A apărut și a doua amantă a lui Jensen Huang iar Nvidia discută acum despre concedierea lui. Cine este este Kimberly Powell

Jensen Huang, directorul general al Nvidia. sursa foto: Getty Images

O nouă idilă zdruncină conducerea companiei Nvidia. Potrivit The New York Times, preluat de Corriere della Sera, directorul executiv Jensen Huang ar fi implicat într-o relație cu o femeie care deține o funcție de conducere în cadrul companiei. Întreaga poveste a fost reconstituită pe baza mărturiilor unor persoane apropiate celor doi, foști colegi și surse familiarizate cu situația, informații coroborate cu documente corporative și imagini în care cei doi apar împreună.

Femeia despre care vorbeşte presa americană, este Kimberly Powell, o femeie în vârstă de 48 de ani, angajată de 18 ani la Nvidia. Aceasta conduce divizia de sănătate a companiei, care s-a ocupat de introducerea inteligenței artificiale în spitale, laboratoare și în cercetarea farmaceutică. Potrivit publicației The New York Times, care citează cinci persoane ce au lucrat în cadrul companiei, Powell ar fi avut o relație extraconjugală cu Huang, în vârstă de 63 de ani.

Aceasta este a doua relație romantică în care este implicat directorul executiv al Nvidia, care iese la iveală într-un moment în care acesta este deja vizat de o anchetă privind legăturile sale cu o antreprenoare chineză, Alice Huang, despre care serviciile de informații americane suspectează că ar lucra ca spioană pentru Beijing.

Absolventă a Facultății de Inginerie Electrică din cadrul Northeastern University din Boston, Kimberly Powell și-a început cariera la Planar Systems, lucrând la circuite electronice și dispozitive de imagistică medicală. S-a alăturat companiei Nvidia în 2008, într-o perioadă în care aceasta era cunoscută în principal pentru plăcile sale grafice destinate jocurilor video, având misiunea de a convinge producătorii de echipamente medicale să utilizeze aceiași procesori pentru procesarea imaginilor de diagnostic.

De atunci, aceasta a coordonat extinderea companiei într-unul dintre cele mai promițătoare sectoare pentru inteligența artificială. În 2016, a fost promovată în funcția de Director Senior pentru Dezvoltarea Afacerilor în domeniul IA, iar spre sfârșitul anului 2017 a devenit Vicepreședinte al diviziei de Sănătate (Healthcare). În prezent, Powell supervizează inițiative care acoperă domenii diverse, de la descoperirea de noi medicamente și genomică, până la diagnosticare și robotică medicală. Aceasta ocupă o funcţie de înalt nivel, care reprezintă Nvidia în cadrul conferințelor internaționale și joacă un rol esențial în dezvoltarea relațiilor companiei cu marile firme farmaceutice.

Se pare că presupusa relație cu Huang a devenit un subiect de discuție în cadrul companiei, în urma unui incident petrecut în luna martie a anului trecut, în San Jose, California. În timpul conferinței anuale a Nvidia, cei doi ar fi fost văzuți schimbând gesturi tandre la un hotel folosit de directori pentru întâlnirile lor. Un martor ar fi surprins scena cu telefonul mobil. Observând înregistrarea, echipa de securitate a lui Huang l-ar fi încolțit pe martor, cerându-i să semneze un acord de confidențialitate. Cu toate acestea, imaginile nu au fost vizionate nici măcar de publicațiile americane care fac referire la ele.