5 minute de citit Publicat la 14:16 29 Noi 2026 Modificat la 14:25 29 Noi 2026

Închiderea frontierei va suprima una dintre ultimele legături pietonale dintre Rusia și Uniunea Europeană. FOTO: Hepta

Narva, orașul estonian aflat chiar la granița cu Rusia, unde aproximativ 97% dintre locuitori sunt rusofoni, se pregătește să piardă una dintre ultimele legături directe cu țara vecină. Estonia închide pentru cel puțin șase luni toate punctele de trecere terestre de la frontiera cu Rusia, în contextul temerilor privind sabotajele și provocările atribuite Moscovei, o decizie care va afecta mii de oameni cu rude de cealaltă parte a râului, dar și economia locală, scrie cbc.ca.

„Putin vrea să arate, nu doar locuitorilor din Narva, ci întregii lumi, că granițele Rusiei nu au sfârșit”, a declarat Smorževskihh-Smirnova, directoarea Muzeului Narva, într-o discuție cu CBC News, din interiorul zidurilor castelului.

„Simt că, aici, la Narva, ne aflăm la marginea lumii libere, a unei lumi cu valori foarte clare: valorile libertății.”

Smorževskihh-Smirnova cunoaște prețul personal pe care îl presupune aflarea pe această linie de falie. Pentru că a afișat bannere uriașe de protest pe zidurile exterioare ale castelului în fiecare 9 mai, de Ziua Victoriei în Rusia, numindu-l pe președintele rus Vladimir Putin „criminal de război” sau comparându-l cu Adolf Hitler, un tribunal rus a condamnat-o, în lipsă, la 10 ani de închisoare.

Închiderea frontierei va suprima una dintre ultimele legături pietonale dintre Rusia și Uniunea Europeană, generând costuri umane și economice semnificative pentru unii dintre locuitorii din această zonă.

„Susțin această decizie”, a declarat Smorževskihh-Smirnova.

„Pot spune că această frontieră marchează, din păcate, o diferență între două civilizații distincte, așa cum se întâmpla în Evul Mediu.”

Extinderea războiului

Decizia de a închide frontiera terestră vine în contextul în care serviciile de informații occidentale avertizează că războiul din Ucraina se extinde tot mai mult dincolo de granițele sale, prin intermediul unui război hibrid purtat de Rusia.

„Acesta face parte dintr-un plan mai amplu al Rusiei, vizând toate țările europene și statele membre NATO, menit să ne determine să ezităm și să nu mai sprijinim Ucraina”, a declarat pentru CBC News Igor Taro, ministrul de interne al Estoniei.

„Cred ei [Rusia] că vom eșua; dimpotrivă, ne vor face mai puternici și mai rezilienți.”

Estonia acuză serviciul de informații militare al Rusiei, GRU, că s-ar afla în spatele unor recente tentative de incendiere și atentate cu explozibil, care au vizat companii locale din industria de apărare ce produc drone și vehicule fără pilot pentru Ucraina.

În cel mai recent incident, petrecut pe 14 noiembrie, anchetatorii afirmă că doi suspecți au încercat să provoace o explozie și să incendieze o clădire aparținând companiei Threod Systems, situată la nord de capitala Tallinn.

Mai multe alte state europene, printre care Polonia, Germania și România, au formulat acuzații similare la adresa Moscovei. Săptămâna trecută, serviciul britanic de informații MI5 a emis o alertă publică rară, avertizând companiile din sectorul de apărare din Regatul Unit să se pregătească pentru atacuri prin intermediari, dirijate de Rusia.

Frontieră baricadată

Eerik Purgel, oficial în cadrul Poliției și Gărzii de Frontieră din Estonia, a declarat că aceste fortificații sunt necesare din cauza provocărilor constante din partea Rusiei. Potrivit acestuia, acțiunile rușilor au inclus transportarea în masă a migranților cu autobuzele și încurajarea acestora să ia cu asalt punctul de frontieră eston.

„Dacă cineva dorește să comită un act de sabotaj, există posibilitatea ca acesta să încerce să treacă chiar prin zona frontierei”, a explicat Purgel. „Așadar, aceasta este una dintre modalitățile prin care putem gestiona o astfel de situație.”

În alte cazuri, afirmă Purgel, patrulele rusești au pătruns pe bancuri de pietriș disputate din albia râului și au mutat sau îndepărtat balizele, creând impresia unei extinderi a frontierei ruse.

Moscova a reacționat cu furie la închiderea frontierei de către Estonia. Ministerul rus de Externe i-a convocat pe diplomații estoni, calificând închiderea drept un „act ostil” și avertizând că Tallinnul se află periculos de aproape de a declanșa un conflict de mai mare amploare.

Purtătoarea de cuvânt Maria Zaharova a acuzat, de asemenea, Estonia de discriminare împotriva numeroasei sale populații rusofone.

„Astfel de măsuri reprezintă, în esență, încercări de a ridica o nouă Cortină de Fier, sub pretextul unei amenințări venite dinspre Est”, a declarat ea.

Tensiunea generată de închiderea frontierei se resimte cel mai acut chiar în Narva, unde aproximativ 97% dintre locuitori sunt rusofoni, iar mii de oameni au familie, proprietăți sau persoane dragi chiar dincolo de pod, în Ivangorod.

O ocolire care dă peste cap planurile

Înaintea termenului-limită de marți, sute de călători, înfofoliți pentru a se proteja de frig și ploaie, au format cozi în fața punctului de trecere a frontierei de la Narva; unii au așteptat chiar și peste noapte, doar pentru a reuși o ultimă traversare.

Printre aceștia s-a aflat Vasilisa Fedotova, care aștepta la coadă, pe o vreme umedă, alături de fiica ei mică, Melisa. „E groaznic. Am venit ieri la prânz și m-am așezat la coadă împreună cu copilul meu; tot timpul acesta am stat afară. E murdar, e ud, iar cu un copil e foarte greu”, a spus Fedotova. „Nu ne bucură situația, dar nu avem ce face.”

Finlanda și-a închis întreaga frontieră terestră cu Rusia, în lungime de 1.340 de kilometri, în 2023, iar Letonia vecină avertizează că ar putea urma curând exemplul Estoniei, închizându-și și ea granițele.

Vadim Kovalchuk, care locuiește în Finlanda și deține o mică firmă de taxiuri, a declarat pentru CBC News că a trecut prin Narva de zeci de ori pentru a-și vizita rudele din Sankt Petersburg, oraș aflat la aproximativ 350 de kilometri distanță.

Acum, spune el, vizitarea familiei va presupune zboruri prin țări terțe, precum Turcia, sau o călătorie prin enclava europeană a Rusiei, Kaliningrad, situată lângă Polonia.

„Este o situație absolut revoltătoare, pentru că eu trebuie în continuare să merg în Rusia, acolo îmi sunt rudele. Nu pot pur și simplu să nu mă duc”, a spus Kovalchuk.

Mikhail Stalnuhhin, un comentator local cunoscut și realizator de conținut pe YouTube în Narva, a ironizat în emisiunea sa argumentele guvernului eston privind securitatea, subliniind că suspecții reținuți în cazul recentei tentative de incendiere a unei fabrici de drone erau, de fapt, cetățeni letoni care au intrat dinspre interiorul UE.

„Din punctul meu de vedere”, le-a spus Stalnuhhin urmăritorilor săi, „ar fi mai logic să se ia în considerare înăsprirea controalelor la granița dintre Estonia și Letonia.”

Oficialii locali avertizează, de asemenea, că această închidere va da o lovitură grea economiei orașului Narva. Chiar și după ce traficul auto a fost oprit, la începutul războiului, mii de pietoni au continuat să traverseze frontiera pe jos, în fiecare săptămână.

Președintele consiliului municipal din Narva, Urbo Vaarmann, a declarat că acești călători umpleau hotelurile, restaurantele și parcările locale; el a avertizat că închiderea podului riscă să transforme Narva într-un punct mort, atât din punct de vedere psihologic, cât și economic.

„Toți oamenii care traversează frontiera merg la hoteluri, frecventează cafenelele, își parchează mașinile în locurile de parcare din oraș – este un veritabil efect de bulgăre de zăpadă”, a spus el.

Vaarmann afirmă că liderii locali au solicitat, fără succes, introducerea unor excepții din motive umanitare, care să le permită locuitorilor să aibă grijă de rudele în vârstă sau bolnave aflate de cealaltă parte a râului.