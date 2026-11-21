Șeful NATO este la Varșovia, după ce Putin a testat Alianța: „Pot garanta că NATO va apăra fiecare centimetru din teritoriul Poloniei”

1 minut de citit Publicat la 17:18 21 Noi 2026 Modificat la 17:18 21 Noi 2026

Şeful NATO a calificat incidentul drept „periculos”. Foto: Getty Images

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat sâmbătă, la Varşovia, că Alianţa va apăra „fiecare centimetru” din teritoriul Poloniei. Șeful NATO a plecat în Polonia, la o zi după ce două rachete rusești și o dronă cu motor cu reacție s-au prăbușit pe teritoriul Poloniei, în timp ce țări aliate desfășurau exerciții militare în această țară din estul Europei, relatează Agerpres.

„Pot garanta că NATO va apăra fiecare centimetru din teritoriul Poloniei”, a afirmat Rutte, după o întâlnire cu jurnaliştii în cadrul vizitei sale la Varşovia, potrivit agenţiei poloneze PAP.

Şeful NATO a calificat incidentul drept „periculos” şi a spus că împrejurările exacte ale acestuia sunt încă în curs de clarificare.

El a adăugat că Polonia este un aliat puternic al Alianţei şi dispune de forţe armate importante, relatează EFE.

Rutte a mai declarat că generalul Alexus Grynkewich, comandantul forţelor NATO din Europa, va face tot ce este necesar pentru a identifica eventualele ameninţări la adresa capacităţilor de apărare şi descurajare ale Alianţei şi pentru a introduce ajustările necesare, dacă situaţia o va cere, potrivit Reuters.

Incidentul de vineri a avut loc în timp ce Polonia găzduia exerciţii militare la care participau state din aşa-numita „Coaliţie a Voinţei”, grupare de ţări care susţin Ucraina. Oficialii polonezi au apreciat că momentul încălcării spaţiului aerian nu a fost întâmplător, relatează Reuters.

Potrivit EFE, vizita lui Rutte la Varşovia a avut loc după o convorbire cu premierul polonez Donald Tusk. Acesta a descris incidentul drept o provocare şi a spus că unul dintre obiectivele vizitei secretarului general al NATO este clarificarea intenţiilor Alianţei în urma evenimentului.

Încălcările spaţiului aerian al statelor de pe flancul estic al NATO de către drone au fost raportate în repetate rânduri de la începutul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, alimentând tensiunile dintre Moscova şi Alianţă şi temerile privind extinderea conflictului, notează Reuters.

Consiliul Nord-Atlantic, principalul organism decizional al NATO, urmează să se reunească luni, la Bruxelles, pentru a discuta încălcarea spaţiului aerian polonez, potrivit agenţiei PAP.