Nvidia l-a repus în funcția de CEO pe Jensen Huang. Compania este „mulțumită de sinceritatea și abilitățile lui”

2 minute de citit Publicat la 16:21 23 Noi 2026 Modificat la 16:29 23 Noi 2026

Jensen Huang. Foto: Getty Images

Nvidia a decis, luni, să îl repună în funcția de director executiv pe Jensen Huang. Acțiunile companiei au crescut cu peste 25% după anunț, scrie Reuters.

Decizia companiei de a-l readuce pe Huang marchează o schimbare radicală față de hotărârea Consiliului de Administrație de acum câteva zile, prin care se excludea revenirea acestuia.

Huang a transformat Nvidia dintr-un producător de cipuri pentru jocuri video într-un furnizor dominant de procesoare de inteligență artificială, coordonând pe parcurs strategia de dezvoltare a cipurilor, contractele cu clienții și relațiile cu Washingtonul.

Huang este cofondator al Nvidia şi al patrulea cel mai mare investitor în cadrul companiei, cu o participaţie de aproximativ 3,61%.

Timp de mulţi ani, Nvidia a fost cunoscută în principal în rândul pasionaţilor de jocuri video care căutau plăci video performante. Însă capacitatea cipurilor Nvidia de a efectua numeroase calcule simultan le-a transformat în elementele de bază ale boom-ului inteligenţei artificiale (IA) şi într-o miză strategică în cursa dintre SUA şi China pentru dominarea acestei tehnologii. Acest lucru a propulsat, de asemenea, Nvidia pe poziţia de cea mai valoroasă companie din lume.

Această situaţie l-a transformat pe Huang într-un CEO de talia unui star rock, asaltat de fani în Taiwan şi Coreea de Sud, care îi cer să le semneze cărţi, postere şi, uneori, chiar părţi ale corpului. Influenţa sa este atât de mare, încât cotaţiile bursiere au reacţionat chiar şi la simpla menţionare a unor companii de către el, în cadrul diverselor evenimente.

El a demisionat pe 12 noiembrie, după un scandal cu relații extraconjugale, inclusiv una cu o femeie de afaceri pe care autoritățile americane o suspectează de spionaj în favoarea Chinei, acuzație pe care Beijingul o neagă.

Consiliul de administrație a declarat că este mulțumit de sinceritatea și abilitățile lui de lider și, după ce a primit informații de la înalți oficiali ai guvernului american, nu a identificat niciun risc pentru securitatea națională în revenirea acestuia.

O directoare a unei companii din Singapore, suspectată că trimitea în China cipuri avansate Nvidia, era de fapt un agent al serviciilor de informații chineze și ajunsese foarte aproape de Jensen Huang, șeful gigantului american.

Dezvăluirea, făcută de The New York Times, arată că Donald Trump a aflat de situație, dar nu a intervenit, în condițiile în care vânzările de cipuri ale Nvidia susțin economia americană și bursa.

Ulterior, consiliul de administraţie al Nvidia, a lansat o anchetă independentă în urma dezvăluirilor. El a recunoscut aventura extraconjugală.

Există foarte puține informații publice despre Alice Huang, femeia care l-ar fi spionat. Aceasta ar fi ocupat o funcție de conducere importantă în cadrul companiei Megaspeed International, cu sediul în Singapore, specializată în centre de date.

Compania Megaspeed, cu sediul în Singapore, este suspectată că ar fi deturnat către China cipuri avansate de AI produse de Nvidia, potrivit unor surse anonime citate de publicaţia americană.

Microsoft a depășit, ulterior, Nvidia și a devenit a doua cea mai valoroasă companie din lume, după ce acțiunile producătorului de cipuri au avut o primă prăbușire.