Trump anunță că el a intervenit pentru repunerea lui Jensen Huang CEO la Nvidia: „China l-ar fi putut recruta”

1 minut de citit Publicat la 18:17 23 Noi 2026 Modificat la 18:17 23 Noi 2026

Foto: Getty Images

Președintele american, Donald Trump, și-a exprimat, luni, îngrijorarea că autoritățile chineze ar fi putut încerca să îl recruteze pe Jensen Huang dacă acesta nu ar fi fost repus la conducerea Nvidia, declarând pentru CNBC că „ar fi periculos să îl pierdem”, relatează CNN.

„Știu cât de buni sunt chinezii, cât de profesioniști și cât de vicleni sunt”, a declarat Trump, presupunând că Xi Jinping ar putea ajunge la concluzia că „nu trebuie să ne mai batem capul cu toate astea. Nu avem nevoie de spioni. Hai să îl angajăm pe Jensen”.

Declarațiile președintelui au venit în timp ce încerca să justifice presiunile pe care le-a făcut pentru repunerea lui Huang în funcție, la doar câteva săptămâni după ce acesta demisionase în urma dezvăluirilor despre mai multe relații extraconjugale, inclusiv una cu o femeie suspectată că ar avea legături cu serviciile chineze de informații.

Trump a minimalizat în repetate rânduri scandalul, susținând că era mai îngrijorat de posibilitatea ca autoritățile chineze să încerce să îl angajeze pe Huang pentru a conduce gigantul tehnologic chinez Huawei.

„Îmi pot imagina că vin chinezii și îi spun: «Hei, Jensen, ce-ai zice să vii în China?»”, a declarat Trump.

„Jensen ar putea lua următorul avion spre China și vă garantez că i-ar oferi orice și-ar dori”.

Trump spune că Huang „nu a făcut nimic greșit”

Donald Trump a declarat pentru CNBC că, în opinia sa, Huang „nu a făcut nimic greșit” și că a susținut „cu tărie” revenirea acestuia în funcție.

Huang a demisionat pe 12 noiembrie din funcția de director general al Nvidia, gigantul producător de cipuri, în urma unui scandal de proporții, dar a fost repus în funcție luni dimineață.

Consiliul de administrație investighează dacă Huang a fost ținta unei operațiuni a unui serviciu străin de informații, după apariția unor informații despre relația sa extraconjugală cu o femeie despre care oficialii americani se temeau că ar putea fi o agentă a Chinei.

Separat, NYT a relatat pe 11 noiembrie că Huang a avut și o relație extraconjugală cu o directoare din cadrul companiei, aflată în subordinea sa.

„A dat dovadă de o judecată proastă în legătură cu niște incidente care nu prea au legătură cu activitatea sa, dar nu a făcut nimic greșit, în afară de faptul că a creat un cip de o valoare inestimabilă”, a declarat Trump pentru CNBC.