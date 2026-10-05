Munca, ambiția și adaptarea, ingredientele succesului. Mesajul transmis la Intelligent Money Academy

Intelligent Money Academy, un proiect dezvoltat de Antena 3 CNN în parteneriat cu IMM România. Foto: Antena 3 CNN

Nu există o cheie a succesului. Există munca, ambiție și capacitatea de a te adapta mai repede decât se schimbă lumea din jur. Acesta a fost mesajul transmis la Intelligent Money Academy, ediția de la Suceava, un proiect dezvoltat de Antena 3 CNN în parteneriat cu IMM România. 200 de antreprenori au primit sfaturi practice de la profesioniști din educație, sport și presă.

Aceștia au primit o temă mai greu de pus în cifre: cum te pregătești pentru o lume pe care nimeni nu o poate anticipa cu certitudine. Primul sfat a venit din zona educației: nu aștepta schimbarea, imagineaz-o dinainte.

„Trebuie să te adaptezi continuu. Să te întrebi: cum va arăta această societate în 5-10 ani? Nu știm cu adevărat cum va arăta, dar ne putem face diverse scenarii. Faceți-vă două-trei scenarii, ce credeți că va influența cel mai mult domeniul dumneavoastră de activitate și, din aceste două-trei scenarii pe care le găsiți cele mai importante, încercați să vă gândiți cum și ce ar trebui să fac pentru a mă adapta acelei situații, în cazul în care ea se va întâmpla”, a spus prof. univ. dr. Mihai Dimian, ministrul interimar al Educației.

De la planificare, discuția a trecut la mentalitate, mai exact, mentalitatea de campion, pentru că rezultatele pe care publicul le vede la final ascund ani de efort.

„Performanța este foarte ușoară și frumoasă când o vezi la televizor. Dar ce este în spatele performanței este foarte greu. Mulți mă întreabă care este cheia succesului și de fiecare dată spun că nu există nicio cheie a succesului. Există multă muncă, există multă determinare, există multă ambiție, există obiective mărețe, îndrăznețe”, a adăugat Elisabeta Lipă, președintele Federației Române de Canotaj.

Sesiunea „Pregătiți pentru viitor” a venit cu o lecție din istorie: povestea unui om care a ales să lupte împotriva unui imperiu nu cu armele, ci cu un simplu instrument, un simbol al independenței și al autodeterminării economice, cu atât mai actual pentru antreprenorii care vor să își construiască singuri drumul.

„În India, la un moment dat, a existat un Mahatma Gandhi care a zis: Nu e OK ce se întâmplă. Nu e OK! Și haideți să vedem cum facem cu englezii ăștia, să scăpăm de ei, dar fără violență. A venit el cu un fel de instrument de tors, un utilaj foarte mic, manual, de tors, și a început el să toarcă și a zis: asta este cheia independenței noastre și a suveranității noastre față de imperialism. Ne facem singuri stofele, cu sărăcia asta. Și se plimba așa prin India cu sărăcia aia și toți începuseră cu instrumentele alea să-și facă stofe, ca un simbol.

Sigur că era o lovitură economică, dar nu mortală, la adresa Imperiului Britanic. Dar ideea era de independență și de autodeterminare economică”, a povestit jurnalistul Antena 3 CNN Mircea Badea.

Prin fiecare ediție, Intelligent Money Academy își propune să aducă împreună comunitatea antreprenorială locală, experți și reprezentanți ai mediului instituțional și privat, într-un context în care accesul la informație relevantă și capacitatea de adaptare sunt esențiale pentru dezvoltarea sustenabilă a companiilor.