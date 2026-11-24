Ilie Bolojan critică comasarea propusă de PSD: „Vorba unui coleg, e ca atunci când a tuns necuratul mâţa: mult scandal, blană deloc”

2 minute de citit Publicat la 16:38 24 Noi 2026 Modificat la 16:38 24 Noi 2026

Ilie Bolojan la întâlnirea cu reprezentanții primarilor PNL de comune. Foto: Ilie Bolojan / Facebook

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a criticat, marți, reforma administrativ-teritorială a PSD, spunând că „nu oferă nicio viziune de dezvoltare”. „Vorba unui coleg primar, comasarea asta a PSD e ca atunci când a tuns necuratul mâţa: mult scandal, blană mai deloc”, a spus el.

Bolojan a spus, după o discuție cu reprezentanții primarilor de comune, că reforma statului trebuie pornită de sus în jos, de la cele mai înalte niveluri ale statului până la nivel de comună.

„Şantierul imens care trebuie deschis în România este ampla reformă a statului pe toate palierele sale. Ea trebuie pornită de sus în jos, de la cele mai înalte niveluri ale statului până la nivel de comună. Acest demers trebuie început în ordinea corectă, printr-un proiect concret de reducere a numărului de parlamentari. Îl vom depune în zilele următoare”, a scris el, pe Facebook.

El subliniază că „trebuie puse în practică prevederile Ordonanţei privind reforma administraţiei, pe care a adoptat-o la începutul anului şi de care PSD fuge”.

„Fără intervenţia în marile sisteme, în sănătate, ordine publică, instituţii centrale, nu vom putea reduce cheltuielile statului. Următorii paşi trebuie să privească judeţele, oraşele şi comunele, pornind însă de la criterii obiective, nu doar numerice, şi cu o ţintă foarte precisă pentru oameni: servicii mai bune, resurse eficient folosite, dezvoltare şi prosperitate. Ca să o faci temeinic, trebuie să calculezi fiecare detaliu dintr-un ansamblu, astfel încât statul reformat să fie un ansamblu modern, eficient, la dispoziţia cetăţeanului, nu un alt uriaş cu picioare de lut care să cadă în capul contribuabilului”, a subliniat el.

Fostul premier mai spune că este „încântat de implicarea și profesionalismul” reprezentanților primarilor PNL.

„În vechea coaliţie, având o majoritate consistentă, am propus reforma statului. PSD nici nu a vrut să audă. Cu greu au acceptat reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în administraţie, pe care au sabotat-o la aplicare. Nici acum n-o vor, doar simulează pentru a acoperi tot ce fac pe dedesubt, singuri sau cu AUR, în favoarea clientelei de partid şi pentru împărţirea politică a ţării.

Dincolo de tot felul de baloane de săpun despre reforma teritorială, PSD a produs un singur document concret: comasarea voluntară a comunelor, ceea ce legea permite şi acum. Adică PSD începe cu cei mai mici, pe care îi crede mai uşor de convins cu stimulente iluzorii. Pe de o parte, le vântură stimulentul, pe de altă parte, îi ameninţă că, dacă nu se supun voluntar, îi vor obliga.

Ceea ce propune PSD nici măcar nu ar reduce cheltuielile. Cei care acceptă comasarea vor avea impozitele locale reduse cu 50% vreme de 5 ani. Şi de unde vor veni banii pentru funcţionarea acelor localităţi şi pentru dezvoltarea lor? De la bugetul de stat. Şi bugetul de stat de unde are bani? Din taxele şi impozitele tuturor şi din împrumuturi. Ce categorie de venituri îşi propune PSD să crească: taxele şi impozitele tuturor sau împrumuturile cu dobândă?

PSD nu oferă nicio viziune de dezvoltare, niciun răspuns la actualele dezechilibre economice şi demografice. Vorba unui coleg primar, comasarea asta a PSD e ca atunci când a tuns necuratul mâţa: mult scandal, blană mai deloc”, scrie Bolojan.

Preşedintele PNL încheie spunând că „ceea ce face acum PSD este doar compromiterea ideii de reformă într-o ceaţă care să acopere lipsa de soluţii pentru încasarea banilor din PNRR, pentru bugetul anului viitor şi pentru satisfacerea uriaşelor aşteptări create iresponsabil”.

„Plus promovarea interesului politic al unor decupaje locale calculate pentru viitoarele alegeri”, mai adaugă Ilie Bolojan.