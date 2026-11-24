Hoți mascați au intrat în Anmer Hall, reședința de la țară a prințului William și a lui Kate, primită cadou de la regina Elisabeta

3 minute de citit Publicat la 15:42 24 Noi 2026 Modificat la 15:43 24 Noi 2026

Anmer Hall, în 2025 FOTO: Profimedia Images

Reședința de la țară a prințului William și a prințesei Kate, situată pe domeniul privat Sandringham din comitatul Norfolk, a fost ținta unei spargeri comise de mai mulți intruși mascați. Potrivit publicației britanice The Sun citată de The Independent, incidentul a avut loc luni seară, iar Poliția din Norfolk a arestat marți doi suspecți.

„Doi bărbați au fost arestați sub suspiciunea de jaf în urma unui incident petrecut aseară (luni, 23 noiembrie) la o proprietate din Sandringham Estate.

Poliția a fost chemată cu puțin înainte de ora 18:00, în urma unui raport privind o activitate suspectă la adresa respectivă. Ofițerii au intervenit, iar resurse specializate, inclusiv câini polițiști, drone și elicopterul Serviciului Aerian al Poliției Naționale, au fost desfășurate pentru a ajuta la căutările din zonă.

Doi bărbați au fost arestați pe proprietate sub suspiciunea de jaf și încălcare a proprietății. Aceștia se află încă în custodia poliției. Proprietatea nu era locuită în momentul incidentului. Anchetele sunt în curs de desfășurare”, a transmis marți după amiază Poliția din Norfolk.

Anmer Hall, proprietatea cu zece dormitoare oferită cadou cuplului de regretata regină Elisabeta a II-a după căsătorie, este una dintre reședințele în care prințul și prințesa de Wales își petrec timpul alături de cei trei copii ai lor, George, Charlotte și Louis.

Potrivit informațiilor apărute prima dată în presa britanică, apoi confirmate de poliție, niciun membru al familiei regale nu se afla în locuință în momentul presupusei spargeri. William și Kate locuiesc în prezent cea mai mare parte a timpului la Forest Lodge, un conac din Windsor, pe care l-au descris drept „casa lor pentru totdeauna”.

Palatul Kensington a refuzat să comenteze incidentul, invocând motive legate de securitate. De asemenea, publicația The Independent a solicitat un punct de vedere din partea Poliției din Norfolk, însă autoritățile nu confirmaseră oficial, la momentul publicării informațiilor, circumstanțele spargerii.

Anmer Hall, refugiu al familiei în perioadele dificile

Proprietatea din Norfolk are o însemnătate specială în viața familiei regale. După ce prințesa Kate a anunțat public că a fost diagnosticată cu cancer, în urmă cu doi ani, familia ar fi stat mai mult la Anmer Hall pentru a avea parte de intimitate.

Conacul georgian, construit din cărămidă roșie, se află pe domeniul privat Sandringham, la mică distanță de Sandringham House, una dintre reședințele private ale regelui Charles al III-lea.

Clădirea datează din 1802 și a fost achiziționată de regina Victoria în 1862. Înainte de a ajunge în posesia prințului William și a lui Kate, proprietatea fusese închiriată unor oameni de afaceri, membri ai familiei regale și funcționari publici.

Renovări de 1,5 milioane de lire sterline

De când au preluat proprietatea, William și Kate au investit sume importante în modernizarea acesteia. Lucrările au inclus construirea unei sere, transformarea unor spații de depozitare a lemnelor în camere pentru personalul care se ocupă de copii, reamenajarea aleii de acces și amenajarea unor spații destinate copiilor.

De asemenea, proprietatea, care dispune de piscină și teren de tenis, are acum un acoperiș nou, evaluat la aproximativ 500.000 de lire sterline.

Una dintre cele mai mediatizate intervenții a vizat bucătăria. Kate a fost supranumită în presa britanică „Kate cu trei bucătării”, după ce au apărut informații potrivit cărora familia ar fi decis să înlocuiască bucătăria de designer existentă, estimată la 50.000 de lire sterline, cu una nouă. La acea vreme, familia avea deja două bucătării la Palatul Kensington.

Costul total al renovărilor ar fi ajuns la aproximativ 1,5 milioane de lire sterline, suma fiind acoperită în cea mai mare parte din fondurile private ale familiei regale.

Incidentul readuce în atenție problemele de securitate ale reședințelor regale

Presupusa spargere de la Anmer Hall vine la aproximativ un an după ce un bărbat a fost arestat pentru pătrundere ilegală pe terenurile Castelului Windsor.

Acesta a fost interceptat rapid de polițiști, la 1 iunie, într-o zonă cu acces restricționat. Bărbatul a fost arestat sub suspiciunea de pătrundere ilegală într-un perimetru securizat și deținere de droguri din clasa A.

În Marea Britanie, Legea privind criminalitatea organizată gravă și poliția, adoptată în 2005, prevede că pătrunderea fără autorizație pe un amplasament protejat constituie infracțiune. Printre proprietățile vizate se numără și terenurile Coroanei, precum și cele deținute în nume privat de rege sau de moștenitorul său.

Între timp, prințul William și-a continuat marți programul public, efectuând prima sa vizită la sediul Guvernului britanic, de pe Downing Street 10. Vizita este considerată un nou pas în evoluția rolului public al viitorului rege, în contextul în care William își asumă tot mai multe responsabilități oficiale.

Autoritățile din Norfolk nu au confirmat oficial detaliile incidentului de la Anmer Hall până marți dup-amiază.