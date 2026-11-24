America a plantat copaci pe mii de km de păduri arse de incendii. Un studiu pe 69.245 de puieți arată o regenerare cu 25,7% mai rapidă

7 minute de citit Publicat la 17:12 24 Noi 2026 Modificat la 17:12 24 Noi 2026

Lăstari verzi într-o pădure arsă de incendiu. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Plantarea copacilor în pădurile afectate de incendii din vestul Statelor Unite a contribuit la accelerarea refacerii suprafețelor împădurite, potrivit unui studiu amplu, publicat în decembrie 2024, în revista Forest Ecology and Management, citat de TOI.

Cercetătorii au analizat activitățile de reîmpădurire desfășurate după incendii în perioada 1987–2022, examinând 69.245 de puieți plantați în urma a 297 de incendii de vegetație și în 6.706 zone de plantare din 10 state americane.

Aceștia au descoperit că suprafețele în care au fost plantați copaci au înregistrat o creștere a acoperirii forestiere cu 25,7% mai rapidă decât zonele similare din punct de vedere al condițiilor de mediu, dar lăsate neplantate în interiorul acelorași perimetre afectate de incendii.

Studiul a mai arătat că 79,5% dintre puieții plantați au supraviețuit primului sezon de vegetație. Cu toate acestea, cercetătorii au observat că ritmul regenerării a variat considerabil în funcție de precipitații, temperatură, secetă, intensitatea incendiilor și momentul plantării.

Cum a ajutat plantarea copacilor pădurile afectate de incendii să se refacă mai repede

Studiul a fost coordonat de Kyle C. Rodman și a implicat cercetători de la Northern Arizona University, USDA Forest Service, Colorado State University, Washington State University și The Nature Conservancy.

Cercetătorii au combinat măsurătorile acoperirii forestiere obținute prin satelit, pe baza imaginilor Landsat, cu datele de teren privind supraviețuirea puieților plantați. Aceștia au comparat suprafețele în care au fost plantați copaci cu zone similare din punct de vedere al condițiilor de mediu, dar neplantate, aflate în interiorul perimetrelor acelorași incendii de vegetație.

Analiza a arătat că suprafețele plantate au înregistrat, în medie, o rată de creștere a acoperirii forestiere cu 25,7% mai mare decât zonele de comparație în care nu au fost plantați copaci. Diferența medie a fost echivalentă cu un câștig suplimentar de 0,29 puncte procentuale de acoperire forestieră pe an.

Totuși, avantajul nu a apărut imediat. În primii 5–10 ani de la plantare, acoperirea forestieră medie a fost ușor mai mare în zonele neplantate folosite pentru comparație. Suprafețele plantate au înregistrat în mod constant o acoperire forestieră medie mai mare abia după aproximativ 13 ani.

Aproape 80% dintre puieții plantați au supraviețuit primului sezon de vegetație

Una dintre concluziile importante ale studiului a vizat supraviețuirea inițială a copacilor plantați în peisajele afectate de incendii.

Cercetătorii au constatat că rata medie de supraviețuire a puieților plantați a fost de 79,5% după un sezon de vegetație, deși au existat diferențe considerabile între diferitele zone de plantare.

Datele privind supraviețuirea au arătat că:

Mai puțin de 1% dintre înregistrările aferente unităților de plantare au indicat mortalitatea completă a puieților după primul sezon de vegetație.

Aproximativ 14,1% dintre înregistrări au raportat o rată de supraviețuire de 100% a puieților.

Majoritatea ratelor de supraviețuire înregistrate s-au situat între 16% și 100%, reflectând diferențele dintre condițiile de mediu locale.

Rezultatele sugerează că plantarea copacilor după incendii poate contribui la instalarea unei noi generații de arbori în peisajele afectate, deși ratele de supraviețuire variază considerabil în funcție de condițiile în care se dezvoltă fiecare puiet.

Precipitațiile și temperatura au influențat supraviețuirea copacilor

Cercetătorii au descoperit că factorii climatici au avut un rol major în determinarea succesului eforturilor de reîmpădurire.

Zonele cu condiții mai reci și mai umede au înregistrat, în general, rate mai ridicate de refacere a acoperirii forestiere și de supraviețuire a puieților. În schimb, mediile mai calde și mai uscate au reprezentat provocări mai mari pentru copacii nou plantați, din cauza stresului hidric accentuat.

Studiul a identificat deficitul climatic de apă, un indicator al stresului hidric la care sunt supuse plantele, drept cel mai important factor predictiv al supraviețuirii puieților în stadiile timpurii de dezvoltare.

De asemenea, cercetătorii au constatat că zonele de plantare din regiuni reci și umede au înregistrat rate medii de supraviețuire a puieților cu aproximativ 20%–30% mai mari decât cele din regiunile calde și uscate.

Condițiile meteorologice de după plantare au contat, la rândul lor. Atunci când puieții au beneficiat de condiții moderat umede până la foarte umede după plantare, rata lor de supraviețuire în primul sezon a crescut cu aproximativ 20% în comparație cu situațiile în care condițiile au fost mai uscate.

Perioada plantării a făcut diferența în refacerea pădurilor

Momentul în care au fost plantați copacii a influențat, de asemenea, cât de bine au reușit puieții să se dezvolte după incendiile de vegetație.

Cercetătorii au descoperit că plantarea primăvara și la începutul verii a produs, în general, rezultate mai bune în regiunile mai reci și mai umede. În aceste zone, plantările realizate între sfârșitul lunii aprilie și mijlocul lunii iunie au fost asociate cu creșteri mai consistente ale acoperirii forestiere.

Totuși, situația a fost diferită în regiunile mai calde și mai uscate, unde plantările realizate la sfârșitul verii și toamna au avut rezultate mai bune.

Cercetătorii au explicat că arborii nou plantați în regiunile secetoase sunt expuși unui stres hidric mai accentuat în perioadele cu temperaturi ridicate. Plantarea mai târziu în cursul anului poate contribui la reducerea expunerii la unele dintre aceste condiții.

Rezultatele arată că programele de reîmpădurire trebuie să țină cont de particularitățile climatice ale fiecărei regiuni, în loc să aplice același calendar de plantare în toate peisajele afectate de incendii.

Pădurile în care au supraviețuit copaci s-au refăcut mai repede

Intensitatea incendiului inițial a reprezentat un alt factor important care a influențat rezultatele.

Cercetătorii au descoperit că refacerea acoperirii forestiere a fost, în general, cea mai rapidă în zonele afectate de incendii de intensitate redusă până la moderată, unde s-a păstrat peste 20% din acoperirea cu coronament forestier în peisajul înconjurător.

Copacii supraviețuitori pot furniza semințe pentru regenerarea naturală, permițând pădurilor să recolonizeze treptat suprafețele afectate fără a depinde în totalitate de puieții plantați.

Aproximativ 45% dintre unitățile de plantare se aflau în zone care fuseseră afectate de incendii de intensitate redusă până la moderată. Cercetătorii au remarcat că regenerarea naturală era mai probabilă în aceste locuri, chiar și fără intervenții suplimentare.

În schimb, peisajele afectate de incendii severe, în care au supraviețuit foarte puțini copaci, pot întâmpina dificultăți mai mari în procesul de regenerare naturală, deoarece multe specii forestiere depind de arborii din apropiere pentru a-și răspândi semințele.

Doar 63,7% dintre zonele plantate s-au refăcut mai repede decât cele neplantate

Deși rezultatele generale au fost în favoarea plantării copacilor, cercetarea a evidențiat și diferențe considerabile între proiectele individuale de refacere a pădurilor.

Doar 63,7% dintre unitățile de plantare au înregistrat creșteri mai rapide ale acoperirii forestiere decât zonele de comparație neplantate, dar similare din punct de vedere al condițiilor de mediu.

Cercetătorii au constatat că rezultatele plantărilor au fost influențate de mai mulți factori care au acționat simultan, printre care clima locală, precipitațiile de după plantare, intensitatea incendiilor, acoperirea forestieră din împrejurimi și anotimpul în care au fost introduși puieții în sol.

Aceste diferențe evidențiază faptul că simpla plantare a copacilor nu garantează succesul refacerii pădurilor. Alegerea unor amplasamente, specii de arbori și perioade de plantare potrivite este importantă, în special în regiunile afectate de secete prelungite și de creșterea temperaturilor.

De ce a devenit importantă refacerea pădurilor după incendiile de vegetație

Incendiile de vegetație de mare intensitate pot distruge suprafețe întinse de pădure, lăsând în urmă peisaje cu un potențial redus de regenerare naturală.

În pădurile din vestul Statelor Unite, multe specii de conifere depind de semințele provenite de la copacii supraviețuitori pentru a se regenera după incendii. Atunci când suprafețe foarte mari sunt afectate de incendii severe, sursele de semințe rămase pot ajunge să fie prea îndepărtate pentru a susține recolonizarea naturală.

Cercetătorii au atras atenția că unele peisaje afectate puternic de incendii ar putea avea nevoie de decenii sau chiar de secole pentru a-și recăpăta în mod natural acoperirea forestieră.

Studiul a evidențiat și amploarea tot mai mare a necesarului de reîmpădurire pe terenurile administrate de Serviciul Forestier al Departamentului Agriculturii din SUA (USDA Forest Service).

Peisajele afectate de incendii reprezintă peste 80% din necesarul de reîmpădurire al instituției, în timp ce, potrivit estimărilor citate în cercetare, în deceniul anterior a fost acoperit doar aproximativ 6% din necesarul de reîmpădurire a zonelor afectate de incendii.

Legea privind investițiile în infrastructură și locurile de muncă din 2021 (Infrastructure Investment and Jobs Act), care a inclus actualizări ale Legii REPLANT, a urmărit să contribuie la reducerea acestui deficit tot mai mare prin acordarea unui sprijin suplimentar pentru reîmpădurirea terenurilor federale.

Ce înseamnă aceste rezultate pentru viitoarele eforturi de reîmpădurire

Cercetătorii au concluzionat că plantarea copacilor după incendii poate îmbunătăți refacerea pădurilor pe suprafețe întinse, însă eficiența acestei metode depinde de condițiile de mediu și de modul în care sunt organizate lucrările.

Aceștia au recomandat ca proiectele de refacere a pădurilor să țină cont de disponibilitatea locală a apei, perioadele de plantare, expunerea la secetă și existența unor specii de arbori potrivite pentru condițiile din fiecare zonă.

Rezultatele subliniază și importanța monitorizării pe termen lung, pentru a determina dacă arborii nou plantați supraviețuiesc și contribuie la refacerea pădurilor de-a lungul mai multor ani.

Prin combinarea observațiilor satelitare cu datele de teren privind supraviețuirea puieților, cercetarea oferă o imagine mai amplă asupra rezultatelor programelor de plantare în diferite peisaje afectate de incendii.

De asemenea, studiul pune la dispoziția administratorilor de păduri informații care îi pot ajuta să identifice zonele în care reîmpădurirea activă are cele mai mari șanse să producă rezultate durabile.