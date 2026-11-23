Premierul Luca Niculescu a subliniat şi necesitatea mobilizării capitalului pentru companiile din România. Foto: Agerpres

Premierul Luca Niculescu a transmis luni că bugetul pentru anul 2027 se află în etapa finală de pregătire şi va fi construit astfel încât să susţină investiţiile şi revenirea economiei, în paralel cu o colectare mai bună a veniturilor şi o utilizare mai eficientă a banilor publici, potrivit Agerpres.

"Suntem în etapa finală de pregătire a bugetului pentru 2027. Şi va fi un buget construit cu responsabilitate care să susţină investiţiile şi revenirea economiei în paralel cu o colectare mai bună a veniturilor şi o utilizare mai eficientă a banilor publici. Avem şi câteva măsuri concrete pentru sprijinirea companiilor: eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, o mai bună orientare a schemelor de sprijin pentru investiţii şi cercetare-dezvoltare, precum şi pregătirea fondului RoBOOST vor contribui la mobilizarea capitalului pentru afacerile din România", a afirmat premierul, la evenimentul ROINVEST, Ediţia a VII-a organizat de News.ro.

Acesta a subliniat şi necesitatea mobilizării capitalului pentru companiile din România.

"Consolidăm, de asemenea, rolul Băncii de Investiţii şi Dezvoltare. Vrem ca resursele publice să atragă mai multe finanţări private, iar banii disponibili să ajungă la proiecte care produc valoare în economie. Şi în acelaşi timp, pregătim deja accesul României la fondurile europene din viitorul cadru financiar 2028-2034. Este important să folosim cât mai bine aceste resurse pentru dezvoltarea companiilor, a infrastructurii şi, în cele din urmă, pentru îmbunătăţirea vieţii românilor", a declarat şeful Executivului.

Premierul a vorbit şi despre importanţa digitalizării administraţiei publice pentru mediul de afaceri.

"Un alt domeniu esenţial este digitalizarea. Am discutat recent la summit-ul dedicat inteligenţei artificiale despre cât de mult putem îmbunătăţi activitatea administraţiei prin folosirea tehnologiei şi datelor. Pentru companii, digitalizarea trebuie să însemne, înainte de toate, mai puţin timp pierdut, mai puţine hârtii, costuri mai mici în relaţia cu statul", a explicat şeful Guvernului.

Luca Niculescu, despre prețurile energiei

În domeniul energiei, acesta a subliniat necesitatea valorificării resurselor de care dispune România.

"Desigur, nu putem vorbi despre investiţii, despre competitivitate, fără să vorbim despre energie. România are un avantaj, un avantaj important. Dispune de resurse pe care multe alte ţări europene nu le au. Avem gaze naturale, inclusiv în Marea Neagră, energie hidro, nucleară, eoliană, solară. Trebuie să valorificăm mai bine aceste resurse. Investiţiile în producţie şi în reţele sunt esenţiale pentru ca industria românească să aibă acces la energie la preţuri competitive. Şi acesta este şi obiectivul comitetului interministerial pe care l-am înfiinţat la Guvern. Să identificăm soluţii concrete pentru ca potenţialul energetic al României să se transforme într-un avantaj pentru economie şi pentru cetăţeni", a afirmat premierul.

Luca Niculescu a mai spus că estimările pentru anul 2027 indică revenirea economiei româneşti pe creştere, în condiţiile în care anul 2026 a fost marcat de presiuni bugetare şi de o activitate economică mai slabă decât cea aşteptată.

"Economia României traversează într-adevăr o perioadă complicată. Încheiem un an dificil, marcat de presiuni bugetare şi de o activitate economică mai slabă decât ne-am fi dorit. Iar responsabilitatea Guvernului este să pună ordine în finanţele publice şi, în acelaşi timp, să creeze condiţii pentru reluarea creşterii economice. Avem nevoie de disciplină bugetară, avem nevoie de investiţii, de companii care se dezvoltă, avem nevoie de locuri de muncă mai bine plătite. Iar pentru asta statul şi mediul de afaceri trebuie să lucreze mână în mână, cu atât mai mult cu cât estimările pentru 2027 ne dau motive de optimism şi indică revenirea economiei pe creştere", a afirmat premierul.

Mesaj către investitori

Acesta a subliniat că investitorii au nevoie de predictibilitate şi de reguli clare.

"Când eram ambasador la Paris, o parte importantă a muncii mele era să promovez România ca destinaţie de investiţii. Şi atunci am observat un lucru interesant, pentru că întrebarea principală a investitorilor nu era cât de mare este stimulentul pe care îl oferă statul, ci dacă regulile de azi vor rămâne aceleaşi şi peste câţiva ani. Şi acum recunosc că primesc aceeaşi întrebare şi în calitate de prim-ministru. Şi da, este o întrebare cât se poate de legitimă. Investitorii au nevoie de predictibilitate, au nevoie de reguli clare, au nevoie de un stat care îşi respectă angajamentele. Şi sunt lucrurile pe care vrem să le oferim prin stabilitate, echilibru şi dialog", a explicat şeful Executivului.

Premierul a făcut referire şi la întâlnirile avute cu reprezentanţii mediului de afaceri în prima lună de mandat.

"În prima lună de mandat am avut numeroase întâlniri cu antreprenori şi investitori români şi străini. Am ascultat ce îi preocupă, ce dificultăţi întâmpină şi ce aşteaptă de la Guvern. Şi ştiu că multe dintre probleme nu sunt noi. Şi mai ştiu ceva, că mediul de afaceri nu aşteaptă miracole de la stat. Aşteaptă, cum spuneam la început, reguli stabile, decizii coerente, mai puţină birocraţie", a declarat acesta.

În acest context, şeful Guvernului a reiterat necesitatea dezvoltării industriei şi a atragerii investiţiilor.

"Am spus încă de la începutul mandatului că România trebuie să producă mai mult, să atragă investiţii, să dezvolte industrii, să creeze mai multă valoare aici, acasă. Statul are datoria să facă acest lucru posibil, să elimine obstacolele inutile, să simplifice procedurile, să încurajeze investiţiile. Dar fabricile, liniile de producţie, afacerile care creează locuri de muncă, pe acestea le construiţi dumneavoastră. iar noi trebuie să vă fim parteneri şi nu să vă complicăm munca", a adăugat premierul.

Totodată, acesta a evidenţiat importanţa aderării României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

"Suntem şi foarte aproape de aderarea la OCDE, un pas important pentru economia României, şi, dincolo de prestigiul apartenenţei la această organizaţie, contează standardele mai bune de guvernanţă, regulile mai clare, un mediu mai favorabil investiţiilor. Îmi doresc ca în anii următori să vedem tot mai multe proiecte de investiţii în România, tot mai multe locuri de muncă bine plătite", a declarat premierul.