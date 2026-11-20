"Am mai văzut această versiune de escaladare". Dan Neculăescu spune că incidentele din Europa "îi aduc mai aproape pe aliaţii NATO"

2 minute de citit Publicat la 22:43 20 Noi 2026 Modificat la 22:43 20 Noi 2026

Dan Neculăescu spune că incidentele din Europa "îi aduc mai aproape pe aliaţii NATO". Sursa foto: Dan Neculăescu / facebook

Ministrul de Externe al României, Dan Neculăescu, a declarat vineri, că tensiunile din regiune, cum ar fi atacurile din Marea Neagră, rachetele de deasupra Poloniei şi complotul de asasinat din Danemarca ”funcţionează remarcabil de bine pentru a-i aduce mai aproape unul de altul pe aliaţii NATO şi pentru a face Alianţa noastră mai mare şi mai puternică”. El a remarcat că "am mai văzut acest scenariu de escaladare".

"Atacuri în Marea Neagră, rachete deasupra Poloniei și un complot de asasinat dejucat în Danemarca. Am mai văzut acest scenariu de escaladare. El contribuie în mod remarcabil la consolidarea unității dintre aliații NATO, făcând Alianța noastră mai mare și mai puternică", a postat ministrul de Externe al României, Dan Neculăescu, pe X.

Attacks in the Black Sea, missiles over Poland and a foiled assassination plot in Denmark. We’ve seen this version of escalation before. It works remarkably well at bringing NATO Allies closer together and making our Alliance bigger and stronger. @sikorskiradek @larsloekke — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) November 20, 2026

Trei rachete ruseşti au intrat în Polonia

Trei obiecte din Rusia au intrat în spațiul aerian polonez și s-au prăbușit în timpul atacurilor nocturne asupra Ucrainei, unul dintre ele fiind identificat ca fiind o rachetă de croazieră Kh-101, a declarat ministrul polonez al apărării.

Incidentul a avut loc în timp ce Rusia lansa un atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei, în care au murit cel puțin cinci oameni. ”Din cauza încălcării spațiului aerian polonez, am convocat o întâlnire cu participarea miniștrilor, a reprezentanților armatei poloneze și a șefilor serviciilor”, a anunțat premierul Donald Tusk.

„A fost o rachetă Kh-101 care a încălcat spațiul aerian polonez”, a declarat vicepremierul Władysław Kosiniak-Kamysz, referindu-se la ob

Potrivit acestuia, celelalte obiecte suspecte care au pătruns dimineață în Polonia au fost „o altă rachetă și, cel mai probabil, o dronă cu motor cu reacție”.

Danemarca a dejucat asasinarea rapperului Kyivstoner

Poliția daneză a împiedicat asasinarea unui artist hip-hop ucraineano-american de către serviciile ruse de spionaj, înaintea unui concert al acestuia, relatează vineri Reuters, care citează reprezentanți ai poliției și ai serviciilor de securitate de la Copenhaga.

Albert Vasiliev, cu numele de scenă Kyivstoner, urma să fie ucis în septembrie, adaugă sursa citată. La scurt timp după acest anunț al autorităților daneze, a urmat un altul, în care Copenhaga comunica expulzarea atașatului militar rus, drept consecință a tentativei de asasinat.

Atașatului i s-au acordat șapte zile pentru a părăsi Danemarca, potrivit unei declarații a șefei guvernului, Mette Frederiksen.