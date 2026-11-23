Lista Studenților din Serbia anunță că va limita emisiunile reality show de la televizor și va introduce săptămâna de lucru de 4 zile

5 minute de citit Publicat la 18:05 23 Noi 2026 Modificat la 18:05 23 Noi 2026

Parlamentarii aleși pe Lista Studenților și-au preluat mandatele în parlamentul de la Belgrad. Foto: Profimedia Images

Lista Studenților din Serbia, formațiunea care a câștigat alegerile acum mai multe săptămâni și va forma noul guvern de la Belgrad, a anunțat mai multe reforme pe care intenționează să le facă, cea mai importantă fiind introducerea săptămânii de muncă de patru zile, relatează The Telegraph. Studenții vor, de asemenea, limitarea emisiunilor de tip reality show de pe posturile de televiziune

În octombrie, Lista Studenților a înlăturat regimul lui Aleksandar Vucici, liderul autoritar al țării și aliat al lui Vladimir Putin, promițând să elimine corupția.

Gruparea eterogenă de politicieni din afara sistemului tradițional, nominalizați de studenți, a obținut 140 dintre cele 250 de mandate parlamentare, dar nu are încă un candidat clar pentru funcția de prim-ministru.

Marți, parlamentarii săi au depus jurământul în Adunarea Națională de la Belgrad, fiind aclamați de sute de susținători.

Acum, după înlăturarea lui Vucici, aceștia trebuie să facă față provocării mult mai dificile de a guverna și de a reduce dependența țării de Rusia, toate acestea fără un lider.

„Câștigarea alegerilor și conducerea unei țări sunt două lucruri foarte diferite”, a declarat pentru The Telegraph profesorul Vuk Vuksanovici, specialist în politica externă a Serbiei la King's College London.

Lupta studenților cu reality show-urile

Una dintre modalitățile prin care mișcarea intenționează să transforme țara este reducerea expunerii populației la emisiunile de tip reality-show, prin interzicerea difuzării lor înainte de ora 23:00 pe posturile naționale gratuite și limitarea duratei acestora la 45 de minute pe zi.

Emisiuni populare precum „Elita”, un reality-show sârbesc asemănător cu „Big Brother”, ar rămâne disponibile prin servicii pe bază de abonament, dar cu restricții de vârstă și mecanisme de control parental.

Posturile de televiziune ar fi obligate, de asemenea, să întrerupă imediat emisiunile în cazul apariției unor acte de violență, amenințări sau discursuri care incită la ură.

Politica reflectă convingerea mișcării că emisiunile de tip reality-show au devenit un simbol al culturii violenței încurajate de fostul guvern.

„Aceste emisiuni sunt atât de pline de vulgaritate și violență și sunt atât de ușor accesibile. Pentru mulți, ele reprezintă într-un fel climatul social și cultural care s-a format în timpul vechiului regim”, a declarat profesorul Vuksanovici.

Propunerile fac parte dintr-un efort mai amplu de reformare a peisajului mediatic din Serbia, pe care criticii îl acuză că s-a transformat într-un aparat de propagandă al administrației Vucici.

După victoria electorală a Listei Studenților, un post de televiziune din Serbia și-a cerut scuze telespectatorilor pentru relatările părtinitoare și pentru că nu a contestat acțiunile regimului Vucici.

„Ani la rând, nu ne-am îndeplinit datoria”, a declarat Goran Eror, prezentator de știri la un post public de televiziune dintr-o provincie din nordul țării.

Săptămâna de muncă de patru zile

Planurile mișcării depășesc, însă, domeniul televiziunii și vizează și piața muncii.

Gruparea dorește să încurajeze companiile să introducă săptămâna de lucru de patru zile, reducând programul angajaților la 32 de ore pe săptămână, fără reducerea salariilor.

Printre celelalte măsuri menite să îmbunătățească drepturile angajaților se numără limitarea orelor suplimentare la opt pe săptămână, restricționarea contractelor de muncă pe durată determinată și interzicerea contactării angajaților de către superiori în afara programului de lucru.

Propunerile reprezintă o schimbare față de modelul economic promovat sub conducerea lui Vucici, care se baza în mare măsură pe atragerea investitorilor străini prin promisiunea unei forțe de muncă relativ ieftine.

Analiștii avertizează că noul model ar putea fi mai potrivit pentru economiile scandinave bogate decât pentru o țară cu venituri medii precum Serbia.

„Acesta este încă un model potrivit pentru Scandinavia, nu pentru o țară cu venituri medii. Condițiile economice trebuie puse la punct înainte de a face o promisiune atât de ambițioasă”, a declarat profesorul Vuksanovici.

Politica externă este domeniul în care prioritățile contradictorii ale mișcării s-ar putea dovedi cel mai greu de reconciliat.

Între Europa și Rusia

Serbia încearcă de mult timp să găsească un echilibru între ambiția de a adera la UE și relația sa apropiată cu Rusia putinistă.

Membrii Listei Studenților au propus organizarea, la un moment dat, a unui referendum privind aderarea țării la Uniunea Europeană, deși această măsură nu a făcut parte din programul electoral oficial al organizației.

Aleksandar Baucal, unul dintre parlamentarii nou-aleși, a participat la forumul privind extinderea UE de la Bruxelles, marcând prima apariție a mișcării în fața unui public internațional.

El a declarat că Lista Studenților va accelera îndeplinirea obiectivelor intermediare necesare aderării la UE.

„Parcursul european este unul al reformelor: consolidarea valorilor europene, construirea unor structuri funcționale ale statului și a unui sistem autentic bazat pe statul de drept, dezvoltarea unei economii sustenabile, integrate în piața europeană”, a adăugat el.

Baucal și alți reprezentanți ai Listei Studenților s-au întâlnit și cu Marta Kos, comisara europeană pentru extindere, pentru a discuta despre viitorul european al Serbiei.

Însă, apropierea de UE nu înseamnă neapărat ruperea completă a relațiilor cu Rusia, iar gruparea se confruntă cu sarcina complicată de a reduce influența Rusiei, păstrând în același timp legăturile economice.

Mișcarea se opune sancțiunilor împotriva Rusiei și intenționează să mențină cooperarea bilaterală, chiar dacă își exprimă dorința de a reduce influența rusească asupra structurilor statului sârb.

„În ceea ce privește Rusia, mă aștept la o reducere a cooperării dintre serviciile de informații și la o glorificare mai redusă a Rusiei în presa sârbească”, a declarat profesorul Vuksanovici.

Relația cu Israel

Lista Studenților a promis, de asemenea, să rupă legăturile strânse stabilite de Vucici cu Israelul, angajându-se să oprească comerțul cu armament și cerând încetarea unui proiect de dezvoltare a dronelor în Serbia care are legături cu Israelul.

„Ceea ce se întâmplă acolo reprezintă o pată pe conștiința umanității și este cu adevărat regretabil. Programul nostru prevede clar că vom pune capăt comerțului cu armament cu Israelul”, a declarat Filip Ubovici, reprezentant al Listei Studenților.

După anunțarea acestei promisiuni, Vucici a acuzat Lista Studenților că slăbește capacitatea de apărare a Serbiei.

Profesorul Vuksanovici spune că problema va fi dificil de gestionat.

Serbia are legături istorice cu Israelul, influențate de experiența comună a suferințelor îndurate de cele două popoare în timpul Celui de-Al Doilea Război Mondial, însă generațiile tinere au devenit tot mai favorabile cauzei palestiniene.

„Nimeni nu dorește să rupă legăturile cu Israelul”, a declarat el despre populația sârbă, adăugând că poziția pro-palestiniană a mișcării va complica relația bilaterală.

Kosovo va rămâne un alt obstacol major.

Serbia susține în continuare că Kosovo, care și-a declarat independența în 2008, face parte din teritoriul său.

Deși unii se așteptau ca Lista Studenților să recunoască independența Kosovo, poziția oficială a mișcării este continuarea negocierilor cu Priștina, mediate de UE, fără intenția de a recunoaște independența teritoriului.

Însă, mișcarea nu a fost creată inițial pentru a prelua puterea.

Ea a apărut pentru a cere explicații după prăbușirea unei copertine de beton la gara din Novi Sad, în noiembrie 2024, tragedie în care au murit 16 persoane și care a declanșat proteste de amploare împotriva corupției guvernamentale.

Studenții au reușit să îl înlăture pe liderul autoritar. Acum urmează partea mai dificilă: guvernarea țării.