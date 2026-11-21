Estonia închide granița cu Rusia, iar oamenii se grăbesc să treacă înainte de termen

3 minute de citit Publicat la 18:53 21 Noi 2026 Modificat la 18:53 21 Noi 2026

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Familii și călători stau la coadă pentru a trece din Rusia în Estonia înainte ca toate cele cinci puncte rutiere de trecere a frontierei să fie închise, pe 1 decembrie. Decizia vine după o presupusă tentativă de sabotaj susținută de Rusia, dar a stârnit îngrijorare printre oamenii care au rude de ambele părți ale graniței, scrie Euronews.

Oameni cu valize, rucsacuri și pungi de plastic s-au adunat în orașul rusesc de frontieră Ivangorod, sperând să ajungă în Estonia înainte ca țara baltică să-și închidă, luna viitoare, granița terestră cu Rusia.

Cozile arată efectele unei decizii care va afecta nu doar călătoriile peste graniță, ci și familiile care au rude de cealaltă parte a frontierei.

Estonia, membră a NATO și a Uniunii Europene, a anunțat pe 20 noiembrie că, de la 1 decembrie, va suspenda traficul rutier prin toate cele cinci puncte de trecere a frontierei cu Rusia. Restricția va rămâne în vigoare timp de șase luni, după care guvernul va reevalua situația de securitate și va decide dacă o prelungește sau o modifică.

De ce închide Estonia granița?

Decizia vine după o tentativă de incendiere a sediului producătorului estonian de drone Threod Systems din Viimsi, la nord de Tallinn, pe 14 noiembrie.

Potrivit Serviciului de Securitate Internă al Estoniei, în spatele tentativei s-a aflat GRU, serviciul de informații militare al Rusiei. Opt cetățeni letoni au fost reținuți, iar anchetatorii suspectează că aceștia au fost recrutați pentru a duce la îndeplinire operațiunea. Personalul de securitate al companiei a intervenit înainte ca pagubele să fie semnificative.

Autoritățile estoniene au descris incidentul drept parte a unui tipar mai larg de sabotaj și activități ostile îndreptate împotriva țării și a altor state europene.

Guvernul a explicat că închiderea graniței le va face mai dificilă serviciilor de informații ruse recrutarea și influențarea persoanelor care intră în Estonia și va ajuta la prevenirea eludării sancțiunilor.

Moscova a respins acuzațiile. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a calificat acuzațiile drept nefondate, iar purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a acuzat Estonia că încalcă drepturile cetățenilor ruși și a amenințat cu contramăsuri politice și diplomatice.

Zaharova a comparat închiderea anunțată a graniței cu ridicarea unei noi Cortine de Fier.

Familii despărțite de graniță

Pentru cei care trăiesc în regiunea de frontieră, decizia are consecințe care depășesc cu mult politica de securitate.

Narva, un oraș estonian cu peste 50.000 de locuitori, se află chiar vizavi de Ivangorod, pe celălalt mal al râului Narva. Cele două orașe au legături familiale, sociale și economice vechi, iar mulți locuitori au rude de ambele părți.

Punctul de trecere a fost folosit și de cei care veneau din alte țări europene pentru a ajunge la Sankt Petersburg.

Rusia a suspendat traficul auto prin punctul de trecere de la Narva în februarie 2024, însă pietonii au continuat să treacă.

Primarul orașului Narva, Jaan Toots, i-a cerut guvernului estonian să ia în calcul excepții umanitare pentru locuitorii care trebuie să-și viziteze rudele în vârstă, să participe la înmormântări sau să rezolve alte probleme familiale urgente.

El a avertizat și asupra consecințelor economice pentru oraș, inclusiv posibile pierderi pentru hotelurile, restaurantele și afacerile locale.

Închiderea graniței ar urma să afecteze și locurile de muncă din regiune, unde polițiștii de frontieră și vameșii fac parte din forța de muncă locală.

Numărul trecerilor a scăzut deja puternic

Numărul celor care călătoresc între Estonia și Rusia a scăzut considerabil de la începutul războiului din Ucraina.

Potrivit televiziunii publice estoniene ERR, numărul anual al trecerilor a scăzut de la peste patru milioane înainte de 2022 la aproximativ 760.000 în 2026. Dintre acestea, aproximativ 447.000 au avut loc prin punctul de trecere Narva–Ivangorod, potrivit cifrelor citate de AFP.

Reuters a relatat că cetățenii ruși au reprezentat 307.000 dintre trecerile din acest an, în timp ce 175.000 au fost făcute de cetățeni estonieni și 54.000 de posesori de pașapoarte finlandeze.

Restricțiile anunțate se vor aplica tuturor celor cinci puncte rutiere de trecere: Narva-1, Narva-2, Koidula, Luhamaa și Saatse. Transportul feroviar de marfă va continua, cu respectarea restricțiilor existente și a controalelor vamale.

Călătorii vor trebui să folosească rute alternative prin țările vecine, în special prin Letonia, deși drumurile vor deveni probabil mai lungi și mai scumpe.

Pentru cei care nu au mașină, avionul ar putea deveni singura variantă practică.

Deocamdată, închiderea este planificată pentru șase luni, nu pe termen nedeterminat. Guvernul estonian spune că va reevalua măsura după această perioadă, în funcție de situația de securitate.