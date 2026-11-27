S-a deschis Târgul de Crăciun din București. Centrul Capitalei este un spectacol de lumini. Imagini de la cel mai mare târg din oraș

3 minute de citit Publicat la 21:44 27 Noi 2026 Modificat la 21:45 27 Noi 2026

Târgul de Crăciun din Piaţa Constituţiei, ajuns la a 19-a ediţie, s-a deschis vineri şi poate fi vizitat până pe 27 decembrie. Foto: Agerpres

Târgul de Crăciun din Piața Constituției, cel mai mare din București, s-a deschis vineri seară, relatează Agerpres. Principalele atracții sunt bradul de 30 de metri luminat de 171.000 de LED-uri, roata panoramică, trenulețul și Casa lui Moș Crăciun. Odată cu deschiderea târgului a fost aprins și iluminatul festiv și centrul Capitalei a devenit un adevărat spectacol de lumini.

Desfăşurat pe o suprafaţă de peste 20.000 mp, târgul are un decor festiv spectaculos, iar organizatorii promit experienţe inedite pentru vizitatori şi un program artistic care îmbină muzica pop şi rock cu spectacolele tradiţionale, colindele şi momentele dedicate copiilor.

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Târgul de Crăciun Bucureşti, cu 133 de căsuţe, va fi deschis în perioada 27 noiembrie - 27 decembrie după următorul program: luni-vineri, 12:00-22:00; sâmbătă-duminică, 10:00-22:00. Accesul este gratuit.

Principalele atracții de la cel mai mare târg din București

Cele 133 de căsuţe din târg vor reuni producători, meşteşugari şi artizani din România, cu o selecţie variată de produse tradiţionale, decoraţiuni şi cadouri realizate manual.

Vizitatorii se vor putea bucura de cozonaci, turtă dulce, ciocolată de casă, langoşi, castane coapte şi alte preparate de sezon, alături de vin fiert şi ciocolată caldă. Oferta este completată de obiecte de ceramică, globuri pictate, jucării din lemn, bijuterii şi creaţii artizanale inspirate de tradiţiile româneşti.

Printre principalele atracţii ale ediţiei se numără bradul de Crăciun de 30 de metri, împodobit cu o plasă luminoasă alcătuită din 171.000 de beculeţe LED, care va domina decorul festiv din Piaţa Constituţiei. Instalaţiile luminoase şi decoraţiunile tematice vor completa atmosfera de sărbătoare, alături de roata panoramică, carusel şi trenuleţ, pregătite să ofere experienţe pentru întreaga familie, precizează organizatorii.

Un loc special îl ocupă Casa lui Moş Crăciun, un spaţiu de peste 100 mp, decorat şi pictat manual, care va fi deschisă pe toată perioada târgului, începând din data de 4 decembrie. Aici, copiii vor putea participa la activităţi creative, vor întâlni spiriduşi şi personaje de poveste şi vor putea lăsa scrisori pentru Moş Crăciun.

Între 12 şi 24 decembrie, Moş Crăciun va fi prezent pentru a-i întâlni pe cei mici.

Programul dedicat familiilor va include şi ateliere de creaţie, spectacole şi momente interactive pe parcursul târgului.

Vineri seară susţin concerte Alina Sorescu & „Picii lu' Soreasca”, Fuego şi Zdob şi Zdub.



Programul artistic al zilei de sâmbătă îi include pe: The Kryptonite Sparks, Toulouse Lautrec, Bere Gratis & Gheorghe Zamfir. Duminică vor urca pe scenă: Alexandra Ungureanu Band, OCS şi VUNK.



Luni, 30 noiembrie, vor concerta: Shining Stars by Amalia Niţă, Nadir şi Loredana & Banda Agurida, iar marţi, 1 decembrie, spectatorii îi vor putea urmări pe Florin Grigore & Star Music Band, Valeria Arnăutu şi Grupul Vocal „Vlăstarele Cântecului Românesc”, Ioana Maria, Doiniţa şi Ionuţ Dolănescu, Simona Dinescu, Ionuţ Sidău, Maria Tincu, Cristina Dan şi Yura-Gheorghe Ţiple.

S-au aprins luminițele în București

Tot vineri seară a fost aprins iluminatul festiv din București. Butonul prin care au fost aprinse 6 milioane de beculeţe a fost apăsat de copii de la DGASPC, dar şi de cei din trupa „Picii”, coordonată de Alina Sorescu.



Iluminatul festiv include târgul, dar şi zece mari artere centrale: Bd. Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Magheru, Bd. Bălcescu, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Aviatorilor, Bd. Regele Mihai I, Şos. Kiseleff, Calea Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, dar şi Piaţa Romană. Bradul uriaş din centrul pieţei străluceşte în 171.000 de luminiţe.





