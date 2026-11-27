Nicu Ștefănuță a adăugat că viitoarele regiuni trebuie să respecte identitatea istorică a comunităţilor. Foto: Agerpres

Europarlamentarul independent Nicu Ștefănuță a propus vineri seara, într-o conferință de presă la Sibiu, reorganizarea administrativ-teritorială a României în 12 sau 13 regiuni cu consilii regionale alese direct în locul consiliilor judeţene şi comasarea voluntară a comunelor, după modelul Republicii Moldova, relatează Agerpres.

Ștefănuță a spus că o reformă administrativ-teritorială nu poate fi realizată fără „transferul efectiv de putere” de la București către regiuni. Astfel, el a propus împărțirea țării în 12 sau 13 regiuni „cu putere de decizie”.

„În loc de CJ-uri ar trebui să avem consilii regionale alese direct, pentru că atribuţiile trebuie însoţite de resurse. La ce bun avem CJ-uri dacă CJ-urile nu au bugete nici câte oraşele, la ce bun să avem nu ştiu câte secretariate de primării, dacă nu-şi pot genera nici măcar banii de curent?”, a spus europarlamentarul.

Nicu Ștefănuță a adăugat că viitoarele regiuni trebuie să respecte identitatea istorică a comunităţilor şi să dispună inclusiv de capacitatea de a negocia cu Uniunea Europeană.



„Această descentralizare regională trebuie să păstreze regiunile cunoscute practic de oameni şi cu care se identifică şi nu se inventează altele noi”, a afirmat acesta.



Întrebat de jurnalişti din ce regiune ar trebui să facă parte Sibiul în urma reorganizării administrativ-teritoriale, Nicu Ştefănuţă a indicat drept punct de plecare actuala Regiune de Dezvoltare Centru, susţinând că denumirea viitoarei regiuni trebuie să aibă legătură cu Transilvania.



În ceea ce priveşte comasarea comunelor, Nicu Ştefănuţă a pledat pentru modelul Republicii Moldova, bazat pe decizia voluntară a comunităţilor de a-şi pune în comun resursele şi funcţiile administrative.