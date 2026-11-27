AI a întrebat, ministrul pentru AI a răspuns. Ce curiozitate a avut inteligența artificială pentru Bogdan Dumitru

1 minut de citit Publicat la 18:17 27 Noi 2026 Modificat la 18:17 27 Noi 2026

Bogdan Dumitru a fost cercetător-șef la Bitdefender înainte de a accepta această funcție publică. Foto: captură Antena 3 CNN

Inteligența Artificială a întrebat, ministrul Inteligenței Artificiale de la București a răspuns. Într-un interviu la Antena 3 CNN, Bogdan Dumitru a primit o întrebare de la AI. Ce serviciu public va deveni mai rapid, datorită inteligenței artificiale, în anul următor? Răspunsul ministrului: firma într-o zi.

În timpul interviului acordat realizatorilor Robert Kiss și Ana Roman în cadrul emisiunii „România 360”, ministrul delegat pentru digitalizare și Inteligență Artificială, Bogdan Dumitru, a fost provocat să răspundă unei întrebări formulate de AI.

Așadar, un instrument AI a primit următorul prompt: ministrul Inteligenței Artificiale se află în platoul Antena 3 CNN, ce întrebare i-ai pune?

Întrebarea aleasă de AI a fost: Domnule ministru, numiți un serviciu public pe care inteligența artificială îl va face mai rapid în 2027.

Bogdan Dumitru a spus că primul lucru care i-a venit în minte a fost „firma într-o zi”

„Să poți să îți faci o firmă într-o zi ar fi un lucru fantastic, să apară mult mai multe firme, mai multe start-up-uri, preponderent în tehnologie și multe dintre ele să trăiască și anul umător sau peste următorii doi ani”, a spus ministrul.

Întrebat dacă s-ar putea întâmpla asta în anul 2027, ministrul a răspuns: „da, e posibil”.

Guvernul Niculescu este primul care are un ministru delegat pentru inteligență artificială. Bogdan Dumitru a fost cercetător-șef la Bitdefender înainte de a accepta această funcție publică.

Din octombrie 2001 până în iunie 2024 a ocupat funcția de Chief Technology Officer (CTO) la Bitdefender, o perioadă de aproape 23 de ani. În iunie 2024 a trecut în poziția de Chief Scientist al companiei.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Universității București, unde predă din 2016, Bogdan Dumitru deține un masterat în matematică și informatică și un doctorat în Natural Language Processing – procesarea limbajului natural, obținut la Universitatea din București.