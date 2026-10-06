Încep “plecările voluntare” la Dacia. Câți bani primesc angajații de la Mioveni care aleg să părăsească compania

Câţi bani primesc angajaţii Dacia, de la Mioveni, care acceptă să plece de bunăvoie. Foto: Getty Images

Compania Dacia începe un nou program de "plecări voluntare" la uzina de la Mioveni. Asta înseamnă că angajaţii care acceptă întreruperea contractului prin acordul părţilor vor primi sume compensatorii importante. Se poate ajunge până la 240.000 de lei, pentru salariații cu boli profesionale confirmate sau accidente de muncă soldate cu invaliditate. Primele plăți sunt programate pentru luna noiembrie.

Luni, 5 octombrie, a început la Uzina Dacia de la Mioveni un program de încetare voluntară a contractelor de muncă. Sindicaliștii spun ca decizia este luată în contextul reorganizării și al măsurilor de reducere a costurilor.

Angajații care aleg să plece voluntar pot primi între 45.000 și 210.000 de lei net, în funcție de vechimea în companie. Pentru salariații cu boli profesionale confirmate sau accidente de muncă soldate cu invaliditate, suma ajunge la 240.000 de lei net. Înscrierile se fac până pe 20 octombrie, iar acordurile cu angajatorul vor fi încheiate în perioada 21–23 octombrie. Primele plăți sunt programate pentru luna noiembrie.

În contextul provocărilor din industria auto, pentru a menține competitivitatea și a adapta activitatea la noua strategie futurEAdy, societatea analizează necesitatea de adaptare organizațională, ajustare a structurii de personal și optimizarea costurilor, prin derularea unor măsuri responsabile social, care să permită susținerea transformării durabile a organizației.

Astfel, Automobile - Dacia S.A. inițiază, începând cu data de 5 octombrie 2026, un program avantajos de încetare a contractelor individuale de muncă, prin acordul părților, în temeiul dispozițiilor art. 55 lit. b) din Codul Muncii. Programul are caracter strict voluntar, iar decizia de înscriere aparține în totalitate salariaților, potrivit unei înştiinţări a companiei.

Ce compensaţii financiare primesc angajaţii

Pentru salariații ale căror contracte individuale de muncă încetează prin acordul părților, ca urmare a reducerii/încetării activității, finalizării de proiecte, automatizării, robotizării, digitalizării, modificării structurii organizației care au ce și consecință suprimări de posturi și/sau ajustarea echipelor, se va acorda o primă, în funcție de data încetării raporturilor de muncă în societățile Grupului Renault România (Automobile Dacia SA, Renault Technologie Roumanie, Renault Commercial Roumanie).

Primele vor fi acordate în funcţie de vechimea în companie:

până la 2 ani vechime: 45.000 lei, net

între 2 și 4 ani vechime: 85.000 lei, net

între 4 și 8 ani vechime: 125.000 lei, net

între 8 și 12 ani vechime: 150.000 lei, net

între 12 și 16 ani vechime: 180.000 lei, net

peste 16 ani vechime: 210.000 lei, net

Cui recomandă Dacia acest program de plecări voluntare

Pentru salariații înregistrați cu boală profesională confirmată sau accident de muncă soldat cu invaliditate se acordă o sumă în cuantum de 240.000 lei net, indiferent de vechimea în muncă.

În plus, odată cu plata drepturilor salariale aferente lunii octombrie, se va realiza și regularizarea zilelor de concediu de odihnă, în conformitate cu perioada efectiv lucrată în anul 2026.

Recomandăm luarea în considerare a oportunității oferite de acest program de plecări voluntare în special:

Salariaților din perimetrele unde au loc reduceri/încetări de activitate, finalizări de proiecte, automatizări, robotizări, digitalizări;

Salariaților cu recomandare medicală privind schimbarea locului de muncă stabilită în "Fișa de aptitudini medicale", întrucât trecerea în alte posturi de lucru se poate face doar în limita disponibilităților acestora.

Calendarul plecării voluntare:

Depunerea cererilor: 5 – 20 octombrie 2026

Acordul angajatorului: 21 – 23 octombrie 2026

Încetarea contractului individual de muncă: 1 noiembrie 2026 (ultima zi lucrătoare fiind 30 octombrie 2026)

Plata primei: Lichidarea lunii octombrie 2026

Plata primei, la încetarea contractului de muncă prin acordul părților, în cuantumurile arătate mai sus, se aplică exclusiv cererilor care se încadrează în calendarul mai sus menționat.

Dacia îşi întrerupe producţia, la Mioveni, în 2 zile din octombrie

Compania Dacia își va întrerupe activitatea de producție timp de două zile. Pe 9 și 12 octombrie nu se va lucra din cauza evoluției pieței auto. Cei de la Uzină spun ca trebuie să adapteze nivelul de producție la volumul comenzilor.

Dacia înregistrează în acest an un declin de circa 10 procente față de anul precedent, cu valori chiar mai mari pentru unele modele, inclusiv cele produse în România.