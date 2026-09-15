Ucraina a lansat Operațiunea „Vivaldi” în Donețk: „Acesta este doar primul episod”. Rușii sunt încercuiți la Lyman

Ucraina a lansat Operațiunea „Vivaldi” în Donețk. Foto: Facebook/Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei

Armata ucraineană a lansat o contraofensivă în nordul regiunii Donețk, sub numele de cod „Vivaldi”. Comandantul Corpului 3 Armată, Andrii Bilețki, spune că trupele sale au reușit să elimine mai multe puncte de infiltrare rusești, să recâștige controlul asupra unor localități și să provoace pierderi importante armatei Moscovei. Operațiunea este însă încă în desfășurare, iar Kievul păstrează tăcerea asupra planurilor următoare, scriu Kyiv Post și United24media.

Bilețki a anunțat pe 15 septembrie că operațiunea „Vivaldi” este deja în curs și că informațiile despre evoluția ei sunt ținute la minimum pentru a nu afecta acțiunile militare. Potrivit comandantului ucrainean, una dintre principalele ținte este tactica folosită de ruși pentru a se infiltra în adâncimea pozițiilor ucrainene, uneori pe zeci de kilometri.

„Datorită planificării minuțioase și eroismului militarilor Corpului 3 Armată, a fost dată o lovitură puternică capacității de luptă a Armatelor 20 și 25 de Arme Întrunite ale Rusiei”, a spus Bilețki.

El susține că trupele ucrainene au eliminat puncte de infiltrare rusești în jurul localităților Novoselivka, Yarova, Korovîi Yar și Oleksandrivka. Serednie a fost, de asemenea, recucerit și se află acum complet sub control ucrainean, potrivit acestuia.

Un alt obiectiv a fost lovirea liniilor de aprovizionare ale armatei ruse. Bilețki spune că atacurile unităților ucrainene de drone au obligat forțele ruse să-și mute operațiunile de aprovizionare cu combustibil și lubrifianți până în regiunea Voronej, pe teritoriul Rusiei.

Kievul susține că rușii au pierdut 1.500 de militari și peste 12.000 de drone

Potrivit comandantului ucrainean, în prima etapă a operațiunii Rusia ar fi pierdut aproximativ 1.500 de militari, peste 12.000 de drone și câteva sute de vehicule blindate, sisteme de artilerie și alte vehicule. Bilețki spune că trupele sale au curățat de infiltratori ruși aproximativ 75 de kilometri pătrați și au eliberat peste 10 kilometri de teritoriu.

Aceste cifre sunt furnizate de partea ucraineană și nu au putut fi verificate independent.

Numele operațiunii face trimitere la Antonio Vivaldi și la celebra sa lucrare „Anotimpurile”. Bilețki a folosit chiar această referință pentru a sugera că ofensiva este abia la început.

„Există acum multe informații în surse deschise că obiectivul final al operațiunii este atingerea malurilor râului Chornîi Jerebeț. Dar operațiunea noastră se numește «Vivaldi», iar Vivaldi, după cum știm, are patru anotimpuri. Iar acesta este doar primul dintre ele. [...] Vor fi vești bune, dar, deocamdată, acțiunile noastre au nevoie de tăcere”, a spus acesta.

Comandantul le-a cerut presei și populației să aștepte informațiile oficiale și să nu dezvăluie prematur detalii despre operațiune.

After 4 months of the Lyman counter-attack, Ukraine ?? 3rd Army Corps managed to cut Russian ?? salient north of Lyman and liberate more than 200 km2



This is one of the most important victory for Ukraine in 2026 which will delay the offensive on northern Donbas



?THREAD?1/20⬇️ pic.twitter.com/PybB6jO9DO — Clément Molin (@clement_molin) September 8, 2026

Surse ruse recunosc probleme serioase în zona Lyman

Situația dificilă pentru armata rusă este recunoscută și de unele surse apropiate Moscovei. Canalul rusesc de Telegram Rybar a pus problemele din zona Lyman pe seama unor „minciuni sistemice în rapoartele către superiori” și a unei evaluări greșite a situației. Potrivit canalului, trimiterea de rezerve pentru a acoperi breșele din zonă riscă să slăbească alte sectoare ale frontului.

Expertul militar rus Valeri Șiriaev a spus, la rândul său, că retragerea trupelor ruse poate fi confirmată și că forțele ucrainene împing treptat mai multe localități în „zona gri”. El susține că ucrainenii au străpuns o linie defensivă veche și au ajuns în spatele forțelor ruse din apropiere de Lyman, unele unități ruse aflându-se astfel „practic încercuite”.

Analistul militar rus Ian Matveev a descris situația drept o criză serioasă, chiar dacă deocamdată localizată.

„Pentru trupele ruse, această criză este relativ localizată, dar este totuși o criză. Ar fi absurd să negăm asta. Între timp, pentru forțele ucrainene se deschid oportunități importante pe întreaga direcție Sloviansk”, a spus el.

Șiriaev spune că, dacă Ucraina reușește să-și consolideze pozițiile în zonă și să aducă operatori de drone, raza efectivă a dronelor FPV ar putea crește cu încă 10-15 kilometri. Asta ar permite lovirea mai adâncă a trupelor ruse care înaintează către Sloviansk.

Dispută și în jurul controlului asupra Sviatohirsk

Vladimir Putin a susținut pe 1 septembrie că forțele ruse au capturat Sviatohirsk. Bilețki a respins însă afirmația. Pe 7 septembrie, acesta a publicat o înregistrare realizată în centrul orașului, având în spate Lavra Adormirii Maicii Domnului din Sviatohirsk, și a spus că Brigada 60 Mecanizată ucraineană controlează în continuare orașul.

În același timp, unele analize OSINT vorbesc despre câștiguri teritoriale ucrainene chiar mai mari decât cele anunțate oficial.

Analistul Clément Molin estimează că trupele ruse au fost obligate să abandoneze peste 200 de kilometri pătrați pe principala axă a contraofensivei ucrainene din Donețk. Konrad Muzyka, șeful Rochan Consulting, estimează la aproximativ 240 de kilometri pătrați teritoriul asupra căruia rușii ar fi pierdut controlul.

Niciuna dintre aceste cifre nu a fost confirmată de Bilețki, astfel că rămân estimări independente.

Potrivit lui Muzyka, unul dintre cele mai importante rezultate ale contraofensivei de la nord de Lyman ar fi faptul că a împiedicat încercarea Rusiei de a învălui din nord zona Sloviansk-Kramatorsk.

Operațiunea vine după mai multe avansuri ucrainene pe diferite sectoare ale frontului. Institute for the Study of War a evaluat încă din 26 august că Ucraina câștigase teren în regiunile Harkov, Donețk și Zaporojie, în ciuda continuării ofensivelor ruse.

Pe 12 septembrie, ISW a apreciat că forțele ucrainene au reușit să inverseze o mare parte din câștigurile teritoriale obținute de Rusia începând din martie 2026 și că, pentru prima dată după ofensiva ucraineană din Kursk din august 2024, inițiativa rusă pe câmpul de luptă este contestată în mod susținut pe mai multe direcții.

Toate acestea se întâmplă în timp ce Vladimir Putin ar urmări cucerirea întregii regiuni Donețk în următoarele șase luni. Potrivit unor surse apropiate Kremlinului citate de Bloomberg și menționate în materialul Kyiv Post, liderul rus ar fi stabilit acest nou termen după ce anterior își propusese atingerea obiectivului până la sfârșitul anului. ISW susține că Putin și-a schimbat de cel puțin 15 ori termenele pentru cucerirea Donbasului de la începutul invaziei pe scară largă.