piloni înalți de telecomunicații, în timp ce altele au fost instalate pe acoperișurile clădirilor.

Directorul tehnic al Tele2, Tanel Sarri, a declarat că există mai multe scenarii și crize pentru care compania a trebuit să se pregătească.

„Trebuie să avem conexiuni externe redundante, bateriile trebuie să fie pregătite, generatoarele — acestea sunt lucruri la care am lucrat de-a lungul anilor”, a spus el.

Potrivit lui Sarri, Tele2 este deja rezistentă la crize; întreruperile de curent sunt acum luate în considerare chiar și în timpul unei furtuni.

„Cele mai importante noduri sunt alimentate de generatoare, în timp ce locațiile mai mici au baterii de rezervă pentru a asigura acoperire la nivel național, în principal în aer liber”, a adăugat Sarri.