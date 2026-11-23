România ar putea rămâne cu numai 15 județe, în loc de 41, dacă reforma administrativ-teritorială discutată în PSD ar fi aplicată. FOTO: Antena 3 CNN

Vicepreşedintele PSD Dragoş Benea a declarat luni, la finalul unor dezbateri din Comisia de administraţie a Camerei Deputaţilor, că un referendum naţional pe reforma administrativă ar fi o posibilitate, adăugând că acest lucru n-a fost discutat în PSD, pentru că nu este o certitudine.

Întrebat de ce a spus că şi-ar dori un referendum naţional, Benea a arătat că doar a enunţat o astfel de posibilitate.

"Am enunţat această posibilitate. Am spus că sute sau mii de referendumuri locale acum înseamnă cheltuieli foarte mari şi, din punctul meu de vedere, timpul nu ne este aliat în ce vrem să facem. (...) O olimpiadă a referendumurilor poate frâna definitiv acest proiect", a afirmat europarlamentarul, potrivit Agerpres.

El a adăugat că ideea unui referendum naţional nu a fost discutată într-o şedinţă a PSD.

"Nu, am enunţat-o ca pe o posibilitate, nicidecum ca pe o certitudine", a completat Benea, care este coordonatorul grupului de lucru al PSD pentru reforma administrativ-teritorială.

Potrivit acestuia, un astfel de referendum ar putea fi organizat în primăvara anului viitor: "În primăvara anului viitor, evident. (...) Suntem în contratimp. Am enunţat ca o posibilitate. Dacă referendumul va spune "nu", vă daţi seama că acest subiect nu mai poate fi pus pe tapet. Din perspectiva mea".

Referitor la un Parlament cu 300 de aleşi, el susţine că "este o altă discuţie".

"Veţi avea parte de o abordare şi pe acest subiect, a reducerii numărului de parlamentari, din partea PSD, un proiect în acest sens din partea conducerii partidului. (...) Se pot descrie circumscripţiile, raportarea la populaţie. E clar că numărul de parlamentari în 2028 va fi mai mic decât cel de astăzi", a precizat social-democratul.

Despre o eventuală moţiune de cenzură care ar urma unei asumări a răspunderii Guvernului pe reforma administrativă, el a arătat că nu vrea să intre în speculaţii.

"Nu vreau să intru în tipul acesta de speculaţii. (...) Depinde foarte mult de curajul pe care PSD îl va avea în a promova acest proiect şi cu ce variantă va veni pe masă, pentru că e riscant ca la 60 de ani de la harta lui Ceauşescu - s-au schimbat atâtea căi de comunicare şi comunicaţii - noi să le spunem oamenilor că nu putem schimba acea hartă. (...) Înseamnă că am pune sub semnul întrebării tot ce s-a realizat în România în ultimii 20 de ani", a explicat vicepreşedintele PSD.

Benea: Reorganizarea administrativ-teritorială, un proiect de ţară, echivalent prin implicaţii cu aderarea la UE

Europarlamentarul Dragoş Benea, vicepreşedinte PSD şi coordonator al unui grup de lucru privind reforma administrativ-teritorială, consideră că reorganizarea administraţiei locale poate deveni un adevărat proiect de ţară, prin implicaţiile de la nivelul societăţii, comparabile cu cele generate de aderarea României la NATO şi la Uniunea Europeană.



Prezent, luni, la o dezbatere organizată de Comisia pentru administraţie din Camera Deputaţilor, Dragoş Benea a anunţat că va propune Ministerului Dezvoltării alocarea, în bugetul pentru anul viitor, a unor fonduri destinate comunelor care vor intra în procesul de reorganizare administrativ-teritorială. El a estimat că fiecare astfel de proces ar putea necesita între 100.000 şi 150.000 de euro pentru digitalizarea circuitului documentelor, arhivarea electronică a documentelor primăriilor şi a datelor fiscale.



"Reorganizarea administrativ-teritorială poate fi un proiect de ţară în adevăratul sens al cuvântului, nu doar un proces politico-administrativ. Este echivalent, prin implicaţiile de la nivelul societăţii, cu aderarea la NATO şi UE. Cel puţin acesta este punctul meu de vedere. O transformare profundă, în bine, a României, construind comunităţi locale puternice şi o administraţie capabilă să facă faţă noilor provocări. Intenţia care ne guvernează este să unim primării, nu să desfiinţăm sate. Unim comunităţile pentru a le face mai puternice, în jurul unei primării cu capacitate administrativă şi sustenabilitate economică", a spus Benea.



El a precizat că 55% dintre oraşe nu mai întrunesc pragul legal de populaţie pentru această categorie. Potrivit datelor prezentate de Benea, 120 de oraşe au mai puţin de 10.000 de locuitori, dintre care 38 au coborât sub pragul de 5.000 de locuitori. De asemenea, aproximativ 1.500 de comune au sub 3.000 de locuitori, iar jumătate dintre acestea nu au încheiat niciun contract de finanţare europeană după 2014.



"Fie oraşele se unesc cu comune limitrofe şi construiesc un UAT cu capacitate administrativă de oraş, acolo unde realitate o impune, fie revin la statutul de comună", a spus social democratul.



El a făcut referire şi la situaţia comunelor limitrofe marilor municipii, care au devenit adevărate "dormitoare" pentru municipiile reşedinţă de judeţ.



"Municipiile de reşedinţă, care au nevoie de terenuri pentru a se dezvolta şi furnizează servicii care depăşesc deja graniţele reşedinţei - gen transportul în comun, ecarisajul sau salubrizarea - trebuie puse laolaltă cu aceste comune, multe dintre ele chiar mici oraşe, după numărul populaţiei, într-un cluster de dezvoltare care să asigure o coerenţă de acţiune administrativă", a declarat el.



Europarlamentarul a mai spus că a analizat situaţia din 16 dintre cele mai mari state membre ale Uniunii Europene, unde există unităţi administrative cu peste un milion de locuitori, pe care le-a comparat cu judeţele din România.



"Un judeţ cu 250.000 - 300.000 de locuitori care, ca populaţie, constatăm că e mai mic decât unele municipii reşedinţă de judeţ din ţară, nu va avea sustenabilitate raportat la exigenţele viitorului cadru financiar multianual al UE şi nici capacitate financiară de a susţine cofinanţări care vor creşte semnificativ, ca valoare nominală", a apreciat el.



Totodată, Benea a avertizat asupra unei schimbări de paradigmă la nivel european în ceea ce priveşte priorităţile bugetare pentru perioada 2028-2034, susţinând că accentul se va deplasa de la politica de coeziune către apărare.



"Coeziunea nu vă dispărea, dar accentul va cădea pe apărare, apărare comună, crearea unei pieţe comune a apărării şi consolidare rezilienţei comunităţilor locale, care pentru a face faţă provocărilor, vor trebui să investească în infrastructură critică", a spus europarlamentarul.



Printre beneficiile reorganizării administrativ-teritoriale, Benea a enumerat reducerea cheltuielilor de funcţionare a primăriilor, îmbunătăţirea infrastructurii rutiere şi şcolare, dezvoltarea serviciilor sociale şi medicale, sprijinirea persoanelor vârstnice, extinderea reţelelor de apă şi gaze, modernizarea iluminatului public şi creşterea numărului de poliţişti locali.



Benea a propus şase criterii care să se afle la baza reorganizării. În baza acestui instrument, comitetele judeţene pentru reorganizare îşi vor desfăşura activitatea. Cele şase criterii sunt: populaţia şi demografia, sustenabilitatea economică, capacitatea administrativă, conectivitatea, accesibilitatea, serviciile publice locale.



"Matricea va arbitra dialogul în plan local şi va conduce către o propunere de reorganizare a unităţilor administrativ teritoriale la nivel de judeţ, având în considerare un prag propus de aproximativ 3.000 de locuitori", a spus Dragoş Benea.