Cod galben de vânt și ger în București. ANM: Vremea va fi „deosebit de rece” în Capitală, cu temperaturi de până la -10 grade

1 minut de citit Publicat la 12:48 29 Noi 2026 Modificat la 12:51 29 Noi 2026

Conform prognozei ANM, în primele două zile ale lunii decembrie, vremea va rămâne deosebit de rece. Foto: Inquam Photos/George Călin

Vremea va fi deosebit de rece în Bucureşti în următoarele zile, cu temperaturi maxime care nu vor depăşi 1 grad şi minime ce vor coborî până -10 grade Celsius, potrivit prognozei speciale emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), pentru intervalul 29 noiembrie - 2 decembrie 2026.

Astfel, duminică, între orele 10:00 şi 20:00, Bucureştiul se află sub atenţionare meteorologică „Cod galben pentru intensificări ale vântului”, iar în intervalul 29 noiembrie, ora 10:00 - 2 decembrie, ora 10:00, va fi în vigoare un mesaj de atenționare de „Cod galben pentru vreme deosebit de rece şi nopţi geroase”.

În intervalul 29 noiembrie, ora 10:00 - 30 noiembrie, ora 8:00, ANM anunță că „vremea va fi deosebit de rece”, în București.

„Cerul va avea înnorări pe parcursul zilei, apoi va deveni variabil. Vântul va avea intensificări, cu viteze de 50 - 60 km/h, amplificând senzaţia de frig. Temperatura maximă va fi de -2, respectiv -1 grad, iar cea minimă între -8 şi -5 grade Celsius”, conform ANM.

În perioada 30 noiembrie, ora 8:00 - 1 decembrie, ora 08:00, vremea se va menţine deosebit de rece, cu o temperatură maximă de -2 şi -1 grad şi o minimă între -9 şi -6 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări ziua (viteze la rafală de 40 - 45 km/h), amplificând senzaţia de frig.

În primele două zile ale lunii decembrie, vremea va rămâne deosebit de rece, astfel că temperatura maximă va fi de -1 şi 1 grad Celsius, iar cea minimă între -10 şi -7 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.