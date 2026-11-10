Carambol cu 11 morți și 48 de răniți în Bulgaria. 70 de mașini s-au ciocnit pe o autostradă. Sunt camioane arse și TIR-uri răsturnate

4 minute de citit Publicat la 12:25 10 Noi 2026 Modificat la 12:35 10 Noi 2026

Carambol cu zece morți în Bulgaria. 50 de mașini s-au ciocnit pe o autostradă. Sunt camioane arse și TIR-uri răsturnate. FOTO Colaj X

Unsprezece oameni au murit în două caramboluri de proporții produse marți dimineață pe autostrada Trakia, în Bulgaria, a anunțat guvernatorul regional Gheorghi Cealakov pentru agenția de presă BTA. Din cauza ceții dense, peste 70 de vehicule au fost implicate în coliziuni, iar 48 de persoane au fost rănite, scrie Novinite.

Peste 70 de mașini și camioane au fost implicate în incidentele din regiunea Yambol, a confirmat guvernatorul regiunii Sliven, Mihail Kasherov.

Accidentele s-au produs pe ambele sensuri, lângă nodul rutier Zimnița, și au blocat complet traficul, scrie Novinite.

Primul a avut loc la kilometrul 289, pe sensul spre Burgas, iar al doilea la kilometrul 294, înainte de nodul Zimnița, pe sensul spre Sofia.

Primul apel la numărul de urgență a fost înregistrat în jurul orei 7.10, iar la scurt timp a fost semnalat și accidentul de pe sensul opus.

Guvernatorul a confirmat că există victime și a descris situația drept foarte gravă. Inițial, Diana Rusinova, de la Centrul European pentru Politici de Transport, anunțase zece morți, iar Bogdan Milcev vorbise despre cel puțin șapte decese și peste 50 de răniți. Ulterior, Rusinova a precizat că autostrada a fost închisă complet și că numărul răniților depășește 50.

? No, this isn't footage from a post-apocalyptic movie — it's a massive highway pileup in Bulgaria More than 50 vehicles collided on a highway near the city of Yambol due to thick fog. According to preliminary reports, at least 10 people were killed and dozens injured. The highway was littered with debris, and several vehicles caught fire. One driver said he miraculously escaped his vehicle. Another smashed the window of a burning car and pulled a person to safety. “Everything happened very quickly. So many people died here. A man died right behind me. There were four trucks behind me. Thank God I'm still alive,” one witness recalled. — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026

Spitalele din regiune, în alertă

La spitalul din Iambol au fost internate 11 persoane, cele mai multe în stare gravă, a declarat pentru BTA directorul adjunct, dr. Valentin Valcev. Șapte au traumatisme multiple, iar trei au fracturi la membre. Medicii evaluează în continuare starea celorlalți pacienți.

Potrivit lui Valcev, alte șapte victime cu traumatisme multiple severe au fost aduse la unitatea de șoc și traumă a Spitalului „Sf. Pantelimon” din Iambol. Trei dintre ele sunt în stare critică. Toate echipele de terapie intensivă, chirurgie și traumatologie au fost mobilizate. Pentru că spitalul nu are secție de neurochirurgie, pacienții care au nevoie de astfel de intervenții vor fi transferați.

Alți opt răniți au fost duși la Spitalul „Dr. Ivan Seliminski” din Sliven. Șapte au leziuni la membre și la torace, iar al optulea este în stare critică, cu un traumatism cranio-cerebral, a anunțat guvernatorul regiunii Sliven, Mihail Kașerov. Spitalul a suspendat operațiile programate pentru a pune la dispoziție medici și resurse.

La intervenție participă echipaje medicale din Iambol, Sliven și Burgas. Ambulanțele ajung la locul accidentului la fiecare două-trei minute. Ministerul Apărării a anunțat că un avion militar de transport Spartan a decolat spre Burgas și este pregătit să ajute la transportul victimelor spre Iambol.

Tragedy in Bulgaria. 10 people have died and over 50 were injured in a series of major crashes involving around 50 vehicles on the Trakia motorway near Yambol. Dense fog caused extremely poor visibility. ? https://t.co/AYu4pjvqaL — една българка (@transbulgaria) November 10, 2026

Oameni blocați în mașini și în camioane

Inspectorul-șef Todor Mișinev, șeful Poliției Rutiere din Iambol, a declarat la Nova TV că mai multe persoane au rămas blocate în vehicule, inclusiv în autocisterne. „Sunt oameni prinși în mașini. Acum, prioritatea este salvarea lor. După aceea vor începe cercetările”, a spus el.

Salvatorii au fost nevoiți să taie tabla pentru a-i scoate pe unii dintre cei prinși. Un martor, Todor Penev, a povestit că a văzut o mașină arsă complet și un camion răsturnat pe iarba de lângă autostradă. Un alt martor a relatat că un autoturism a luat foc după impact.

Un șofer implicat în carambol a declarat la Nova TV că vizibilitatea nu depășea 30 de metri. Cei care se loviseră deja le făceau semne șoferilor care se apropiau, ca să încetinească. Penev a spus, în emisiunea „Hello, Bulgaria”, că și șoferii de pe sensul opus îi avertizau pe ceilalți, și că el a scăpat pentru că mergea încet.

Potrivit lui Penev, la fața locului au ajuns numeroase autospeciale de pompieri și ambulanțe. El a văzut între 10 și 15 camioane implicate, autoturisme răsturnate pe câmp și autotrenuri în flăcări. Printre vehiculele avariate se află și autocare.

În total, peste 50 de vehicule, autoturisme și camioane de mare tonaj, au fost implicate în cele două caramboluri. Ceața densă și carosabilul ud sunt considerate principalele cauze. Un elicopter medical trimis de la Sliven nu a putut ateriza inițial din cauza vizibilității reduse.

Premierul Rumen Radev și-a anulat programul de la Varna

Cealakov a declarat că serviciile de urgență, poliția și armata au intervenit imediat. Pentru că benzile erau complet blocate, autoritățile au cerut Administrației Regionale a Drumurilor să demonteze parapetele, astfel încât salvatorii să poată ajunge la victime.

A fost activat sistemul de avertizare BG-ALERT pentru trei regiuni, iar guvernatorul a convocat o celulă de criză. Potrivit alertei, primul accident s-a produs puțin după ora 7:00, la kilometrul 289 spre Burgas, urmat de un al doilea în aceeași zonă și apoi de o coliziune cu mai multe mașini pe sensul spre Sofia.

Ministrul de Interne, Ivan Demerdjiev, i-a trimis la fața locului pe secretarul general interimar al ministerului, comisarul-șef Liubomir Nikolov, și pe ministrul adjunct Kaloian Kaloianov. Ministrul Sănătății, Katia Ivkova, s-a deplasat și ea în zonă și urmează să susțină o conferință de presă la spitalul din Sliven. Premierul Rumen Radev și-a anulat programul de la Varna, după întâlnirea cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Rute ocolitoare

Circulația este închisă pe ambele sensuri între nodurile Zimnița și Kabile. Polițiștii dirijează traficul pe rutele ocolitoare, iar coloana de mașini se întinde de la kilometrul 288 până la intersecția cu drumul spre Kabile.

Agenția pentru Infrastructură Rutieră avertizează că restricțiile vor dura mult timp, din cauza numărului mare de vehicule grele implicate și a anchetei în curs.