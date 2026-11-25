Un gigant chinez vrea să preia combinatul siderurgic Liberty Galați. A trimis 12 manageri de top să evalueze capacitățile de producție

2 minute de citit Publicat la 09:33 25 Noi 2026 Modificat la 09:34 25 Noi 2026

Risun Group este unul dintre marii producători mondiali de cocs metalurgic. FOTO: Agerpres

O delegaţie formată din 12 manageri de rang înalt şi specialişti din China ai colosului Risun Group a revenit la combinatul siderurgic Liberty Galați, la două luni de la prima vizită, pentru o evaluare tehnică a capacităților de producție. Vizita Delegației de potențiali investitori are loc după aprobarea noului plan de restructurare, în perspectiva preluării platformei, potrivit News.ro.

"Delegaţia, formată din 12 manageri de rang înalt şi specialişti, s-a întâlnit cu conducerea Combinatului şi a făcut o vizită de documentare la principalele echipamente din ambele fluxuri de producţie. Unii membri ai delegaţiei, experţi în siderurgie şi logistică, vor rămâne la Galaţi şi în zilele următoare, pentru analize tehnice, de detaliu", se arată într-o notă internă, transmisă angajaţilor Liberty Galaţi, potrivit sursei citate.

Risun Group este unul dintre marii producători mondiali de cocs metalurgic şi produse chimice din cărbune. Delegaţia este prima care a ajuns pe platforma siderurgică după aprobarea noului plan de reorganizare, de către Tribunalul Galaţi, pe 20 noiembrie.

Chinezii de la Risun Group sunt interesați de Liberty Galaţi

Delegaţia chineză a vizitat luni şi marţi principalele echipamente din ambele fluxuri de producţie, după o întâlnire cu managementul combinatului. O parte dintre specialişti, cu experienţă în siderurgie şi logistică, vor rămâne la Galaţi şi în zilele următoare pentru analize tehnice mai amănunţite, scrie și Monitorul de Galați.

În următoarele zile sunt aşteptate la Galaţi şi delegaţii ale altor companii interesate de preluarea combinatului. Vizita Risun Group face parte dintr-o serie mai amplă de întâlniri şi evaluări tehnice cu potenţiali investitori, care se va desfăşura până pe 10 decembrie.

Înfiinţat în 1995, Risun Group activează în domenii precum producţia de cocs metalurgic, industria chimică, energia, mineritul şi materialele noi. Grupul nu produce oţel, dar cocsul metalurgic este un material esenţial în procesul de producţie a oţelului în furnale.

În prima jumătate a anului 2025, grupul a atins un volum record de 10,88 milioane de tone de cocs şi 2,85 milioane de tone de materiale chimice noi.

Cocsul este un element vital şi de neînlocuit în siderurgia clasică, fiind pilonul principal în producerea fontei în furnale înalte, cum este cazul Furnalului 5 de pe platforma siderurgică gălăţeană, singurul operaţional.

Reprezentanţii Risun Group au mai vizitat combinatul siderurgic pe 22 septembrie, însă delegaţia de atunci a fost mult mai restrânsă, fiind formată din patru persoane. De această dată, grupul chinez a trimis 12 manageri şi specialişti, de trei ori mai mulţi decât la precedenta deplasare.

Liberty Galaţi şi secţia Liberty Tubular Products au fost scoase la vânzare prin negociere directă, la un preţ de pornire de 200 de milioane de euro, după ce procedurile anterioare de licitaţie nu au atras cumpărători. Vizitele şi evaluările tehnice ale potenţialilor investitori fac parte din etapa de analiză a activelor care ar putea fi preluate.