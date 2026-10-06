Separatiștii câștigă alegerile din Quebec și promit un nou referendum pentru desprinderea de Canada, dar nu cât timp Trump e președinte

Rezultatul scrutinului marchează revenirea la putere după un deceniu a partidului condus de avocatul Paul St-Pierre Plamondon. Foto: Profimedia Images

Separatiștii de la Parti Québécois au câștigat alegerile din provincia Quebec, dar nu au obținut suficiente locuri în Parlament pentru a forma singuri o majoritate. Partidul revine la putere după un deceniu cu promisiunea de a organiza un alt referendum privind independența față de Canada, relatează Associated Press. Totuși, liderul partidului, care este și premierul desemnat al provinciei, a declarat că un astfel de referendum va avea loc abia după ce Donald Trump nu mai este în funcție.

Rezultatul scrutinului marchează revenirea la putere după un deceniu a partidului condus de avocatul Paul St-Pierre Plamondon. Totuși, Parti Québécois (PQ) nu a obținut majoritatea absolută pe care și-o dorea, astfel că va fi nevoit să apeleze la partidele de opoziție pentru a reaprinde dezbaterea privind independența Quebecului.

Spre finalul numărătorii voturilor, partidul câștigase aproape 60 de locuri în Adunarea Națională (parlamentul provinciei). Adunarea Națională are 127 de locuri, astfel că Parti Québécois ar fi avut nevoie de 64 de locuri pentru a deține majoritatea absolută. Un guvern minoritar înseamn că PQ va fi nevoit să obțină voturi de la partidele de opoziție pentru a-și trece legislația dorită și pentru a supraviețui moțiunilor de cenzură.

St-Pierre Plamondon a recunoscut că alegătorii au refuzat să acorde partidului său o majoritate. „Cetățenii au ales Parti Québécois și i-au cerut să colaboreze cu celelalte partide, iar eu am auzit acest mesaj”, a declarat el.

Referendum, după ce Trump pleacă de la Casa Albă

El s-a angajat să organizeze un nou referendum privind independența, deși a spus că va aștepta până când președintele american Donald Trump nu va mai fi în funcție.

St-Pierre Plamondon a prezentat independența drept esențială pentru păstrarea identității francofone a Quebecului, spunând că aceasta este o „chestiune de supraviețuire” pentru o populație vorbitoare de limbă franceză care reprezintă doar o mică parte din populația Americii de Nord.

El a spus că Quebecul „vrea doar să existe pe cont propriu, la fel ca celelalte țări ale lumii” și că un referendum le-ar permite quebechezilor să își decidă singuri viitorul.

„Continui să visez și să vizualizez acea țară. Acest vis va deveni realitate într-o zi”, a declarat St-Pierre Plamondon în discursul său de victorie.

El a încercat, de asemenea, să-i liniștească pe canadienii din afara Quebecului. „Proiectul independenței nu are scopul de a vă exclude”, a spus el. „Quebecul nu își va schimba niciodată poziția geografică, așa că avem tot interesul să lucrăm împreună.”

Lidera Coalition Avenir Québec (CAQ), Christine Fréchette, și-a recunoscut înfrângerea, spunând că alegătorii au făcut alegerea și că își asumă pe deplin responsabilitatea pentru „rezultatul dificil”. CAQ, care a intrat în alegeri cu 79 de mandate, nu a obținut niciun loc în legislativ, iar Fréchette și-a pierdut propriul mandat în Trois-Rivières.

Victoria PQ nu este un mandat pentru independență

Victoria PQ nu înseamnă că majoritatea alegătorilor din Quebec vor să se desprindă de Canada, „Aceste alegeri nu au fost despre independență, o idee care nu este populară în Quebec la acest moment, ci despre înlăturarea CAQ, partidul care se află la putere din 2018”, a spus Daniel Béland, profesor de științe politice la Universitatea McGill din Montreal.

Sprijinul pentru independență se menține la aproximativ 30%, un nivel scăzut în raport cu standardele istorice, a spus el.

Béland a afirmat că rezultatul care a dus la un guvern minoritar este probabil o veste bună pentru guvernul premierului Mark Carney, deoarece ar putea îngreuna eforturile PQ de a pregăti și, în cele din urmă, de a convoca un referendum privind independența.

PQ s-ar confrunta cu opoziția atât liberalilor, cât și conservatorilor, ai căror lideri au spus că se vor opune eforturilor de organizare a unui referendum privind suveranitatea. Québec solidaire, un alt partid pro-independență, ar putea deține balanța puterii și ar putea susține PQ în privința unui referendum.

Premierul Mark Carney l-a felicitat pe St-Pierre Plamondon și a dat de înțeles că Ottawa va colabora cu viitorul guvern separatist. „Construirea unui Quebec mai puternic este esențială pentru misiunea noastră de a construi o Canada mai puternică”, a declarat Carney. El a spus că cele două guverne vor colabora pentru a sprijini companiile și lucrătorii afectați de tarifele vamale impuse de SUA, pentru a crea locuri de muncă și pentru a construi locuințe.

O nouă provocare pentru Carney

Totuși, Béland a spus că un guvern separatist în Quebec reprezintă o nouă provocare pentru unitatea națională cu care se confruntă Carney, mai ales în contextul în care se apropie un alt vot legat de independență în altă parte a Canadei.

Rezultatul din Quebec vine cu două săptămâni înainte ca locuitorii provinciei Alberta să voteze, pe 19 octombrie, dacă doresc organizarea unui referendum privind desprinderea de Canada.

„Faptul că un partid pro-independență a câștigat în Quebec cu doar două săptămâni înaintea unui referendum legat de independență în Alberta ar putea sugera administrației Trump că unitatea națională rămâne o problemă majoră în Canada, în pofida popularității lui Mark Carney”, a spus Béland.

Alegătorii din Quebec au respins suveranitatea de două ori, cel mai recent cu o marjă extrem de mică, în cadrul referendumului din 1995.

Quebecul, unde aproximativ 80% din populație este vorbitoare de limbă franceză, beneficiază deja de o autonomie semnificativă.

Provincia, care are 9,1 milioane de locuitori, își colectează propriul impozit pe venit, are politici de imigrație care favorizează vorbitorii de limbă franceză și legi care acordă prioritate limbii franceze în fața limbii engleze.

Chiar și în contextul victoriei PQ, tarifele lui Trump și retorica sa privind transformarea Canadei în al 51-lea stat al SUA au complicat argumentul separatiștilor, alimentând naționalismul canadian și oferindu-le unor cetățeni francofoni un motiv în plus pentru a considera importantă rămânerea în Canada.

Tarifele lui Trump și amenințările sale repetate la adresa Canadei au devenit o temă centrală în alegerile federale din 2025, contribuind la victoria liberalilor lui Carney, după ce partidul rămăsese cu mult în urma adversarilor săi înainte ca Trump să revină la Casa Albă.