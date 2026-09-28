Operațiunea „Vivaldi”: Ucrainenii au atacat pozițiile rusești din Donețk cu roboți kamikaze. Mii de militari ruși uciși în câteva zile

1 minut de citit Publicat la 15:06 28 Sep 2026 Modificat la 15:14 28 Sep 2026

Robot, sau dronă terestră de luptă,din dotarea armatei ucrainene. Imagine de arhivă. Foto: Statul Major al armatei ucrainene/Facebook

Ucraina a recucerit, în cadrul unei ofensive fără precedent, sub numele de „Operațiunea Vivaldi”, o zonă de 176 kilometri pătrați în nordul regiunii Donețk. Corpul 3 Armată al Ucrainei a recucerit astfel o zonă de 51 de kilometri pătrați, a spus generalul-maior Andrii Bilețkîi, care conduce operațiunile militare din zonă, informează Reuters.

Pentru a străpunge apărarea rusă, militarii ucraineni au folosit vechi transportoare blindate BTR-60, din perioada sovietică, transformate în „vehicule kamikaze robotizate”.

A new phase of Operation Vivaldi!



Commander: Biletskyi: "The enemy was deceived and slept through the real strike".



Russia lost about 2,000 soldiers, and over 250 soldiers were taken prisoner (so more hope for exchanges to get our Defenders out from Russian captivity).



The… https://t.co/1mlXC2GDcf pic.twitter.com/plBunJ9s9m — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 28, 2026

Roboții kamikaze ucraineni au fost folosiți la distrugerea celor mai puternice fortificații rusești din regiune, informează Ukrainska Pravda.

Forțele ucrainene au vizat localitatea Nove, un important cap de pod al armatei ruse în regiunea Donețk.

Generalul de brigadă Andrii Bilețkîi a raportat că forțele rusești au pierdut 2.000 de persoane în timpul „operațiunii Vivaldi”, iar peste 250 de soldați ruși au fost luați prizonieri.

Russian troops surrendered to Ukraine as part of Operation Vivaldi in the northern Donbas.



About 250 POWs. pic.twitter.com/BXyXZX49WG — Illia Ponomarenko ?? (@IAPonomarenko) September 28, 2026

„Așa s-a încheiat a treia etapă a operațiunii Vivaldi, marcând un punct de cotitură în întreaga operațiune”, a spus generalul ucrainean.

Ucraina încă mai deține aproximativ 20% din teritoriul regiunii Donețk, pe care Rusia încearcă de la începutul conflictului să o controleze în totalitate. Kievul a anunțat că, de la începutul anului 2026, a reușit să recucerească un total de circa 700 de kilometri pătrați în această regiune.