Doi foști miniștri ai Apărării din România și Bulgaria cer UE să trimită misiunea EUNAVFOR în Marea Neagră, după atacurile Rusiei

5 minute de citit Publicat la 18:05 23 Noi 2026 Modificat la 18:05 23 Noi 2026

Cel puțin 17 nave au fost scufundate în Marea Neagră în ultimele luni de lovituri cu drone, în contextul războiului Rusiei în Ucraina, se spune în scrisoarea celor doi foști miniștri. Foto: Hepta

Ioan Mircea Pașcu, fost ministru român al Apărării și fost vicepreședinte al Parlamentului European, și Boyko Noev, fost ministru al Apărării din Bulgaria, au trimis Uniunii Europene o scrisoare în care solicită ca blocul comunitar să constituie și să trimită în Marea Neagră o misiune "pentru protejarea securității și a libertății de navigație".

Reacția celor doi vine după ce mai multe nave comerciale au fost lovite și s-au scufundat în apropierea țărmurilor României și Bulgariei, în contextul războiului purtat de Rusia în Ucraina.

Scrisoarea lui Pașcu și Noev, în continuare. Intertitlurile aparțin redacției.

"Ca urmare a războiului de agresiune pe scară largă declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, Marea Neagră a devenit o zonă de război, amenințările la adresa securității extinzându-se până la țărmurile sale vestice și pe teritoriul Uniunii Europene.

Foști miniștri ai Apărării din România și Bulgaria: Pe fondul războiului de agresiune al Rusiei, cel puțin 17 nave au fost scufundate în Marea Neagră în ultimele luni

În ultimele luni, atacurile cu drone în apele teritoriale și în zonele economice exclusive ale Bulgariei și României au provocat scufundarea a cel puțin 17 nave și pierderi de vieți omenești. Consecințele asupra mediului și pierderile economice sunt semnificative. Infrastructura energetică offshore a României, care se preconizează că va deveni o sursă importantă de gaze naturale pentru Europa, devine din ce în ce mai vulnerabilă.

Perturbarea transportului comercial maritim în Marea Neagră, o rută esențială pentru exporturile internaționale de cereale, amenință securitatea alimentară la nivel mondial.

Aceste amenințări vor persista și se vor putea intensifica până când Rusia își va înceta agresiunea. Chiar și după încetarea ostilităților, este probabil ca ele să se mențină pe parcursul unei perioade îndelungate de instabilitate postbelică, până la instituirea unor aranjamente de securitate durabile pentru regiunea Mării Negre și pentru spațiul european extins.

Foști miniștri ai Apărării din România și Bulgaria: Intensificarea amenințărilor justifică, în temeiul Articolului 4, consultări între statele NATO

Bulgaria și România întâmpină dificultăți în gestionarea acestor acte ostile, în timp ce capacitățile și mecanismele de care dispun în prezent cele două state trebuie consolidate pentru a putea contracara amploarea și intensitatea amenințărilor.

În calitate de state membre NATO și UE, cele două țări beneficiază de sprijinul aliaților, în conformitate cu mecanismele existente de răspuns la situații de criză. Cu toate acestea, acest sprijin trebuie consolidat și adaptat în continuare pentru a răspunde cerințelor imediate și celor în continuă evoluție în materie de securitate.

Intensificarea amenințărilor la adresa securității celor două țări justifică organizarea unor consultări în cadrul NATO, inclusiv în temeiul articolului 4 din Tratatul Atlanticului de Nord.

În același timp, Uniunea Europeană ar trebui să își asume o responsabilitate mai mare și să se implice mai activ în asigurarea securității și a libertății de navigație în Marea Neagră, în special în zonele maritime care afectează în mod direct interesele de securitate ale statelor sale membre și ale Uniunii Europene, în ansamblu.

Foști miniștri ai Apărării din România și Bulgaria: Este necesară o misiune militară dedicate a Uniunii Europene, EUNAVFOR Black Sea

Înființarea Centrului pentru Securitate Maritimă la Marea Neagră - Black Sea Maritime Security Hub - anunțată de Bulgaria și România, cu sprijin financiar din partea UE, reprezintă un pas binevenit în direcția corectă. Cu toate acestea, este puțin probabil ca această inițiativă să răspundă provocărilor imediate generate de atacurile cu drone. Recenta Conferință de Securitate de la București a oferit un prilej oportun pentru discuții și schimburi de idei privind o implicare europeană suplimentară.

Considerăm că este necesar un efort mult mai ambițios din partea UE: înființarea unei misiuni militare dedicate a Uniunii Europene, EUNAVFOR Black Sea.

O astfel de misiune ar putea fi instituită în cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comune a Uniunii Europene, în temeiul articolelor 42 și 43 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Experiența misiunii EUNAVFOR Aspides, instituită prin decizia Consiliului pentru a contribui la protejarea transportului maritim împotriva atacurilor din Marea Roșie și din apele adiacente, demonstrează capacitatea și disponibilitatea UE de a desfășura o operațiune de securitate maritimă în apărarea libertății de navigație și a comerțului maritim internațional.

Foști miniștri ai Apărării din România și Bulgaria: UE ar putea contribui cu mijloacele aeriene și terestre la EUNAVFOR Black Sea

În timp ce forțele navale ale Bulgariei și României ar putea îndeplini principalele sarcini maritime, cu respectarea deplină a Convenției de la Montreux, mijloacele aeriene și terestre ale UE ar putea asigura capacitățile de informații, supraveghere și recunoaștere atât de necesare, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, precum și, în măsura în care mandatul misiunii impune asta, capacități defensive adecvate.

EUNAVFOR Black Sea ar putea, de asemenea, să valorifice experiența misiunii EUNAVFOR Aspides, în cadrul căreia Grecia joacă un rol important.

EUNAVFOR Black Sea ar putea fi strâns corelată cu planurile și mecanismele NATO existente în Marea Neagră, precum și cu Grupul operativ trilateral pentru combaterea minelor din Marea Neagră, în cadrul căruia Turcia, în calitate de aliat NATO indispensabil, joacă un rol esențial, alături de Bulgaria și România.

În plus, Franța și Italia, ambele puteri maritime importante și state NATO aflate în prim-planul alianței, prezente în România și în Bulgaria, ar putea fi invitate să analizeze modul în care angajamentele aliate în regiune ar putea completa o viitoare misiune EUNAVFOR Black Sea.

Foști miniștri ai Apărării din România și Bulgaria: EUNAVFOR Black Sea ar putea completa alte inițiative UE în domeniul Apărării

EUNAVFOR Black Sea ar putea, de asemenea, să completeze și să genereze sinergii practice cu alte inițiative emergente ale UE în domeniul Apărării, în special Inițiativa europeană privind apărarea împotriva dronelor (European Drone Defence Initiative), Supravegherea Flancului Estic (Eastern Flank Watch), Scutul Aerian European (European Air Shield) și Scutul Spațial European (European Space Shield).

Aceasta ar putea contribui la transformarea capacităților dezvoltate în cadrul acestor inițiative în contribuții operaționale concrete la securitatea maritimă în Marea Neagră, consolidând, totodată, coerența eforturilor mai ample ale UE în domeniul Apărării și încurajând cooperarea cu industria europeană de profil, inclusiv prin dezvoltarea în comun a capabilităților, prin inovare și accelerarea livrării tehnologiilor și sistemelor relevante.

Sprijinul politic al Parlamentului European pentru o decizie a Consiliului de instituire a misiunii EUNAVFOR Black Sea ar fi, de asemenea, important (...) în favoarea acestei inițiative.

Considerăm că, în condițiile existenței voinței politice, pot fi identificate soluții practice și instituționale fără întârzieri nejustificate, în interesul tuturor aliaților din UE și NATO și, mai presus de toate, în interesul cetățenilor noștri", se spune în scrisoarea celor doi foști miniștri, datată luni, 23 noiembrie 2026.