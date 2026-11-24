Pentru prima oară, Burnham exclude revenirea Marii Britanii în UE fără un nou referendum: "Fără un vot ar fi de neconceput"

2 minute de citit Publicat la 11:49 24 Noi 2026 Modificat la 11:55 24 Noi 2026

Revenirea în Uniunea Europeană fără un referendum prealabil ar fi "de neconceput" pentru Marea Britanie, le-a spus luni Andy Burnham parlamentarilor britanici. FOTO: Getty Images

Revenirea în Uniunea Europeană fără un referendum prealabil ar fi "de neconceput" pentru Marea Britanie, le-a spus luni Andy Burnham parlamentarilor britanici, scrie Politico. Premierul britanic a declarat anterior că Brexitul "nu a funcționat" și că readerarea ar putea fi pusă pe masă în următoarea legislatură.

Întrebat luni după-amiază, într-o dezbatere parlamentară, dacă ar fi "de neconceput" ca țara să revină în UE fără un nou referendum, el a răspuns: "Da, ar fi de neconceput."

Este prima dată când premierul exclude posibilitatea ca Marea Britanie să revină în blocul comunitar fără un vot special pe această temă.

Declarația vine la câteva zile după ce Burnham a negociat, la un summit de la Bruxelles, trei noi acorduri internaționale menite să întărească legăturile cu UE.

În dezbaterea de luni, premierul și-a acuzat criticii că sunt "blocați în trecut", pentru că refuză să redeschidă subiectul. Burnham a spus că Partidul Conservator trebuie să-și "asume" greșelile făcute în privința Brexitului. Afirmația a venit după ce mai mulți foști premieri conservatori l-au avertizat să nu încerce să întoarcă decizia.

"Au scos la înaintare un șir de foști premieri, unul după altul, ca să spună că nici măcar nu ar trebui să începem să vorbim despre Brexit. Cei care spun că nu ar trebui să vorbim despre Brexit riscă să lase Marea Britanie blocată în trecut, cu un set de aranjamente sub standard. Noi, în schimb, readucem Marea Britanie pe un drum mai bun și aducem înapoi speranța care a lipsit prea mult timp", le-a spus el deputaților din Camera Comunelor.

Răspunzând întrebărilor liderei opoziției, Kemi Badenoch, Burnham a spus că oamenii văd astăzi "un Partid Conservator care nu își poate asuma greșelile făcute cu ani în urmă, greșeli care au afectat Marea Britanie și ne-au adus unde suntem astăzi".

Lidera conservatoare a ripostat, acuzându-l pe premier că "și-a schimbat discursul" pe această temă. Badenoch a amintit că Burnham a fost ales la începutul anului, în alegerile parțiale din orașul Makerfield, cu "promisiunea că nu va redeschide dezbaterea despre Brexit".

Ea a insistat și pe disputele din guvernul laburist pe acest subiect, spunând că Burnham urmează o politică pe care "propriul său ministru de finanțe și propriul său ministru al sănătății au criticat-o public".

"Nici vorbă să unească țara. Nu reușește să-și unească nici măcar propriul cabinet", a declarat Badenoch.

Nigel Farage, unul dintre principalii susținători ai Brexitului la referendumul din 2016, a spus pentru Politico că apropierea de UE promovată de Burnham "ar putea foarte bine" să fie cauza care să relanseze partidul său de dreapta, Reform UK. Partidul a pierdut în timpul verii avantajul pe care îl avea în sondaje față de laburiștii aflați la guvernare.

"Sincer, dacă Andy Burnham vrea o luptă pe față pe tema asta, atunci să-mi țină cineva haina. Abia aștept", a declarat Farage luni, într-un interviu acordat la o conferință a Confederației Industriei Britanice (CBI).

Marea Britanie a organizat referendumul privind apartenența la UE pe 23 iunie 2016, când 52% dintre votanți au ales ieșirea din Uniune, iar 48% rămânerea. Rezultatul a dus la demisia imediată a premierului de atunci, David Cameron, și a deschis negocieri de peste patru ani privind condițiile ieșirii.