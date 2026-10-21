Schimbări importante pentru pacienții români. Farmaciile ar putea prelua un rol mai mare în prevenție și vaccinare

Farmaciile ar putea deveni una dintre primele linii de apărare ale sănătății publice. Foto: Getty Images

Farmaciile ar putea deveni una dintre primele linii de apărare ale sănătății publice, prin extinderea serviciilor de vaccinare, monitorizarea pacienților cu boli cronice, prevenție și implicarea în prescrierea tratamentelor. Astfel de servicii sunt deja implementate în alte țări europene, precum Italia, Ungaria și Portugalia, unde experiența acumulată arată potențialul farmaciei de a contribui la îmbunătățirea accesului la servicii medicale și la reducerea presiunii asupra sistemului de sănătate.

Aceste teme au fost dezbătute în cadrul conferinței internaționale „Farma Conect – Farmacia și farmacistul, parteneri strategici în sănătate”, organizată de două dintre cele mai importante asociații reprezentative din sectorul farmaceutic, în parteneriat cu Antena 3 CNN.

România are oportunitatea de a prelua și adapta modele de succes din alte state europene, în care farmaciile joacă un rol important în prevenție și în protejarea sănătății publice. Unul dintre obiectivele discutate este extinderea vaccinării în farmacii.

„Putem utiliza infrastructura și experiența acumulate până acum pentru a extinde serviciile și către alte vaccinuri. Aș începe cu vaccinul anti-HPV. Legislația prevede, după cum știm, decontarea în proporție de 100% pentru fete și băieți cu vârste de până la 26 de ani și de 50% pentru persoanele de peste 45 de ani. Păstrăm același principiu”, a declarat dr. Alexandru Rogobete, membru al Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților.

Prescrierea tratamentelor în farmacie, un model aplicat în Ungaria

În Ungaria, farmaciștii pot elibera anumite medicamente pentru pacienții care îndeplinesc condițiile prevăzute de sistem, inclusiv în situații în care aceștia nu au o rețetă recentă de la medicul de familie.

„Trebuie să țină cont de istoricul pacientului. În primul rând, prima rețetă este eliberată de medicul de familie. Dacă acesta a prescris un tratament pentru cel puțin patru luni în ultimele șase luni, farmacistul poate accesa sistemul național de rețete. Dacă pacientul nu are o rețetă de la medicul de familie și se află în farmacie, farmacistul îi poate elibera medicamente pentru o perioadă de maximum 30 de zile”, a explicat Janos Elek, farmacist și cofondator al Wertis Group, din Ungaria.

Colaborarea dintre medici și farmaciști, esențială pentru prevenție

Succesul serviciilor de prevenție oferite în farmacii depinde și de colaborarea dintre medici și farmaciști. Pentru a evalua eficiența unor astfel de servicii, reprezentanții medicilor de familie propun proiecte-pilot și măsurarea rezultatelor concrete.

„Noi ne raportăm întotdeauna la cifre și la date. Vrem rezultate concrete, nu credem doar în vorbe. Poate ar fi interesant să încercăm un proiect-pilot privind colaborarea dintre medicul de familie și farmacist, astfel încât, la următoarea întâlnire, să venim cu rezultate concrete”, a afirmat dr. Daciana Toma, vicepreședinte al Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF).

Experiența Portugaliei arată, însă, că extinderea serviciilor farmaceutice presupune și pregătirea personalului, precum și dezvoltarea unor competențe noi.

„Diferența în Portugalia este că avem o medie mai mare de farmaciști comunitari decât în România. Acesta este, bineînțeles, un avantaj pentru implementarea unora dintre soluțiile despre care vorbim. Trebuie să mergem mai departe și să pregătim această forță de muncă, să o motivăm să dobândească noi competențe, pentru a putea asigura aceste servicii”, a explicat Manuel Talhinhas, director pentru Politici Publice și Afaceri Instituționale în cadrul Asociației Naționale a Farmaciilor (ANF) din Portugalia.

Integrarea serviciilor farmaceutice cu cele medicale ar putea îmbunătăți prevenția, monitorizarea pacienților cu boli cronice și accesul la tratamente, contribuind totodată la utilizarea mai eficientă a resurselor din sistemul de sănătate.