De la han la muzeu: Povestea clădirii din Suceava care păstrează patru secole de istorie

2 minute de citit Publicat la 17:43 28 Noi 2026 Modificat la 17:43 28 Noi 2026

Hanul Domnesc este considerat cea mai veche construcție din Suceava. Foto: Antena 3 CNN

În centrul Sucevei, o clădire veche de peste patru secole a schimbat o mulțime de destinații, dar și-a păstrat poveștile din toate epocile. Hanul Domnesc, atestat documentar în 1622, a fost han, casă de vânătoare pentru familia imperială austriacă, reședință privată și, astăzi, muzeu etnografic. La parter, vizitatorii descoperă atmosfera unui han de odinioară, iar la etaj, tradițiile, costumele și meșteșugurile Bucovinei.

În centrul Sucevei, o clădire păstrează povești care traversează mai bine de patru secole. Hanul Domnesc este considerat cea mai veche construcție din oraș. Era o construcție din piatră, atestată prima dată la 1622. De-a lungul timpului, a avut mai multe destinații.

„Este cea mai veche construcție din oraș, care s-a păstrat. Ea a funcționat ca han, după care, după 1775, a devenit o casă de vânătoare pentru familia imperială austriacă”, a declarat Emil Ursu, directorul Muzeului Național al Bucovinei.

După instaurarea administrației austriece în Bucovina, reprezentanți și oficialități care veneau în numele împăratului au vizitat această clădire. Nu se ştie cu certitudine, dar e posibil ca însuși împăratul Franz Joseph să fi trecut pe aici. În 1918, clădirea a devenit reşedinţă particulară. După 1948, imobilul a fost naționalizat. În anii 1962–1966 a trecut printr-un amplu proces de restaurare, iar din 1968 găzduiește muzeul etnografic.

„La ora la care vorbim, imobilul aparține din nou familiei Colomensche, care, evident, ne-a închiriat locația pentru ca muzeul să nu plece de aici”, a mai declarat Emil Ursu.

Muzeul propune o incursiune în lumea tradițională a Bucovinei. La parter, încăperile sunt amenajate astfel încât să redea atmosfera unui han de altădată.

Vizitatorii pot vedea camera de primire, bucătăria, sala de mese și dormitorul. La etaj, povestea se mută din lumea vechilor hanuri în universul tradițiilor bucovinene. Sunt prezentate principalele zone etnofolclorice ale județului Suceava, prin costume populare, țesături, obiceiuri și meșteșuguri.

Colecția face parte dintr-un concept muzeal mai amplu, în care mai multe localități din județ au primit teme etnografice distincte.

„La Suceava parterul îl aveți amenajat ca han vânătoresc, la Gura Humorului aveți obiceiuri populare, la Rădăuți aveți tehnici populare, la Suceava este o sinteză, parterul este amenajat ca un vechi han, iar la etaj avem principalele zone etnofolclorice ale județului Suceava”, a mai declarat directorul Muzeului Național al Bucovinei.

De la o clădire ridicată în secolul al XVII-lea, cu destinații schimbate de-a lungul istoriei, până la un muzeu care păstrează mărturii ale vieții tradiționale, Hanul Domnesc rămâne unul dintre locurile în care trecutul Sucevei poate fi descoperit ca o experiență personală.