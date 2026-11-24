Melania Trump, apariţie spectaculoasă la ceremonia de primire a bradului de Crăciun la Casa Albă

2 minute de citit Publicat la 13:19 24 Noi 2026 Modificat la 13:26 24 Noi 2026

Melania Trump, apariţie spectaculoasă la ceremonia de primire a bradului de Crăciun la Casa Albă. Sursa colaj foto: Hepta

Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, a deschis luni sezonul sărbătorilor de iarnă odată cu sosirea bradului imens de Crăciun la Casa Albă. Înalt de 5,49 metri, pomul care urmează să fie împodobit a fost adus de la o pepinieră din statul american Wisconsin, relatează publicaţiile BBC şi Hola. Soţia lui Donald Trump a avut o apariţie spectaculoasă la ceremonia de primire a bradului oficial de Crăciun.

Melania Trump, apariţie spectaculoasă la ceremonia de primire a bradului de Crăciun la Casa Albă

În vârstă de 56 de ani, Melania Trump a avut o zi de luni aglomerată, întâmpinând bradul de Crăciun al Casei Albe și participând la un eveniment dedicat onorării militarilor.

La ceremonia de primire a pomului de Crăciun, Prima Doamnă a Statelor Unite a purtat un palton de iarnă festiv, roșu și alb, semnat de Gabriela Hearst şi pantofi roşii cu toc. În timp ce întâmpina bradul, Casa Albă era decorată cu coronițe de Crăciun la fiecare fereastră, iar interiorul era amenajat în concordanță cu tema "American Bloom", au notat jurnaliştii de la Hola!

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Potrivit publicației Page Six, tema a fost aleasă de preşedintele SUA, Donald Trump, și va fi dezvăluită la scurt timp după Ziua Recunoștinței.

Bradul de Crăciun, care a ajuns luni, la Casa Albă, a fost livrat de la pepiniera Silent Night Evergreens din statul american Wisconsin.

Melania Trump, apariţie spectaculoasă la ceremonia de primire a bradului de Crăciun la Casa Albă. Sursa foto: Hepta

Melania Trump și Usha Vance, alături de familiile militarilor

În cursul zilei de luni, Melania Trump și Usha Vance au vizitat baza militară Joint Base Andrews pentru a sprijini soțiile militarilor în pregătirea unor pachete cu produse și mesaje de încurajare destinate militarilor aflați în misiuni în străinătate, cu ocazia sărbătorilor.

De asemenea, cele două au semnat felicitări de sărbători care urmau să fie trimise militarilor aflați în misiune.

"Vă mulțumim pentru serviciul dumneavoastră. Aveți grijă de voi. Sărbători fericite de Ziua Recunoștinței!", a scris Melania Trump în mesajul său.

Joi, în Statele Unite se sărbătorește Ziua Recunoștinței, când, conform tradiției, curcanul este preparatul central de pe masa festivă. La Casa Albă, joi are loc ceremonia tradițională a grațierii curcanilor.

Anul acesta, au fost aleși pentru a fi grațiați doi curcani pe nume Freedom și Feathers, din statul West Virginia.

Potrivit Casei Albe, cetățenii americani au avut pentru prima dată posibilitatea de a vota online numele curcanilor. Tot prin vot online va fi stabilit care dintre cei doi curcani va fi grațiat în cadrul ceremoniei.

În cadrul unei conferințe de presă care a avut loc luni dimineață, s-a precizat că niciunul dintre cei doi curcani nu va ajunge pe masă de Ziua Recunoștinței. Chiar dacă doar unul dintre cei doi va grațiat în cadrul ceremoniei, amândoi vor fi cruțați.

Conform Casei Albe, National Turkey Federation i-a oferit primul curcan președintelui Harry S. Truman la Casa Albă cu prilejul Zilei Recunoștinței în 1947.

În 1963, președintele John F Kennedy a trimis un curcan înapoi la fermă și a spus: "Să-i cruțăm viața". În 1989, președintele George H.W. Bush a formulat prima grațiere oficială.