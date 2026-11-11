CNN: Trump a fost informat despre suspiciunile de spionaj legate de CEO-ul Nvidia chiar în avion, în drum spre China

9 minute de citit Publicat la 23:04 11 Noi 2026 Modificat la 23:04 11 Noi 2026

Donald Trump și Jensen Huang. sursa foto: Getty

Secretarul de stat Marco Rubio l-a informat pe președintele Donald Trump despre datele serviciilor de informații potrivit cărora CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, avea o relație cu o posibilă spioană chineză, în timp ce cei doi zburau spre China, în mai, la bordul Air Force One, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu situația.

Luni, Trump a negat public că ar fi știut la acel moment despre aceste acuzații.

Sursa a precizat însă că subiectul a fost discutat înainte ca Huang să i se alăture lui Trump în timpul unei escale în Alaska, pe drumul spre Beijing, și să îl însoțească, alături de principalii săi consilieri și de alți oameni de afaceri, pe ultima porțiune a zborului.

Președintele a declarat luni, în timpul unei conferințe de presă, că abia de curând a aflat despre întrebările legate de Huang și de relația acestuia cu Alice Huang, despre care serviciile de informații americane au concluzionat că este spioană chineză. Trump a susținut explicit că nu știa nimic despre aceste suspiciuni atunci când l-a luat pe șeful Nvidia cu el la Beijing, în primăvară.

Președintele a declarat că a aflat pentru prima dată despre situație „nu cu foarte mult timp în urmă” și că FBI investighează cazul.

Un oficial al Casei Albe a trimis marți CNN la declarațiile făcute luni de Trump, adăugând: „Aceste surse habar n-au despre ce vorbesc”.

The New York Times a relatat primul că Trump a fost informat despre datele serviciilor de informații în timpul călătoriei în China.

În aceeași apariție de luni, Trump a minimalizat în repetate rânduri dezvăluirile potrivit cărora Jensen Huang, un apropiat al său, a avut o aventură cu o presupusă spioană chineză, insistând că îl crede pe miliardarul din tehnologie atunci când acesta spune că nu știa nimic despre presupusa operațiune de spionaj.

Rolul influent pe care Huang l-a avut în consilierea lui Trump în privința inteligenței artificiale și a abordării comerțului cu China a ajuns tot mai mult sub lupă, în condițiile în care, în paralel, agențiile de informații ale guvernului american o investigau, luni la rând și departe de ochii publicului, pe presupusa spioană care se apropiase de Huang.

„Chiar îl cred”, le-a spus Trump jurnaliștilor în timpul conferinței de presă improvizate de luni de la Casa Albă. „Cred că va fi bine”.

Episodul extraordinar a stârnit îngrijorări serioase legate de riscurile economice și de securitate națională generate de relația șefului Nvidia cu presupusa spioană chineză.

Și probabil va adânci îngrijorările democraților în privința a ceea ce știa Casa Albă despre comportamentul lui Huang și al celor din jurul său, dar și a motivului pentru care Trump a continuat totuși să se bazeze în mare măsură pe sfaturile CEO-ului în modelarea industriei americane a inteligenței artificiale, evaluată la miliarde de dolari.

Luni, înalți oficiali ai administrației Trump s-au întâlnit cu un grup de parlamentari de top însărcinați cu supravegherea agențiilor de informații ale țării, iar în cadrul discuției au abordat informațiile legate de relația lui Huang cu Alice Huang, directoare la o companie de tehnologie din Singapore, care nu este rudă cu CEO-ul Nvidia.

Întâlnirea privată cu așa-numitul „Grup celor Opt” (Gang of Eight) trebuia inițial să se concentreze pe războiul din Iran. Ea a avut loc însă la câteva zile după ce Jensen Huang și-a recunoscut aventura și la aproape un an după ce FBI le-a semnalat pentru prima dată parlamentarilor îngrijorarea că Alice Huang ar putea transmite informații Chinei, au declarat surse familiarizate cu situația, citate de CNN. (Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, a declarat luni că acuzația potrivit căreia Alice Huang strângea informații pentru Beijing este „o speculație complet nefondată și o încercare de a denigra și defăima China”.)

Directorul Serviciilor Naționale de Informații, Jay Clayton, și directorul CIA, John Ratcliffe, au fost văzuți la Capitoliu, în timp ce oficialii administrației Trump s-au întâlnit timp de peste o oră cu membrii Grupului celor Opt.

Parlamentarii au lăsat însă să se înțeleagă, după întâlnire, că au în continuare mai multe întrebări decât răspunsuri, iar democrații au promis o serie întreagă de anchete pe acest subiect după ce vor prelua controlul Congresului, în ianuarie.

„Exportul de semiconductori avansați către China sau către țări prin care China ar putea avea acces la ei este o chestiune de o importanță imensă pentru securitatea națională”, a declarat într-un comunicat congresmanul Jim Himes, cel mai important democrat din Comisia pentru Informații a Camerei Reprezentanților. „Căutăm agresiv mai multe informații pentru a înțelege ce s-a întâmplat și dacă procesul decizional privind exportul de cipuri a fost influențat în mod necorespunzător sau compromis”.

Jensen Huang, care a cofondat Nvidia și a transformat-o într-una dintre cele mai valoroase companii din lume, face parte dintr-un grup restrâns de miliardari din tehnologie care au avut un rol influent în conturarea abordării lui Trump față de industria inteligenței artificiale, bazată pe o reglementare minimă.

În septembrie, CEO-ul a contribuit la redactarea unui angajament semnat de el și de alți directori importanți din domeniul inteligenței artificiale la Casa Albă, prin care aceștia se obligau să își „autoreglementeze” companiile.

Huang a făcut, de asemenea, presiuni repetate asupra lui Trump pentru a obține mai multă libertate în vânzarea de cipuri avansate de inteligență artificială către China, plasându-se în centrul uneia dintre cele mai importante și controversate dezbateri din administrație.

„Un om extraordinar, am ajuns să-l cunosc atât de bine, Jensen Huang”, a declarat Trump luna trecută, când i-a acordat Medalia Națională pentru Știință. „Întreaga lume funcționează acum cu Nvidia”.

Relația apropiată a lui Huang cu Trump, care include convorbiri telefonice regulate și deplasări la Washington pentru întâlniri în Aripa de Vest, a continuat în ciuda suspiciunilor existente de mult timp în interiorul guvernului că acesta ar putea fi, fără să-și dea seama, o sursă de informații pentru guvernul chinez.

Agenții federali le-au comunicat pentru prima dată unor parlamentari, în urmă cu aproximativ un an, că bănuiesc că Huang este „ținta unei operațiuni de informații străine”, invocând relația sa apropiată cu Alice Huang, cetățean chinez care reprezenta compania de centre de date Megaspeed.

Oficialii FBI au observat că Alice Huang avea dintr-odată o putere de cumpărare neobișnuit de mare pentru cineva în poziția ei, spune una dintre sursele familiarizate cu situația.

Aceste suspiciuni inițiale au stat la baza unui memoriu clasificat emis în mai, care avertiza că Jensen Huang avea o relație apropiată cu o femeie despre care SUA concluzionaseră că este spioană chineză, potrivit unui oficial american și al unei alte surse familiarizate cu situația.

Memoriul a fost coordonat de Rubio și a circulat într-un grup restrâns de înalți oficiali ai administrației înainte de vizita lui Trump în China, unde s-a întâlnit cu liderul chinez Xi Jinping, au precizat aceleași surse. Cam în aceeași perioadă, o firmă de cercetare din New York, specializată în pariuri împotriva companiilor listate la bursă, a publicat propriul raport, în care punea sub semnul întrebării relația „incomod de apropiată” dintre CEO-ul Nvidia și Alice Huang.

Deși sursa familiarizată cu situația susține că Trump a fost informat despre suspiciunile de spionaj în timpul călătoriei din mai, președintele nu a luat nicio măsură vizibilă pentru a se distanța de Jensen Huang. Huang nu s-a numărat inițial printre directorii din tehnologie și oamenii de afaceri invitați să-l însoțească pe Trump în China, deși nu este clar dacă această decizie a avut legătură cu memoriul lui Rubio. În cele din urmă, Trump a insistat ca CEO-ul Nvidia să i se alăture.

Ulterior, președintele l-a numit „Marele Jensen Huang” într-o postare pe rețelele sociale în care susținea că informațiile potrivit cărora acesta nu fusese invitat erau incorecte. „Îi voi cere președintelui Xi, un lider de o distincție extraordinară, să «deschidă» China, astfel încât acești oameni geniali să-și poată face magia și să ajute la ridicarea Republicii Populare la un nivel și mai înalt!”

Dezvăluirile au stârnit o alarmă mult mai mare în rândul oficialilor federali și al altor persoane din anturajul lui Trump, care s-au declarat șocați că o presupusă spioană chineză a putut avea un acces atât de direct la conducătorul a ceea ce este poate cea mai importantă companie de inteligență artificială din țară și, potențial, prin extensie, la procesul decizional de la cel mai înalt nivel al guvernului.

„Ți se taie răsuflarea”, a spus un fost înalt oficial al administrației Trump. „Miza este pur și simplu uriașă”.

Doi foști înalți oficiali din serviciile de informații ale FBI au pus, de asemenea, sub semnul întrebării decizia de a nu-i oferi lui Huang o „informare defensivă”, prin care să fie avertizat că ar putea fi ținta serviciilor de informații chineze.

Între timp, unii aliați ai lui Trump s-au arătat îngrijorați, în privat, că întrebarea legată de ce știa președintele despre aventura lui Huang, și de când, le-a oferit democraților o oportunitate puternică de a lansa anchete dăunătoare, care ar putea sta chiar la baza unei proceduri de demitere (impeachment), pe care mulți din anturajul președintelui au ajuns să o considere inevitabilă după alegerile de la jumătatea mandatului de marți.

Lideri democrați importanți din Camera Reprezentanților și din Senat promit deja să lanseze anchete pe acest subiect.

„Cu cât aflu mai multe despre relația nebunească dintre administrația Trump, spionii chinezi și miliardarii din inteligența artificială, cu atât sunt mai convins că nu există nimic din ce face această administrație care să nu fie corupt”, a scris recent pe X senatorul Chris Coons, care urmează să preia anul viitor conducerea Comisiei pentru Relații Externe a Senatului. „Congresul va investiga și va obține răspunsuri”.

Și republicanii au cerut informații de la Nvidia, semn al îngrijorării față de posibilitatea ca China să obțină informații care i-ar putea oferi un avantaj în competiția acerbă cu SUA pentru dezvoltarea tehnologiei de inteligență artificială. Săptămâna trecută, trei membri republicani ai Camerei Reprezentanților i-au cerut lui Huang să participe luna aceasta la o informare confidențială.

„Pentru mine, adevăratul prejudiciu merge dincolo de tentativa de influență sau de colectarea limitată de informații despre proprietatea intelectuală a Nvidia, care s-a produs inevitabil”, a declarat Holden Triplett, fost director pentru contrainformații în cadrul Consiliului de Securitate Națională în timpul primei administrații Trump. „E vorba de toate micile detalii pe care probabil a reușit să le strângă despre parteneri, furnizori, despre cum funcționează sancțiunile în practică și despre posibile modalități de a le ocoli”.

Nvidia a anunțat că va efectua propria anchetă privind comportamentul lui Huang, deși nu este clar dacă consiliul de administrație al companiei este dispus să-l concedieze și ce repercusiuni ar avea o astfel de decizie asupra economiei. Huang, care a transformat Nvidia într-un furnizor dominant al cipurilor aflate în centrul boom-ului inteligenței artificiale, nu are un succesor evident.

Problemele lui Huang au stârnit temeri și în rândul lobbyiștilor și al decidenților politici din întregul sector, îngrijorați că episodul a reaprins în Congres entuziasmul pentru o reglementare mai strictă a companiilor de inteligență artificială, ceea ce ar putea frâna câștigurile care au împins constant în sus piața bursieră.

Totuși, în ciuda implicațiilor pentru securitatea națională, pentru economie și pentru propria sa administrație, președintele a insistat luni că nimic din toate acestea nu îl îngrijorează prea mult.

„Sigur aș verifica cu oamenii de la informații”, a declarat el, întrebat când a aflat pentru prima dată despre suspiciunile legate de Huang. „Este posibil să fi fost menționate. Cu siguranță nu m-au impresionat prea mult”.