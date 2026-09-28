Grindeanu: Consider că în aceste luni am avut cel mai antiamerican guvern din istoria postdecembristă a României

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Hepta

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni, că nu a discutat cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, despre încheierea unor contracte de gaze de către ţara noastră şi a susţinut că în aceste luni la Palatul Victoria a fost "cel mai antiamerican guvern din istoria postdecembristă a României".

Grindeanu a fost întrebat ce a discutat în luna martie când s-a întâlnit cu ambasadoarea SUA în Grecia despre Coridorul Vertical de Gaze.

"Despre ceea ce înseamnă rolul României în acest coridor, şi anume un rol de tranzit. Atât. Nu sunt în măsură şi nici nu sunt vreun specialist în treaba asta şi nici nu îmi doresc să fiu. Dar îmi doresc ca relaţia României cu Statele Unite ale Americii să redevină una de parteneriat strategic. Consider că în aceste luni la Palatul Victoria a fost un guvern pe care pot să-l calific ca fiind cel mai antiamerican guvern din istoria postdecembristă a României, din păcate, cu tot felul de persoane care au dovedit în aceste luni că sunt antiamericane. Iar acest lucru trebuie să fie îndreptat urgent. Dacă sunt, în schimb, întrebări de alt tip, din acestea de conspiraţii mondiale, există în mod instituţional proceduri prin care aceste lucruri pot fi clarificate. Altfel, asistăm la un spectacol regizat care să distragă atenţia de la incapacitatea partidelor de dreapta de a avea un program de guvernare coerent, de a avea miniştri care să ştie ce au de făcut în domeniile lor şi de a avea un prim-ministru capabil să conducă România", a declarat el la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Preşedintele PSD a menţionat că a mers la o întâlnire cu Kimberly Guilfoyle pentru că aceasta l-a "invitat la cină".

Potrivit lui Grindeanu, pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos de la Guvern "nici americanii, nici monstrul din Loch Ness, nici Bigfoot, l-au dat cei 88% dintre români care au spus că ţara merge într-o direcţie greşită şi că guvernează prost".

"Eu nu am discutat în niciun moment despre contracte de gaze, că nu e treaba mea. Asta era treaba premierului demis Ilie Bolojan, să se asigure că România are gaze, inclusiv pentru această iarnă. Dar nici măcar acest lucru nu l-a făcut cum trebuie. Să ştiţi că eu susţin Parteneriatul strategic cu SUA, care este cel mai important aliat al nostru în NATO, la fel cum susţin apartenenţa noastră la Uniunea Europeană. Ştiţi ce este regretabil? Este regretabil, şi-mi asum acest lucru, că am avut la putere în aceste luni cel mai antiamerican guvern de la Revoluţie încoace. Şi asta demonstrează că avem nevoie urgent de un guvern care să repună relaţia cu Statele Unite ale Americii pe făgaşul normal. Restul e un spectacol la care măscărici, dincolo de încercarea de distrugere a relaţiilor cu Statele Unite ale Americii, încearcă să-i creeze o aură lui Ilie Bolojan. Pe Ilie Bolojan l-au dat jos românii şi bine au făcut", a spus el.

Liderul PSD a adăugat că "nu vine niciun ambasador să spună dacă un guvern pică sau nu".

"Dar dacă are neclarităţi USR sau dacă are neclarităţi altcineva, nu vrea doamna Ţoiu, ministrul de Externe, să-l cheme pe domnul ambasador la o discuţie să clarifice? Ca să închidem tot acest tam-tam. Nu vreţi dumneavoastră, în afară de aceste bombe false de presă, să discutăm instituţional? Să-l cheme doamna Ţoiu pe domnul ambasador să-l întrebe: 'domnule, cum vă permiteţi să faceţi aşa ceva?' Şi să nu vă mai luaţi după tot felul de prostii dumneavoastră, din presă. O îndemn pe doamna Ţoiu să facă acest lucru. În afară de a cataloga relaţia cu Statele Unite ale Americii ca un 'milkshake', ea să clarifice această situaţie. Şi sunt convins că domnul ambasador va răspunde la fel de corect şi de instituţional la întrebărilor doamnei Ţoiu", a conchis Sorin Grindeanu.