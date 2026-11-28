Centura orașului Gura Humorului, mai aproape de realizare după aproape 20 de ani de așteptare. Investiție de 160 de milioane de euro

2 minute de citit Publicat la 20:19 28 Noi 2026 Modificat la 20:19 28 Noi 2026

Noua șosea va avea 9,3 kilometri, cu aproximativ cinci kilometri de viaduct, și va ocoli orașul pe la sud. Foto: Antena 3 CNN

După aproape 20 de ani de așteptare, centura orașului Gura Humorului face un pas important spre realizare. Constructorul a fost desemnat, iar investiția este estimată la 160 de milioane de euro. Noua șosea va avea 9,3 kilometri, cu aproximativ cinci kilometri de viaduct, și va ocoli orașul pe la sud. Proiectul este așteptat de şoferi de multă vreme.

De aproape 20 de ani, varianta ocolitoare a orașului Gura Humorului apare în proiectele de infrastructură și în promisiunile electorale. Între timp, DN 17, una dintre principalele legături rutiere dintre Moldova și Transilvania, continuă să fie aglomerat, mai ales în weekenduri, de sărbători și în sezonul turistic.

Acum însă visul a zeci de mii de oameni este mai aproape de realitate ca niciodată. Proiectul a ajuns la finalul procedurii de licitație. Consiliul Județean Suceava a anunțat desemnarea constructorului pentru o investiție estimată la 160 de milioane de euro.

„Când am venit la Consiliul Județean, am găsit un studiu de fezabilitate, cred că avea o valoare de 500 și ceva de milioane de euro, actualizat însemna vreo 760 de milioane de euro. Împreună cu colegii din Consiliul Județean, cu cei de la Direcția de Drumuri, am reușit să căutăm și să găsim o altă soluție, o soluție mult mai viabilă, 160 de milioane de euro pentru varianta ocolitoare la Gura Humorului”, a declarat Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava.

Noua variantă ocolitoare va avea 9,3 kilometri și va lega zona Păltinoasa de Bucșoaia, spre Frasin. Traseul va trece la sud de oraș, în zona râului Moldova, și va include aproximativ cinci kilometri de viaduct. Proiectul a fost adaptat pentru a putea fi realizat independent de Autostrada Nordului, aflată încă în etapa documentațiilor.

Potrivit președintelui Consiliului Județean, șoseaua va fi construită inițial la jumătate de profil de autostradă, cu posibilitatea extinderii ulterioare la patru benzi.

„Și în momentul de față avem desemnat câștigătorul, urmează cinci luni proiectare, 20 de luni execuție și vom rezolva o problemă urgentă a județului Suceava”, a mai declarat Gheorghe Șoldan.

Procedura de licitație a durat aproape un an. Potrivit informațiilor prezentate de Consiliul Județean, o contestație depusă de o firmă din China, ulterior respinsă ca nefondată, a întârziat procedura cu aproape trei luni. Pe 17 noiembrie a fost anunțată asocierea câștigătoare, după obținerea avizului final al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

Autoritățile estimează că primele lucrări vor începe în prima parte a anului 2027. Gheorghe Șoldan susține că șantierul nu va afecta traficul actual prin Gura Humorului, deoarece noua șosea va avea un traseu separat. Pentru șoferii care tranzitează orașul, problema este însă una de zi cu zi. În perioadele aglomerate, traversarea celor câțiva kilometri dintre Frasin și Gura Humorului poate dura chiar și o oră.

„Mai ales când sunt sărbătorile, când lumea mai pleacă, mai iese, să se mai ducă la o plimbare sau ceva, când mai vine acasă, nu mai ajunge, că e traficul mult prea mare”, spune un șofer.

„Din Frasin până aici am făcut cel puțin o oră, o oră și zece minute. Distanța e de șapte kilometri”, a spus un alt șofer.

Anunțul privind finalizarea licitației este primit cu speranță. Unii dintre localnici spun că lucrările ar fi trebuit începute cu mult timp în urmă și așteaptă să vadă utilajele pe șantier.

Investiția ar urma să fie finanțată din fonduri europene, cu o cofinanțare de două procente din partea Consiliului Județean Suceava. Contractul prevede cinci luni pentru proiectare și 20 de luni pentru execuție. Până la deschiderea noii șosele, traficul de tranzit va continua să treacă prin centrul orașului Gura Humorului.