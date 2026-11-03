Nazare spune că bugetul pentru 2027 va fi realizat într-o aplicație: „Vom avea o imagine de ansamblu mult mai bună”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Agerpres

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus, marți, că bugetul pentru anul 2027 va fi primul buget al României realizat într-o nouă aplicaţie electronică, BugetNG, finanţată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). „Asta ne va permite să avem o imagine mult mai bună de ansamblu asupra modului în care se cheltuie banii”, a spus el, potrivit Agerpres.

„E primul buget al României pe care intenţionăm să-l facem în nouă aplicaţie Buget_NG, care a fost finanţată prin PNRR. Deci, practic, avem o nouă aplicaţie electronică, va fi un buget electronic, un buget în format digital, transparent, un buget în care te vei putea uita în profunzime. Şi vei putea face analize mult mai precise legate unde se duc banii”, a afirmat Nazare la dezbaterea organizată cu ocazia lansării celei de-a treia ediţii a Barometrului Antreprenorilor NewMoney-INSCOP.

Potrivit acestuia, aplicaţia a fost finalizată la sfârşitul lunii august.

„Şi operaţiunile din cursul anului vor fi făcute tot în această aplicaţie. Pornit în 2021, pusă în PNRR în primul meu mandat, a fost finalizată acum pe 31 august. Dar tot e bine şi avem această aplicaţie şi am mari speranţe că, în ciuda faptului că va fi un pic mai complicat să introduci datele, pentru că, într-adevăr, trebuie să adaugi şi justificări pentru anumite programe şi să adaugi date legate de cheltuieli”, a explicat ministrul.

El a subliniat că noul sistem va permite o monitorizare mai bună a cheltuielilor publice.

„Asta ne va permite să avem o imagine mult mai bună de ansamblu asupra modului în care se cheltuie banii. Deja, persoanele abilitate de la ministere, de la toţi ordonatorii, s-au autorizat în aplicaţie şi au început să introducă date. Deci, practic, lucrul cu bugetul şi, eu ştiu, cu transmiterea datelor a început deja şi, în următoarele zile, vom agrea un calendar pentru bugetul anului 2027. Îi vom propune domnului prim-ministru, un calendar”, a adăugat Alexandru Nazare.

Declaraţiile au fost făcute în cadrul evenimentului „Noul Patriotism Economic”, organizat cu ocazia prezentării celei de-a treia ediţii a Barometrului Antreprenorilor, realizat de INSCOP Research la comanda NewMoney.