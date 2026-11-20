Danemarca anunță că a dejucat asasinarea rapperului ucraino-american Kyivstoner, ordonată de Rusia. Un diplomat rus, expulzat din țară

3 minute de citit Publicat la 21:48 20 Noi 2026 Modificat la 21:48 20 Noi 2026

Danemarca a anunțat că a dejucat un complot rus vizând asasinarea, lângă Copenhaga, a rapperului ucraineano-american Albert Vasiliev, cu numele de scenă Kyivstoner. Foto: Hepta

Poliția daneză a împiedicat asasinarea unui artist hip-hop ucraineano-american de către serviciile ruse de spionaj, înaintea unui concert al acestuia, relatează vineri Reuters, care citează reprezentanți ai poliției și ai serviciilor de securitate de la Copenhaga.

Albert Vasiliev, cu numele de scenă Kyivstoner, urma să fie ucis în septembrie, adaugă sursa citată. La scurt timp după acest anunț al autorităților daneze, a urmat un altul, în care Copenhaga comunica expulzarea atașatului militar rus, drept consecință a tentativei de asasinat. Atașatului i s-au acordat șapte zile pentru a părăsi Danemarca, potrivit unei declarații a șefei guvernului, Mette Frederiksen.

Ministrul danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen, a calificat acțiunile ruse drept inacceptabile.

„Nu dorim să rupem relațiile diplomatice cu Rusia în contextul actual (...) Pe de altă parte, vrem să transmitem un semnal foarte puternic”, a declarat Rasmussen.

Ambasada Rusiei la Copenhaga a reacționat susținând că acuzațiile părții daneze nu sunt susținute de dovezi.

„În conformitate cu ceea ce a devenit deja o tradiție nefericită, partea daneză nu s-a obosit să prezinte nicio dovadă a implicării Rusiei în această infracțiune misterioasă”, a transmis ambasada într-un comunicat.

Moscova a negat în mod constant acuzațiile privind implicarea sa în atacuri hibride derulate în țările europene, acțiuni care s-au amplificat după invazia din Ucraina.

Ce spun anchetatorii danezi despre tentativa dejucată de asasinat

Potrivit Reuters, poliția daneză a dejucat complotul după ce a arestat mai mulți suspecți cu legături în mediile interlope locale. Arestările au avut loc chiar înainte ca rapperul Kyivstoner să susțină un concert în apropiere de Copenhaga, pe 25 septembrie.

„Evaluarea noastră clară este că tentativa de asasinat a fost planificată de serviciile de informații ruse. Le spunem deschis: Ați fost demascați”, a declarat Rasmus Kieffer-Kristensen, șeful serviciului danez de securitate și informații, PET.

Precizările poliției și ale serviciilor de securitate vin în contextul în care doi bărbați danezi au compărut vineri în fața unei instanțe de lângă Copenhaga. Ei au fost acuzați de tentativă de omor și de faptul că au oferit sprijin unui serviciu de informații străin, potrivit documentelor instanței.

Ambii au negat acuzațiile. În documentele depuse, procurorii au precizat că bărbații se îndreptau spre locul concertului având asupra lor două pistoale încărcate și două cuțite. Ei au fost interceptați de polițiști cu cinci minute înainte de începerea spectacolului. Unul dintre suspecți își cumpărase inclusiv un bilet la concert. În cele din urmă, evenimentul a fost anulat.

Oficial danez: Nu am mai avut de-a face cu tentative de asasinat ordonate de Rusia. Moscova devine tot mai agresiv

„O tentativă de asasinat din partea Rusiei este ceva ce nu am mai întâlnit până acum în Danemarca. Asta îmi confirmă impresia unei Rusii tot mai agresive, care își asumă tot mai multe riscuri (...) Acest caz este important pentru a înțelege amenințarea cu care se confruntă Danemarca din partea Rusiei”, a mai spus șeful PET.

În luna septembrie, serviciul danez de securitate și informații a avertizat că Rusia recrutează localnici pentru a ajuta la planificarea unor acte de sabotaj împotriva unor companii din sectorul apărării care au legături cu Ucraina.

Kyivstoner, vizat de un presupus complot criminal și în Polonia

Cazul din Danemarca a fost precedat de un alt presupus complot, ordonat de Moscova, care l-a vizat pe Kyivstoner în Polonia.

În luna august, autoritățile poloneze au reținut un rus suspectat că plănuia uciderea unui bărbat cu dublă cetățenie, ucraineană și americană, la Varșovia, la ordinul serviciilor de informații ruse, amintește Kyiv Independent.

Ulterior, presa poloneză l-a identificat pe Kyivstoner (Albert Vasiliev) drept ținta vizată de ruși.

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, FSB, îl acuzase anterior pe Vasiliev că a ajutat serviciile de informații ucrainene să organizeze un atac cu drone împotriva unei instalații de apărare din regiunea Moscova, acuzații pe care rapperul le-a negat.