Acțiunile Nvidia au explodat după revenirea lui Jensen Huang. Creștere de aproape 30% într-o singură zi

2 minute de citit Publicat la 18:31 23 Noi 2026 Modificat la 18:31 23 Noi 2026

Acțiunile Nvidia au explodat după revenirea lui Jensen Huang. Foto: Getty Images

Acțiunile Nvidia au crescut spectaculos luni, la deschiderea bursei de pe Wall Street, după ce compania a anunțat că Jensen Huang revine în funcția de director general, la aproape două săptămâni de la demisie. Titlurile producătorului american de cipuri au urcat inițial cu aproape 30%, iar în primele ore de tranzacționare creșterea a depășit 34%, scrie Reuters.

Creșterea vine după mai multe zile dificile pentru Nvidia, în care investitorii au vândut masiv acțiunile companiei. Vineri, acestea ajunseseră la aproximativ 125 de dolari, cel mai scăzut nivel de la jumătatea anului 2025. Anunțul revenirii lui Jensen Huang a schimbat însă rapid situația, iar acțiunile au recuperat o parte importantă din pierderile recente.

Revenirea lui Jensen Huang a dus la creșteri puternice pe Wall Street

Efectele nu s-au limitat la Nvidia. Bursa americană a deschis ședința de luni cu creșteri importante, în special în sectorul tehnologic, după ce investitorii au început să cumpere din nou acțiuni ale companiilor din domeniul inteligenței artificiale.

Indicele Nasdaq, în care sunt incluse numeroase companii de tehnologie, a crescut cu 7,3% la deschidere, în timp ce S&P 500 a avansat cu 4,59%. Dow Jones a înregistrat, la rândul său, o creștere de 2,27%.

Entuziasmul s-a extins și la alte companii importante din sector. Acțiunile Amazon, Microsoft și Alphabet, compania-mamă a Google, au înregistrat creșteri cuprinse între 4% și 6%, potrivit Reuters.

Revenirea lui Huang a avut un impact atât de mare încât indicele Nasdaq-100, care urmărește unele dintre cele mai mari companii listate pe bursa americană, era pe cale să câștige peste 2.000 de miliarde de dolari în valoare de piață într-o singură zi.

Nvidia ocupă un loc central în dezvoltarea inteligenței artificiale, deoarece cipurile sale sunt folosite de marile companii de tehnologie pentru antrenarea și funcționarea sistemelor AI. Din acest motiv, problemele de la conducerea producătorului american au afectat în ultimele săptămâni și încrederea investitorilor în întregul sector.

Nvidia l-a readus pe Jensen Huang la conducere după 11 zile

Jensen Huang, unul dintre fondatorii Nvidia, a demisionat pe 12 noiembrie, în urma dezvăluirilor din presa americană privind mai multe relații extraconjugale, inclusiv una cu o femeie de afaceri suspectată de legături cu serviciile de informații chineze.

Luni, Nvidia a anunțat că îl repune în funcția de CEO pe Jensen Huang, după ce consiliul de administrație a reevaluat situația.

Potrivit comunicatului oficial, conducerea companiei a discutat de mai multe ori cu Huang și a primit informații de la oficiali de rang înalt ai guvernului american. În urma acestora, consiliul de administrație a concluzionat că revenirea sa nu reprezintă un risc pentru securitatea națională.

Ancheta independentă privind informațiile apărute în presă va continua însă.

Decizia a fost salutată și de președintele american Donald Trump, care susținuse public întoarcerea lui Huang la conducerea companiei.