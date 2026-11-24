Imagini din centrul de unde este monitorizat Călin Georgescu. Ce se întâmplă dacă încearcă să scape de brățară

1 minut de citit Publicat la 14:55 24 Noi 2026 Modificat la 15:27 24 Noi 2026

Călin Georgescu este obligat să poarte brățară de monitorizare pe perioada arestului la domiciliu. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Fostul candidat prezidențial Călin Georgescu este supravegheat 24 de ore din 24 cu ajutorul brățării de monitorizare, după ce Curtea de Apel București a decis, luni, arestul la domiciliu ca măsură preventivă în cazul său.

Georgescu a ieșit luni din Arestul Central iar, înainte de a se deplasa la domiciliul cu o mașină condusă de bodyguardul său, polițiștii i-au montat la picior dispozitivul de monitorizare.

Pe baza acestuia se poate constata dacă fostul candidat respectă condițiile arestului la domiciliu sau dacă încalcă perimetrul stabilit în hotărârea instanței.

Cristina Filip, jurnalist Antena 3 CNN, a filmat în interiorul centrului de unde este monitorizat Georgescu.

Sute de persoane monitorizate pe baza brățării în centrul IPJ Ilfov

Cristina Filip: " În această încăpere din sediul IPJ Ilfov sunt monitorizate aproape 300 de persoane care poartă în acest moment brățări de monitorizare electronică. Vorbim de persoane care se află în arest la domiciliu, dar și de persoane care se află sub măsura controlului judiciar sau despre agresori din dosare de violență domestică. Comisarul șef Manuel Bărăitaru ne explică felul cum funcționează acest dispozitiv".

Comisar șef Manuel Bărăitaru: "Este o brățară care se montează agresorilor în cazul faptelor de violență domestică, dar si celor împotriva cărora instanța de judecată a emis o hotărâre judecătorească de control judiciar, control judiciar pe cauțiune sau arest la domiciliu."

Cristina Filip: "După montarea brățării electronice, persoanei care se află sub această măsură i se înmânează și un telefon mobil care. Ce rol are?"

Persoana monitorizată primește și un telefon mobil, împreună cu brățara de monitorizare

Comisar șef Manuel Bărăitaru: "Brățara se montează la unul dintre membrele inferioare, la picior, de regulă, și se dă persoanei respective și acest telefon mobil. Telefonul mobil, așa cum cunoaște toată lumea, are posibilitatea de a semnala diverse aspecte dispeceratului poliției - adică baterie descărcată, nivelul de încărcare, faptul că s-a deplasat din zona stabilită, faptul că a ieșit din perimetrul respectiv. De asemenea, inclusiv brățara electronică de monitorizare ne poate da indicii de sabotaj, dacă persoana încearcă să o deterioreze, să o scoată, să o rupă".

Cristina Filip: "De fiecare dată când cel care o poartă încearcă să o elimine sau încalcă măsura arestului la domiciliu și depășește acel perimetru, în acest sediu vine o alertă, iar angajații I.P.J. Ilfov anunță cel mai apropiat echipaj de poliție și jandarmerie. Acest echipaj se deplasează imediat la adresa celui care încearcă să elimine brățara sau să încalce perimetrul care a fost stabilit de autorități".