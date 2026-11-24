România încearcă să recupereze întârzierile acumulate în ultimii ani în ceea ce privește prevenția. Foto: Getty Images

România este printre ultimele țări din Uniunea Europeană la vaccinare și participarea la programele de screening, iar prevenția poate salva vieți. Cu toate acestea, barierele, miturile și dezinformarea țin o mare parte a populației departe de aceste soluții. Cum poate deveni prevenția o prioritate reală în sistemul medical și ce trebuie schimbat pentru ca românii să ajungă mai ușor la servicii medicale preventive? Sunt întrebări la care au căutat răspunsuri specialiștii și reprezentanții autorităților la conferința „Prevenția – prioritate obligatorie pe drumul spre o viață sănătoasă”, organizată de Antena 3 CNN.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că România încearcă să recupereze întârzierile acumulate în ultimii ani în ceea ce privește prevenția și că principala schimbare este trecerea de la proiecte punctuale, finanțate din fonduri europene, la programe naționale de screening, cu acoperire la nivelul întregii țări.

„Așa este, se recuperează greu ce nu s-a făcut ani de zile și aș vrea să subliniez asta. Este vorba despre programele naționale de screening și prevenție, organizate printr-un program național care să acopere cât mai mult din teritoriu. Nu vorbesc aici despre proiectele punctuale cu fonduri europene, care au existat de-a lungul timpului și în cazul cărora, în momentul în care s-au terminat fondurile din programul european, a murit și proiectul, și programul de testare. Din păcate, asta s-a întâmplat timp de peste 10 ani în România”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul a explicat că noua abordare presupune programe de screening pentru mai multe tipuri de cancer, dar și dezvoltarea screeningului neonatal. Printre programele aflate în derulare se numără cele pentru cancerul mamar, de col uterin și colorectal, urmând ca în curând să fie introdus și screeningul pentru cancerul pulmonar.

„Acum, abordarea este cu totul alta. Avem programe naționale, programul național de screening pentru cancerul mamar, de col uterin, de colon, urmează în curând cel pentru cancerul pulmonar și, sigur, screeningul neonatal. Să nu uităm unde am reușit anul trecut să creștem de la trei biomarkeri, cât aveam înainte, la 21, atingând media Uniunii Europene. Aceste lucruri nu se fac peste noapte”, a precizat ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete spune că programele au fost lansate în urmă cu aproximativ un an și că rezultatele ar trebui să devină tot mai vizibile pe măsură ce acestea se dezvoltă. Potrivit ministrului, este nevoie de trei-patru ani pentru ca sistemul să ajungă la maturitate și să producă rezultate consistente.

O altă schimbare anunțată de ministru vizează informarea directă a populației. Începând de anul viitor, România ar urma să preia modelul belgian, prin care persoanele eligibile pentru anumite investigații preventive vor primi acasă scrisori de înștiințare și recomandări pentru efectuarea screeningului.

„Și mai vin cu ceva, o noutate, dacă doriți. Începând de anul viitor, vom prelua modelul belgian, prin care oamenii vor fi înștiințați printr-o scrisoare. Fiecare va primi o scrisoare acasă, sigur, în funcție de vârstă și de indicația pentru anumite forme de screening și de verificare periodică. De exemplu, dacă ați împlinit vârsta de 45 de ani, primiți acasă o scrisoare prin care vi se spune că sunteți eligibil și vi se recomandă screeningul pentru cancerul de colon”, a explicat Alexandru Rogobete.

Persoanele care vor primi aceste notificări vor avea la dispoziție o listă cu unități sanitare publice și private unde pot efectua investigațiile, în funcție de infrastructura disponibilă în zona în care locuiesc. Programarea ar urma să fie făcută în termen de șase luni de la primirea înștiințării.

Ministrul a subliniat că screeningul nu presupune o intervenție medicală de urgență și că investigațiile pot fi programate și la câteva luni distanță, fără ca acest lucru să reprezinte o problemă, în condițiile în care ele se adresează, în principiu, persoanelor aparent sănătoase.

„În funcție de locul în care locuiți, veți avea o listă de unități sanitare publice și private. Le combinăm în funcție de infrastructură. Vi se va recomanda să vă programați în decurs de șase luni de la momentul înștiințării.

Oamenii trebuie să înțeleagă un lucru: screeningul nu se face de pe o zi pe alta. Faptul că te programează pentru screening peste patru luni, peste cinci luni sau peste șase luni nu este o problemă. Teoretic, screeningul se face la oameni sănătoși, tocmai pentru prevenție, pentru a descoperi dacă există sau nu o problemă”, a concluzionat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.