Omul de afaceri Dan Şucu spune că România a ieşit din criza anilor 2009-2011 cu ajutorul programului "Prima Casă"

Omul de afaceri Dan Şucu. Sursa foto: Confederaţia Patronală Concordia / facebook

România a ieşit din criza anilor 2009, 2010, 2011 cu ajutorul programului "Prima Casă", a declarat, luni, Dan Şucu, preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia, la un eveniment de specialitate, notează Agerpres.

"Indubitabil, în ultima vreme, puterea de cumpărare a familiilor trece printr-o perioadă mai dificilă şi odată cu ea, trece printr-o perioadă mai dificilă şi puterea companiilor care le deservesc. Pentru multe dintre societăţile noastre, climatul de astăzi seamănă, din păcate, destul de mult cu 2009, 2010, 2011.

Un climat pesimist din care, dacă vă aduceţi aminte, unul dintre produsele importante care ne-a ajutat pe toţi să ieşim din acest pesimism s-a numit programul 'Prima Casă'. Pe baza acestui program, România a ieşit din criză. Ne uităm şi acum extrem de interesaţi la acest program, extrem de interesant atât pentru clienţii noştri, cât şi pentru companii", a spus Şucu.

Potrivit acestuia, competitivitatea unui oraş depinde extrem de mult de modul în care românii trăiesc acolo.

"Competitivitatea unui oraş depinde extrem de mult de modul în care românii trăiesc în acel oraş şi cu toţii suntem interesaţi să fim implicaţi. Această iniţiativă europeană (privind locuinţele accesibile - n.r.) o considerăm mai mult decât binevenită. Politicile europene de finanţare trebuie să ajungă şi la proiecte şi la o strategie naţională: autorizare predictibilă, infrastructură, mobilizare a capitalului privat şi colaborarea între autorităţi, finanţatori şi dezvoltatori. Concordia este aici ca să aducă perspectiva economiei reale în acest parteneriat", a adăugat omul de afaceri.

Românii locuiesc în case supraaglomerate

El a precizat, în context, că asociaţia patronală pe care o conduce reprezintă 30% din PIB-ul României.

"20 de federaţii puternice angajează 500.000 de oameni de România. Probabil că noi ştim cel mai bine cât de important este nivelul de trai al acestor români, pe care noi angajăm, cât de important este să poată să aibă o locuinţă decentă, la preţuri pe care să-şi le poată permite", a afirmat Dan Şucu.

Federaţia Investitorilor şi Dezvoltatorilor pentru o Economie Sustenabilă (FIDES) şi Confederaţia Patronală Concordia organizează, luni, la Palatul Parlamentului evenimentul Romania Affordable Housing Summit.

Dezbaterile concentrează pe abordarea europeană, regională şi românească despre finanţarea şi soluţiile privind locuinţele accesibile, precum şi pe coordonatele piaţei rezidenţiale.

Potrivit datelor prezentate de organizatori, 40,7% dintre români locuiau în 2024 în gospodării supraaglomerate, faţă de 16,9% în Uniunea Europeană. În acelaşi timp, aproximativ 94% din populaţie trăia într-o locuinţă proprietate personală, iar la recensământul din 2021 circa 25% dintre locuinţele din România erau neocupate. Situaţia diferă, însă, semnificativ de la o regiune la alta.