Chirițoiu: Băncile trebuie să schimbe felul în care își stabilesc cotațiile pentru ROBOR. Ce pot face românii care vor despăgubiri

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu. Sursa foto: Hepta

Băncile amendate în dosarul ROBOR vor trebui să plătească sancțiunile și să își schimbe felul în care își trimit cotațiile pentru calculul indicelui, spune președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu. Declarația vine după ce Curtea de Apel București a respins deja cererile de suspendare ale primelor cinci bănci care și-au contestat amenzile. Întrebat la Antena 3 CNN dacă modul de stabilire a ROBOR trebuie să se schimbe, Chirițoiu a răspuns că, într-adevăr, „el trebuie să se schimbe.”

Cele mai recente decizii au venit luni. BRD - Groupe Societe Generale și Exim Banca Românească au pierdut procesele prin care solicitau suspendarea executării amenzilor aplicate de Consiliul Concurenței în dosarul ROBOR. Cele două bănci au primit amenzi de 412,47 milioane de lei, respectiv 96,49 milioane de lei de la Consiliul Concurenței. Odată cu aceste hotărâri, au ajuns la cinci băncile care au pierdut astfel de cereri, alături de CEC Bank, BCR și UniCredit Bank.

„Toate (procesele – n.r.) au fost câștigate de noi până în momentul de față. Deci, în următoarele săptămâni, probabil, vor fi soluționate și celelalte, poate. Sigur, suntem încrezători după scorul ăsta de cinci la zero. Sper că lucrurile vor rămâne la fel, în sensul că și celelalte complete vor adopta soluții similare”, a declarat Bogdan Chirițoiu.

Cea mai mare amendă din istoria Consiliului Concurenței

Pe 7 iunie, cele 10 bănci participante la stabilirea indicatorului de referinţă pentru dobânzi – ROBOR au fost amendate cu suma de 3,73 miliarde de lei (710 milioane de euro) pentru că în perioada fixingului au schimbat informaţii confidenţiale. Este cea mai mare amendă din istoria instituției.

Cea mai mare amendă, de 875,74 milioane de lei, a fost aplicată Băncii Transilvania. La aceasta se adaugă o amendă de 85,03 milioane de lei aplicată Băncii Transilvania pentru fapta realizată de OTP Bank România.

Băncile resping acuzațiile. Toate cele zece au cerut în instanță suspendarea amenzilor până la judecarea pe fond, iar în procesele pierdute până acum instanța a respins aceste cereri. Hotărârile nu sunt însă definitive. Deciziile pronunțate în dosarele privind suspendarea executării pot fi atacate cu recurs, iar respingerea suspendării nu înseamnă anularea sancțiunilor. Băncile își pot contesta în continuare amenzile pe fond.

Pentru Consiliul Concurenței, deciziile de până acum înseamnă că sancțiunile trebuie aplicate fără întârziere.

„Înseamnă că nu se întârzie; deci că decizia noastră trebuie pusă în executare, atât din punct de vedere al plății sancțiunii, total 700 de milioane de euro, cât și din punct de vedere al schimbării comportamentului, ceea ce înseamnă în special modul de cotare, nu schimbarea calculului, adică metodologia de calcul rămâne aceeași. Dar ceea ce este important este ca băncile să decidă fiecare de capul ei, pe baza datelor proprii, ce ofertă face”, a explicat Chirițoiu.

Ce trebuie să se schimbe la ROBOR

Așadar, formula după care se calculează ROBOR rămâne aceeași. Se schimbă felul în care fiecare bancă își stabilește cotațiile pe care le trimite. Președintele Consiliului Concurenței cere ca băncile să lucreze complet independent una de alta.

„Deci, pentru cotarea în acești indici, să nu existe colaborare, să nu existe comunicare, coordonare între bănci, ca să fim într-adevăr siguri că acești indici reflectă cât de bine se poate realitatea și nu sunt cumva distorsionați, astfel încât să fie dobânzile plătite de clienți mai mari decât ar fi justificat să fie”, a spus el.

Banca Națională a României, care administrează sistemul, nu a considerat până acum necesară vreo modificare. BNR nu consideră necesară modificarea cadrului normativ privind stabilirea ratei ROBOR, în urma sancțiunilor aplicate de Consiliul Concurenței. Chirițoiu spune că nici instituția lui nu are o problemă cu regulile BNR și că decizia de a le schimba aparține băncii centrale.

„Noi nu am văzut probleme la regulamente, la regulamentele BNR-ului, susținem că regulamentele pe care le au există și la nivelul monedei euro sau în celelalte țări, puține care au rămas, care nu au adoptat moneda euro”, a declarat președintele Consiliului Concurenței.

Potrivit lui, problema este comportamentul băncilor, nu regulile.

„Problema nu e la reglementări. Problema este la modul de comportament al băncilor, la faptul că pot să vadă cotațiile celorlalte bănci și pot să își ajusteze cotațiile lor în funcție de ce fac ceilalți. Deci, în felul ăsta se produce o coordonare între ele, dar nu văd o problemă la regulamente”, a adăugat acesta.

Ce pot face românii care se simt păgubiți

Românii care au avut credite cu dobânda legată de ROBOR și consideră că au plătit prea mult pot cere despăgubiri în instanță încă de acum, spune Chirițoiu: „Ei pot să meargă în instanță chiar și acum, da, în baza deciziei pe care am dat-o noi.”

Președintele Consiliului Concurenței avertizează însă că aceste procese ar putea dura.

„Problema este că, nefiind o decizie definitivă, este foarte posibil ca instanțele civile să aștepte să vadă dacă decizia noastră pe fond va fi confirmată de instanțele de contencios, care sunt Curtea de Apel București, apoi Înalta Curte. Nu e obligatoriu ca instanțele civile să aștepte decizia instanțelor de contencios, dar e probabil că așa s-ar întâmpla. Mai mult de atât nu pot să vă spun, pentru că nu avem experiență în România, deși legislația există”, a mai adăugat Bogdan Chirițoiu.