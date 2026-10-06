Politico: Alegerile anticipate din Spania amenință echilibrul politic de la Bruxelles. Ce se întâmplă în S&D dacă Sanchez pierde

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez. Foto: Getty Images

O înfrângere a lui Pedro Sánchez în alegerile anticipate din Spania riscă să destabilizeze UE, punând grupul S&D în defensivă la Bruxelles și împingându-i într-o poziție mai conflictuală. Sánchez, singurul lider aliniat socialiștilor care conduce în prezent o țară mare din UE, a oferit o contrapondere de centru-stânga deciziilor dintr-un Consiliu dominat de centru-dreapta. Legislatorii spanioli formează cea mai mare delegație națională a S&D în Parlamentul European. „O schimbare de guvern la Madrid ar perturba acest aranjament”, au declarat parlamentari de rang înalt din S&D pentru Politico.

Sondajele sugerează că țara va vota într-o administrație condusă de Partidul Popular de centru-dreapta, care probabil s-ar asocia cu partidul de extremă-dreapta Vox.

„Ar putea exista tentația de a analiza mai critic pozițiile Consiliului dacă nu mai există un prim-ministru socialist al unei țări mari”, a declarat René Repasi, șeful delegației SPD a Germaniei în Parlament.

Un al doilea parlamentar S&D de rang înalt a declarat că Sánchez a contribuit la „echilibrarea” deciziilor la masa liderilor și că absența sa ar perturba alianța informală dintre S&D, liberali și Partidul Popular European de centru-dreapta pe care se bazează președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.

„Dacă ceea ce iese de la masa liderilor și orientările pe care le oferă Comisiei devin mai conservatoare, va fi mai puțin atractiv pentru progresiști ​​să se simtă parte a majorității guvernamentale”, a declarat parlamentarul, care a vorbit sub protecția anonimatului.

S&D a pierdut teren în alte părți ale Bruxelles-ului. De când alegerile europene din 2024 au mutat Parlamentul spre dreapta, PPE a adoptat unele legi cu grupuri de extremă dreapta. Socialiștii au o reprezentare mai redusă în guvernele naționale și mai puțini comisari proprii, ceea ce alimentează tensiunile repetate și încercările de reparare a alianței. Dacă Sánchez va pleca, ultimii lideri de centru-stânga ar fi Mette Frederiksen din Danemarca și Robert Abela din Malta.

Alegerile din Spania vor da startul unui an de voturi importante în principalele țări ale UE, inclusiv Italia, Polonia și Franța, unde extremista Adunarea Națională conduce sondajele înaintea alegerilor prezidențiale din 2027. Forțele de extremă dreapta de la Bruxelles fac presiuni asupra PPE pentru a renunța la interdicția de a coopera cu ei și pentru a rupe legăturile sale tradiționale cu S&D.

Mai puține „stimulente” pentru compromisuri

S&D, al doilea grup ca mărime din Parlament, a amenințat în repetate rânduri în ultimii doi ani că își va retrage sprijinul pentru von der Leyen, unii parlamentari cerând o poziție mai fermă față de politica UE.

Iratxe García din Spania, care conduce grupul, a reușit până acum să-i țină pe parlamentarii spanioli în frâu. Pe 21 octombrie vor avea loc alegeri pentru conducerea grupului, iar aceasta este favorită.

Dacă Sánchez ar pierde alegerile, toate cele mai mari delegații naționale ale S&D din Italia, România și Franța, ar fi în opoziție pe plan intern. Singurele partide S&D care ar rămâne la guvernare ar fi partenerii minori din Germania și Austria, alături de social-democrații danezi, a căror poziție intransigentă în ceea ce privește migrația le limitează influența în cadrul grupului.

Fără un prim-ministru influent dintr-o țară mare a UE, von der Leyen s-ar confrunta cu o presiune mai mare pentru a face mai multe concesii parlamentarilor deja frustrați de voturile de centru-dreapta cu extrema dreaptă.

„Dacă von der Leyen își va îndeplini în continuare prioritățile S&D, va avea sprijinul grupului, iar dacă nu va fi cazul, atunci va pierde sprijinul grupului”, a spus Repasi.

„O alianță formală între PPE din Spania și Vox, de extremă dreapta, ne va îndepărta și mai mult”, a spus el.

„De asemenea, S&D ar avea mai puține stimulente pentru a face compromisuri fără prezența lui Sánchez”, a spus al doilea parlamentar de rang înalt, „deoarece grupul ar avea mai puțină responsabilitate pentru menținerea stabilității în instituțiile UE”.

„Responsabilitatea instituțională de a garanta sprijinul pentru Comisie și stabilitatea în cadrul instituțiilor UE nu va mai exista”, a declarat parlamentarul.

O linie mai dură ar fi mai ușoară pentru centru-stânga „dacă PPE continuă să încheie acorduri cu extrema dreaptă, iar Comisia Europeană nu reușește să ofere o agendă atractivă din punct de vedere politic pe care progresiștii să o poată vinde alegătorilor lor”.

Un diplomat a numit amenințarea socialiștilor de a-și retrage sprijinul pentru von der Leyen „necredibilă”, spunând că acest lucru ar izola și mai mult grupul.

„Ei simt doar nevoia să trimită un semnal PPE. Slăbirea sau demiterea lui von der Leyen contravine, de asemenea, intereselor S&D, deoarece UE s-a îndreptat mai mult spre dreapta de când a preluat mandatul și următoarea persoană care va veni ar fi mult mai puțin înclinată să colaboreze cu ei”, a spus diplomatul.

Ce urmează

Bruxelles-ul este pe cale să devină un câmp de luptă între principalele două partide din Spania, parlamentarii spanioli conducând socialiștii în Parlament, în timp ce rivalii lor din PPE formează a doua cea mai mare delegație națională a acestui grup.

Alegerile influențează, de asemenea, discuțiile privind următorul buget pe șapte ani al UE, cunoscut sub numele de Cadrul Financiar Multianual, pe care Bruxelles-ul își propune să îl finalizeze până la sfârșitul anului.

„Nu va fi de niciun folos pentru CFM”, a declarat un oficial al Comisiei, avertizând că Spania riscă să tergiverseze în timpul negocierilor deja tensionate.

„PPE și aliații săi vor încerca să introducă dezbateri pe ordinea de zi a Parlamentului pentru a-i crea neplăceri lui Sánchez, ceea ce va face probabil ca negocierile să devină mai tumultuoase”, a spus oficialul.

Poziția bugetară de bază a Spaniei nu se va schimba sub un nou guvern, a declarat un al doilea diplomat, dar „alegerile vor distrage atenția” și „nu vor stimula găsirea unui compromis”.

Siegfried Mureșan, negociatorul principal al Parlamentului pentru buget, din partea PPE, a avertizat țările UE să nu folosească alegerile pentru a amâna discuțiile înainte de summitul liderilor de la mijlocul lunii octombrie.

„Consiliul European nu va folosi situația politică din Spania drept scuză pentru noi amânări”, a spus el.

Liderul PPE, Manfred Weber, a refuzat să comenteze ce ar putea însemna o înfrângere a lui Sánchez pentru influența socialiștilor la Bruxelles, dar și-a exprimat sprijinul pentru liderul opoziției spaniole, Alberto Núñez Feijóo.

„Viitorul Spaniei este acum în mâinile poporului spaniol. Într-un moment în care viziunea și reforma sunt necesare mai mult ca niciodată, PPE este mândru să-l susțină ferm pe Alberto Núñez Feijóo. El are sprijinul nostru deplin”, a declarat Weber.