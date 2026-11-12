Jensen Huang a demisionat din funcția de CEO Nvidia, după scandalul cu amante și spionaj. Acțiunile gigantului tech au scăzut cu 10%

2 minute de citit Publicat la 16:10 12 Noi 2026 Modificat la 16:18 12 Noi 2026

Jensen Huang. Foto: Getty Images

Jensen Huang, fondatorul care a propulsat compania Nvidia printre cele mai valoroase companii din lume, și-a dat demisia din funcția de director executiv după 33 de ani. Anunțul făcut joi dimineață de consiliul de administrație al Nvidia pune capăt unor zile tensionate, după scandalul amantelor, scrie CNN.

Anunțul a venit la câteva zile după ce consiliul de administrație a declarat că va investiga dacă Huang a fost ținta unei operațiuni de spionaj străin, din cauza unor informații privind relația sa cu o femeie pe care oficialii americani o consideră a fi o spioană chineză, și la câteva ore după ce The New York Times a relatat că directorul executiv a avut, de asemenea, o relație extraconjugală cu o directoare care îi este subordonată.

Huang este, în mare măsură, responsabil pentru declanșarea boom-ului din domeniul inteligenței artificiale. Cipurile fabricate de compania pe care a fondat-o în 1993 au devenit esențiale pentru infrastructura AI, plasând Nvidia în centrul dezvoltării și propulsându-l pe Huang în cercul restrâns al președintelui Donald Trump.

Colette Kress, actualul vicepreședinte executiv și director financiar al Nvidia, a acceptat să ocupe funcția de director general interimar, a anunțat compania.

Acțiunile Nvidia au scăzut brusc, joi dimineață, în tranzacțiile premergătoare pieței, după anunțul demisiei. Acțiunile gigantului tech au scăzut cu 10% înainte de începerea zilei, scăderile accelerându-se după ce compania a anunțat plecarea sa.

Contractele futures pe Nasdaq au scăzut cu 1,4%, în timp ce contractele futures pe S&P 500 au pierdut 0,7%.

O directoare a unei companii din Singapore, suspectată că trimitea în China cipuri avansate Nvidia, era de fapt un agent al serviciilor de informații chineze și ajunsese foarte aproape de Jensen Huang, șeful gigantului american.

Dezvăluirea, făcută de The New York Times, arată că Donald Trump a aflat de situație, dar nu a intervenit, în condițiile în care vânzările de cipuri ale Nvidia susțin economia americană și bursa.

Ulterior, consiliul de administraţie al Nvidia, a lansat o anchetă independentă în urma dezvăluirilor. El a recunoscut aventura extraconjugală.

Există foarte puține informații publice despre Alice Huang, femeia care l-ar fi spionat. Aceasta ar fi ocupat o funcție de conducere importantă în cadrul companiei Megaspeed International, cu sediul în Singapore, specializată în centre de date.

Compania Megaspeed, cu sediul în Singapore, este suspectată că ar fi deturnat către China cipuri avansate de AI produse de Nvidia, potrivit unor surse anonime citate de publicaţia americană.

Microsoft a depășit, marți, Nvidia și a devenit a doua cea mai valoroasă companie din lume, după ce acțiunile producătorului de cipuri au avut o primă prăbușire.