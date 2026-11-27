O companie aeriană din Europa și-a anunțat falimentul și a anulat toate zborurile, din cauza creșterii prețului la combustibil

2 minute de citit Publicat la 18:06 27 Noi 2026 Modificat la 18:06 27 Noi 2026

O companie aeriană din Europa și-a anunțat falimentul și a anulat toate zborurile Foto: Getty Images

Compania aeriană norvegiană Norse Atlantic Airways a intrat în faliment și a anulat toate zborurile viitoare, după ce creșterea vertiginoasă a costurilor combustibilului, cauzată de războiul din Iran, i-a afectat grav situația financiară.

Compania a anunțat că intră în insolvență și a publicat pe site-ul său un mesaj prin care le transmite clienților să nu se prezinte la aeroporturi, inclusiv pasagerilor care ar putea fi blocați departe de casă. Prăbușirea companiei a avut loc la o zi după ce aceasta suspendase zborurile, avertizând că situația sa financiară este critică, relatează The Guardian.

Compania opera zboruri pe distanțe lungi, la prețuri reduse, în întreaga lume, inclusiv curse de la Londra Gatwick și din SUA către Europa și Asia. Printre zborurile anulate se numără cele de luna viitoare de la Gatwick și Manchester către Thailanda, precum și cursele din Londra către Africa de Sud și Statele Unite.

Conducerea Norse a concluzionat că activitatea companiei nu mai este viabilă, după un an în care companiile aeriene din întreaga lume au fost afectate de creșterea vertiginoasă a prețurilor petrolului, care a dus la dublarea costului combustibilului pentru avioane, dar și la diminuarea cererii din partea consumatorilor, după izbucnirea războiului din Iran, în februarie.

Companiile aeriene concurente au anticipat creșteri puternice ale tarifelor aeriene și falimentul operatorilor mai vulnerabili.

Într-o declarație transmisă Bursei de Valori din Oslo, Eivind Roald, directorul executiv al Norse, a afirmat: „Consiliul de administrație al Norse Atlantic Airways AS a luat decizia dificilă de a solicita declararea falimentului, în ciuda eforturilor considerabile depuse de companie și de grup pentru a găsi o soluție. Regretăm profund impactul pe care această situație îl va avea asupra pasagerilor, angajaților și partenerilor noștri”.

Acesta a declarat că grupul proprietar și filiala Norse din Regatul Unit - înființată pentru a respecta reglementările aviatice după Brexit - „lucrează la găsirea unei soluții care să permită continuarea activității pentru partea rămasă a afacerii”.

Cu toate acestea, toate zborurile din Regatul Unit au fost, de asemenea, anulate, iar vânzarea biletelor a fost suspendată.

Într-un mesaj publicat pe site-ul său, Norse le-a recomandat pasagerilor să contacteze agențiile de turism, intermediarii prin care au rezervat zborurile, companiile de asigurări sau emitenții cardurilor de credit. Totodată, compania a precizat că pasagerii trebuie să se descurce pe cont propriu și să solicite informații de la birourile de informare din aeroporturi.

„Știm că această situație va perturba planurile de călătorie și că unii pasageri ar putea rămâne blocați departe de casă. Serviciul de relații cu clienții pentru ambele companii aeriene nu mai este disponibil prin telefon, e-mail, chat sau rețelele sociale”, a anunțat compania.

Sfârșitul abrupt al companiei a venit după ce Norse anunțase joi dimineață că se află în pragul colapsului. Vineri dimineață, compania a raportat că proprietarii aeronavelor pe care le închiria avea au transmis notificări de reziliere a contractelor pentru cele 12 avioane din flota sa.

Norse a fost înființată în 2021, încercând să reproducă modelul Norwegian Air, ale cărei tentative de a crea o nouă piață pentru zborurile intercontinentale low-cost s-au încheiat odată cu pandemia.

Norse a relansat pentru scurt timp rutele transatlantice, utilizând aceleași tipuri de aeronave, Boeing 787 Dreamliner.

Cu toate acestea, compania s-a confruntat în cele din urmă cu dificultăți financiare similare, iar în această vară le-a comunicat investitorilor că analizează posibilitatea unei vânzări sau a unei fuziuni. Totodată, a demarat un program de reducere a costurilor în valoare de 50 de milioane de dolari, care a inclus concedieri, renunțarea la sediul central din Norvegia și înlocuirea directorului executiv inițial.