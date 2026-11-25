Ministerul Sănătății anunță deblocarea și finanțarea directă a programului național de prevenție. Foto: Getty Images

România se numără în continuare printre ultimele țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește vaccinarea și participarea la programele de screening. Dezinformarea, lipsa informațiilor și prejudecățile legate de mersul la medic îi țin pe mulți români departe de prevenție. Schimbarea acestei realități a fost tema conferinței naționale „Prevenția, prioritate obligatorie pe drumul spre o viață sănătoasă”, organizată de Antena 3 CNN. Autoritățile și medicii au venit cu soluții concrete, printre care finanțarea profilaxiei pre-expunere la infecția cu HIV și extinderea vaccinării împotriva HPV.

Lupta împotriva infecției cu HIV intră într-o nouă etapă în România. Ministerul Sănătății anunță deblocarea și finanțarea directă a programului național de prevenție.

„Vom reactiva și programul național de prevenție PrEP pentru HIV. Toate aceste trei-patru programe naționale, vorbim de screening pentru colon, sân, col uterin, screening neonatal și PrEP, sunt programele Ministerului Sănătății. Ministerul Sănătății are programele de prevenție și ele vor fi bugetate de la bugetul de stat, prin Ministerul Sănătății, începând de anul viitor”, a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Specialiștii avertizează că, fără măsuri rapide de prevenție, numărul cazurilor noi ar putea crește semnificativ, iar costurile pentru sistemul sanitar ar deveni uriașe.

„De ce este în continuare HIV o problemă? Răspunsul stă într-un singur lucru care afectează dinamica managementului HIV în orice sistem sanitar, și anume numărul de infecții noi. La nivelul României, înregistrăm în jur de 700 de cazuri noi în fiecare an, în ultimii ani, specialiștii estimând că numărul acestora este chiar cu 50% mai mare. Dacă nu acționăm acum, dacă nu acționăm constant prin instrumentele complexe pe care le avem la dispoziție, asta va însemna că, în următorii cinci ani, costurile programului de management al HIV pot crește cu până la 50%”, a adăugat dr. Claudiu Cheleș, General Manager Gilead Sciences România.

Pentru a coordona aceste eforturi, a fost reînființată Comisia Națională de Luptă împotriva HIV/SIDA, iar diferența dintre costurile tratamentului și cele ale prevenției este uriașă.

„Salut, cu această ocazie, inițiativa Ministerului Sănătății de a reînființa Comisia Națională de Luptă împotriva HIV/SIDA, pe care o conduc. Chiar mâine va fi o întâlnire a Comisiei HIV și o să discutăm inclusiv despre profilaxia pre-expunere, apropo de lucrurile concrete care trebuie să se întâmple.

Doar în anul 2025 au fost 110 milioane de euro strict pentru tratament. Gândiți-vă ce înseamnă ca un pacient, în loc să primească PrEP, să ajungă să aibă boala. Ce înseamnă acest lucru din toate punctele de vedere: tratament, management, ca să nu mai vorbim despre ce înseamnă pentru el în privința speranței de viață. Deci cred că orice finanțare legată de prevenție, de PrEP, este foarte mică față de cât am cheltui dacă acest lucru nu s-ar întâmpla”, a completat dr. Adrian Marinescu, medic primar boli infecțioase.

O altă barieră majoră rămâne rata extrem de scăzută a vaccinării anti-HPV în rândul adulților, în ciuda faptului că statul oferă compensare.

„Din păcate, rata de vaccinare este în continuare scăzută și aici ne-am fi dorit să avem o rată mai mare de vaccinare la persoanele adulte, nu numai la adolescente. La băieți, rata este de 4,6%, iar la femeile adulte, de 4,7%. Ar trebui să înțeleagă că trebuie să beneficieze de acest vaccin, pe care Casa de Asigurări de Sănătate îl pune la dispoziție până la 26 de ani, cu compensare totală, iar după 26 de ani, până la 45 de ani, cu o compensare de 50%”, a concluzionat prof. univ. dr. Elvira Brătilă, președinta Societății de Obstetrică și Ginecologie.

Datele medicale arată că imunizarea rămâne una dintre cele mai importante măsuri de prevenție. În ultimii 50 de ani, vaccinarea a salvat 154 de milioane de vieți la nivel global și a redus cu 40% mortalitatea infantilă.