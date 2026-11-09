Scandal uriaș la Nvidia. CEO-ul Jensen Huang e anchetat pentru o aventură cu o femeie suspectată că spionează pentru China

1 minut de citit Publicat la 11:05 09 Noi 2026 Modificat la 11:20 09 Noi 2026

Jensen Huang, directorul general al Nvidia. Sursa foto: Hepta

Consiliul de administraţie al Nvidia, gigantul american din domeniul semiconductorilor, a lansat duminică o anchetă independentă în urma dezvăluirilor despre o posibilă operaţiune de spionaj chineză care l-a vizat pe directorul general al Nvidia, Jensen Huang, care a recunoscut o aventură extraconjugală, relatează luni CNN şi AFP, conform Agerpres.

Această dezvăluire afectează un jucător important în domeniul inteligenţei artificiale şi pe directorul general al acesteia, Jensen Huang, considerat una dintre cele mai influente figuri din domeniul inteligenţei artificiale. Ea survine cu doar câteva zile înainte de călătoria preşedintelui american Donald Trump în China pentru un summit internaţional.

The New York Times scria la sfârşitul lunii octombrie că o directoare chineză a companiei Megaspeed, Alice Huang, cunoscută şi sub numele de Huang Le, era suspectată de serviciile de informaţii americane că ar fi agent al serviciilor secrete chineze şi că ar fi stabilit o relaţie strânsă cu Jensen Huang.

Compania Megaspeed, cu sediul în Singapore, este suspectată că ar fi deturnat către China cipuri avansate de AI produse de Nvidia, potrivit unor surse anonime citate de publicaţia americană.

Consiliul de administraţie al Nvidia a citat într-un comunicat informaţii apărute în presă despre "eforturi ale unor servicii de informaţii străine" care îl vizau pe fondatorul şi CEO-ul său, fără a specifica originea sau conţinutul acestor rapoarte.

Comunicatul precizează că un comitet de administratori independenţi, "asistaţi de consilieri juridici externi independenţi", va supraveghea o anchetă. Afirmând că membrii consiliului "au încredere în Jensen şi în echipa sa de conducere", acesta subliniază că CEO-ul "susţine pe deplin această analiză şi s-a angajat să coopereze".

"Deşi consiliul de administraţie nu are niciun motiv să creadă că securitatea naţională sau secretele comerciale ale Nvidia au fost compromise, ancheta consiliului va examina toate informaţiile disponibile", a declarat acesta, adăugând că informaţii suplimentare vor fi furnizate atunci când va fi cazul.

Jensen Huang şi-a confirmat sprijinul pentru anchetă într-un mesaj adresat angajaţilor grupului, o copie fiind obţinută de AFP, în care a recunoscut că a avut o aventură extraconjugală şi şi-a exprimat "cel mai profund regret". El şi-a reafirmat "angajamentul total" faţă de companie.

Cu toate acestea, el nu a oferit niciun detaliu despre relaţie şi nici nu a răspuns acuzaţiilor recente publicate în presă.

Beijingul a respins aceste rapoarte drept "speculaţii nefondate", în timp ce preşedintele american, Donald Trump, şi-a exprimat sprijinul faţă de directorul general al Nvidia, Jensen Huang.